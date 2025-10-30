Giá chung cư, nhà ở tại Hà Nội và TP.HCM vẫn duy trì xu hướng tăng cao

Trong quý 3 năm nay, dù lượng giao dịch bất động sản giảm so với quý trước đó, tuy nhiên, giá chung cư, nhà đất vẫn duy trì ở mức tăng bởi khan hiếm quỹ đất, chi phí đầu vào tăng cao, quy trình pháp lý chậm và kỳ vọng cao từ phía chủ đầu tư...

Giá chung cư vẫn “neo” ở mức cao

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, lũy kế đến nay, cả nước có 696 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 637.048 căn.

Trong đó, 165 dự án với quy mô 116.342 căn đã được hoàn thành; 151 dự án với quy mô 132.616 căn đang triển khai xây dựng; và 380 dự án với quy mô 388.090 căn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

“Như vậy, số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến năm 2025 đạt 60% so với chỉ tiêu đã đặt ra tại Đề án (đầu tư xây dựng khoảng 1.062.200 căn),” lãnh đạo Bộ Xây dựng cho hay.

Riêng trong quý 3/2025, đã hoàn thành (hoàn thành toàn bộ và một phần) 19 dự án với quy mô khoảng 13.955 căn; đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai 13 dự án với quy mô vào khoảng 5.561 căn; 27 dự án với quy mô 19.664 căn đã được cấp phép, khởi công xây dựng; và 93 dự án được giao chủ đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư không thông qua đấu thầu.

Đối với dự án phát triển nhà ở thương mại, hiện đã hoàn thành xây dựng 21 dự án với quy mô vào khoảng 9.496 căn, trong đó có 3.239 căn chung cư, 6.257 căn nhà ở riêng lẻ (bằng 200% so với quý 2/2025 và bằng 131% so với cùng kỳ năm 2024); đang triển khai xây dựng 1.231 dự án với quy mô vào khoảng 618.371 căn, trong đó có 174.047 căn chung cư, 444.324 căn nhà ở riêng lẻ; và có 113 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong quý 3/2025, lượng giao dịch bất động sản tiếp tục có xu hướng giảm với quý trước.

Cụ thể, trong quý 3 này có khoảng 136.681 giao dịch (bằng 87% so với quý 2/2025 và bằng 96,6% so với cùng kỳ năm 2024), trong đó lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ có 32.114 giao dịch thành công (bằng 93,1% so với quý 2/2025 và bằng 83,6% so với cùng kỳ năm 2024). Lượng giao dịch đất nền có 104.567 giao dịch thành công (bằng 85,3% so với quý 2/2025 và bằng 101,5% so với cùng kỳ năm 2024).

“Nhìn chung, giá giao dịch bất động sản, nhà ở tại các địa phương cơ bản ổn định, tuy nhiên tại các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh... giá giao dịch nhà ở chung cư vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao,” phía Bộ Xây dựng đánh giá.

Trong thời gian qua, giá nhà chung cư ngày càng "leo thang" do khan hiếm nguồn cung. (Anh: Việt Hùng/Vietnam+)

Dẫn chứng, giá chung cư tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị lớn trong quý 3/2025 tiếp tục duy trì xu hướng tăng, đặc biệt ở phân khúc trung và cao cấp. Các dự án mới mở bán có giá trung bình 78 triệu đồng/m2, hơn 30% nguồn cung mới có giá từ 100 triệu đồng/m2 trở lên. Theo đó, giá thứ cấp vẫn duy trì đà tăng và thiết lập mặt bằng mới, đặc biệt tại các dự án đã bàn giao, có hạ tầng đồng bộ.

Nguyên nhân chính của xu hướng này được Bộ Xây dựng chỉ ra gồm khan hiếm quỹ đất, chi phí đầu vào tăng cao, quy trình pháp lý chậm và kỳ vọng cao từ phía chủ đầu tư...

Đối với biệt thự, nhà ở liền kề trong dự án, trong quý 3/2025, giá giao dịch biệt thự và nhà liền kề trong dự án tại nhiều địa phương tiếp tục xu hướng tăng nhẹ so với quý 2/2025, với biên độ tăng phổ biến từ 1-3%, tập trung ở các khu vực có hạ tầng đồng bộ, tiến độ dự án nhanh và nhu cầu ở thực cao. Một số địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Khánh Hòa, Đà Nẵng có xu hướng tăng nhờ hưởng lợi từ các dự án giao thông lớn đang triển khai.

Trong quý 3/2025, giá bán đất nền ổn định và duy trì ở mức cao, một số khu vực có hạ tầng kết nối đồng bộ hoặc thông tin quy hoạch rõ ràng vẫn ghi nhận mức tăng từ 2-4% so với quý 2/2025.

Nghiên cứu cơ chế, chính sách để kiểm soát, kiềm chế giá bất động sản

Theo số liệu báo cáo gần nhất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tính đến ngày 31/8/2025, dư nợ tín dụng bất động sản khoảng 4,1 triệu tỷ đồng; trong đó dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.823.312 tỷ đồng.

Nhìn nhận số liệu cho thấy thị trường bất động sản hiện đang nhận được sự hỗ trợ tín dụng hơn so với thời điểm cuối năm 2024, tuy nhiên, để đảm bảo sự phát triển bền vững, phía Bộ Xây dựng cho rằng vẫn cần tiếp tục tăng cường kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn nhằm duy trì sự ổn định của thị trường.

Trong 9 tháng của năm nay, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt gần 398.000 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2024, cho thấy kênh huy động vốn qua trái phiếu đang phục hồi tích cực. Trong đó, ngành bất động sản đứng thứ hai, chiếm khoảng 18% tổng giá trị phát hành (hơn 70.000 tỷ đồng), tăng 35% so với năm trước.

“Nhìn chung, thị trường trái phiếu bất động sản có dấu hiệu cải thiện, song rủi ro vẫn tiềm ẩn, nhất là khi một số thương vụ phát hành, mua lại được thực hiện qua các tổ chức có liên quan đến doanh nghiệp phát hành, đòi hỏi tăng cường giám sát và minh bạch hóa để bảo đảm an toàn, ổn định thị trường,” lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết.

Đưa ra nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ Xây dựng tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng.

Bộ Xây dựng nghiên cứu, xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về việc triển khai một số giải pháp đột phá phát triển nhà ở xã hội với mục tiêu năm 2026 hoàn thành thêm khoảng 70.000 căn nhà ở xã hội ngoài chỉ tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ giao (khoảng 113.000 căn); lựa chọn doanh nghiệp có năng lực đồng hành cùng các địa phương trong phát triển nhà ở xã hội; cắt giảm các thủ tục hành chính trong đầu tư, xây dựng nhà ở xã hội.

Ngoài khoảng 113.000 căn nhà ở xã hội được giao, mục tiêu năm 2026 hoàn thành thêm khoảng 70.000 căn. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Cơ quan này cũng nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách để kiểm soát, kiềm chế giá bất động sản theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 190/CĐ-TTg ngày 7/10/2025; hoàn thiện Đề án thí điểm mô hình “Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý” nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tăng cường tính công khai, minh bạch của giao dịch bất động sản trên thị trường để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ngoài việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện pháp luật trong lĩnh vực bất động sản tại các địa phương, doanh nghiệp, Bộ Xây dựng kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như huy động vốn trái phép, kinh doanh bất động sản không đủ điều kiện, thông tin sai lệch, thổi giá, lừa đảo, đặc biệt tại các khu vực có dấu hiệu tăng giá bất thường./.

