Bộ Xây dựng đề xuất loạt giải pháp kiểm soát, "hạ nhiệt" giá bất động sản

Bộ Xây dựng vừa đưa ra giải pháp để kiểm soát thị trường bất động sản, trong đó nhấn mạnh việc điều tiết về cơ cấu sản phẩm nhà ở, giá giao dịch đất đai, nhà ở nhằm đảm bảo ổn định thị trường.

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, trong những năm gần đây, thị trường bất động sản tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, đặc biệt là tại các đô thị lớn và khu vực đang đô thị hóa nhanh, xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp, có yếu tố bất ổn, gây ảnh hưởng khó khăn đến khả năng tiếp cận nhà ở của người dân và sự phát triển lành mạnh của thị trường.

Tại các khu vực đô thị lớn, giá nhà ở tăng mạnh, vượt xa khả năng chi trả của phần đông người dân, đặc biệt là nhóm thu nhập thấp, trung bình, nhóm hưởng lương như người lao động trong các doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức.

“Thực tế cho thấy trong nhiều trường hợp giá nhà đất không phản ánh đúng quy luật cung-cầu thực tế mà bị chi phối bởi hoạt động đầu cơ, tác động bởi thông tin quy hoạch chưa minh bạch, sắp xếp điều chỉnh địa giới hành chính, tâm lý đám đông...,” lãnh đạo Bộ Xây dựng nhìn nhận.

Do đó, đơn vị này đặt ra yêu cầu có giải pháp phù hợp, kịp thời để kiểm soát thị trường bất động sản, nhất là giải pháp điều tiết về cơ cấu sản phẩm nhà ở, giá giao dịch đất đai, nhà ở nhằm tạo điều kiện để đáp ứng đúng nhu cầu ở thiết thực, ổn định đời sống người dân; khắc phục các bất cập, bảo đảm thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh; góp phần thực hiện mục tiêu an sinh xã hội và ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy đạt được mục tiêu tăng trưởng mạnh, bền vững.

Đây là mục tiêu cấp bách, nhưng việc thực hiện giải quyết lâu dài và cần có giải pháp chiến lược để xử lý.

Vẫn theo đại diện Bộ Xây dựng, đơn vị này đang chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện, đề xuất Chính phủ để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới như: Tiếp tục nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, quy hoạch đô thị và nông thôn, xây dựng... để tháo gỡ các vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các địa phương, doanh nghiệp đẩy mạnh triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, đảm bảo mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội.

Bộ Xây dựng sẽ xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 94/2024/NĐ-CP về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản để làm cơ sở xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà ở và thị trường bất động sản.

Bộ cũng nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách thí điểm mô hình “Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất" do Nhà nước quản lý nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch của giao dịch bất động sản; chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính sớm hoàn thiện khung pháp lý, thủ tục để thành lập Quỹ nhà ở quốc gia.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng sẽ xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về cơ chế kiểm soát, kiềm chế giá bất động sản nhằm mục đích: thiết lập cơ chế pháp lý đặc thù để kiểm soát, điều tiết và từng bước kéo giảm giá bất động sản nhà ở về mức phù hợp với thu nhập của đại bộ phận người dân, đặc biệt là nhóm thu nhập phù hợp và trung bình; điều tiết thị trường bất động sản theo hướng công khai, minh bạch, kiểm soát chặt đầu cơ và thao túng giá; hình thành hệ thống chính sách đồng bộ về đất đai, đầu tư, quy hoạch, tín dụng, thuế và lựa chọn nhà đầu tư để phát triển mạnh mẽ nhà ở giá phù hợp; kiểm soát biên độ lợi nhuận doanh nghiệp trong phân khúc này là một giải pháp then chốt để hạ giá thành sản phẩm.

Nghị quyết này cũng góp phần tạo nguồn cung nhà ở thương mại giá phù hợp, điều chỉnh cơ cấu thị trường đang mất cân đối, từ đó kéo mặt bằng giá chung giảm xuống, tăng khả năng tiếp cận nhà ở của người dân có nhu cầu thực; tạo công cụ pháp lý quan trọng giúp ổn định thị trường, bảo đảm an sinh xã hội và ổn định kinh tế vĩ mô./.

