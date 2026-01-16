Giá vàng và bạc đồng loạt giảm sau số liệu kinh tế Mỹ

Giá vàng tiếp tục nới rộng đà giảm tại châu Á trong phiên 16/1, sau khi dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh hơn dự đoán đã làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất. Đồng thời, căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt cũng khiến nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn này suy yếu.

Vào lúc 13 giờ 19 phút theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,2% xuống còn 4.604,39 USD/ounce. Tuy nhiên, kim loại quý này đang trên đà ghi nhận mức tăng cả tuần khoảng 2% sau khi chạm đỉnh kỷ lục 4.642,72 USD/ounce trong phiên 14/1. Giá vàng giao tháng 2/2026 của Mỹ cũng giảm nhẹ 0,3% xuống mức 4.608,50 USD/ounce.

Ông Kyle Rodda, chuyên gia phân tích tại Capital.com, nhận định rằng đợt giảm giá này của vàng bắt đầu chủ yếu khi khả năng Mỹ can thiệp vào tình hình bất ổn xã hội tại Iran giảm xuống.

Theo thông tin Reuters ghi nhận, các cuộc biểu tình tại Iran dường như đã lắng xuống kể từ đầu tuần. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã thể hiện quan điểm mềm mỏng hơn liên quan đến việc can thiệp quân sự vào quốc gia này.

Bên cạnh đó, ông Rodda cũng cho rằng các dữ liệu kinh tế từ Mỹ đang cho thấy việc cắt giảm lãi suất chưa quá cấp bách. Vàng thường có xu hướng tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.

Đồng USD đang hướng tới tuần tăng giá thứ ba liên tiếp sau khi báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần đã giảm 9.000 đơn xuống mức 198.000 đơn (đã điều chỉnh theo mùa), thấp hơn mức dự báo 215.000 đơn từ cuộc thăm dò các nhà kinh tế của Reuters.

Việc đồng USD mạnh lên khiến các kim loại được định giá bằng đồng tiền này như vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác.

Cũng trong phiên này, giá bạc giao ngay giảm 1,9% xuống 90,61 USD/ounce, mặc dù kim loại này đang hướng tới mức tăng hơn 13% trong tuần này sau khi chạm mức cao nhất mọi thời đại là 93,57 USD/ounce trong phiên trước đó. Trong khi đó, giá bạch kim giao ngay giảm 3,5% xuống 2.326,36 USD/ounce.

Tại Việt Nam, sáng 16/1, giá vàng miếng tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC và Tập đoàn DOJI niêm yết ở mức 160,8 - 162,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với chốt phiên hôm qua./.

Giá vàng trong nước đi ngang, giao dịch quanh mức 162,8 triệu đồng mỗi lượng Giá vàng trong nước duy trì ổn định, giao dịch quanh mức 162,8 triệu đồng/lượng, trong khi giá thế giới giảm nhẹ và tỷ giá đồng USD tại các ngân hàng cũng điều chỉnh 3 đồng.