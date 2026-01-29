Bộ Tài chính tập trung hoàn thành các văn bản quy định chi tiết luật tại quý 1

Ngày 29/1, Bộ Tài chính đã tổ chức buổi làm việc về tiến độ và kết quả xây dựng văn bản quy định chi tiết các luật, pháp lệnh thuộc trách nhiệm của Bộ.

Thông tin tại cuộc họp cho biết trong năm 2025, Bộ Tài chính đã chủ trì sửa đổi, bổ sung khối lượng lớn văn bản quy phạm pháp luật, chiếm khoảng 36% số dự thảo luật trình Quốc hội. Dù được Chính phủ đánh giá là "điểm sáng" trong công tác thể chế, song lãnh đạo Bộ thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn 17 văn bản chậm tiến độ và cam kết sẽ hoàn thành toàn bộ trong quý 1/2026.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết khối lượng văn bản quy định chi tiết mà Bộ phải xây dựng thời gian qua là rất lớn, trải rộng trên nhiều lĩnh vực phức tạp như thuế, thị trường vốn và ngân sách.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng một số nội dung chậm tiến độ được xác định, theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi là do tính chất nhạy cảm của chính sách, yêu cầu phải rà soát kỹ lưỡng và xin ý kiến nhiều cơ quan chuyên trách. Đặc biệt, giai đoạn chuyển giao và chuẩn bị các sự kiện chính trị quan trọng cũng tạo áp lực lớn lên quy trình soạn thảo và thẩm định. Tuy nhiên, các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch khắc phục với quyết tâm rút ngắn thời gian nếu điều kiện cho phép.

Báo cáo từ các đơn vị chuyên môn cho thấy công tác xây dựng pháp luật trong năm 2025 đã đạt được nhiều kết quả thực chất.

Trong lĩnh vực Thuế và Kinh tế ngành, Cục Quản lý giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí đã hoàn thiện dự thảo sửa đổi Nghị định số 125 về xử phạt vi phạm hành chính đồng thời đơn vị đang triển khai 5 nghị định và 9 thông tư liên quan đến hộ kinh doanh. Bên cạnh đó, Vụ Tài chính-Kinh tế ngành cũng ghi nhận hiệu quả cao khi các thành viên Chính phủ thống nhất với các nghị định do Vụ chủ trì.

Về Quản lý Nợ công và Công sản, Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại đã xuất sắc hoàn thành 100% kế hoạch được giao với 1 luật, 8 nghị định và 4 thông tư. Trong đó, dự thảo Nghị định số 254 về quản lý công sản đã hoàn tất rà soát kỹ thuật và đang trình Phó Thủ tướng ký ban hành.

Thị trường vốn và Bảo hiểm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị định về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, đây là văn bản có tính chất nhạy cảm và áp lực lớn. Trong lĩnh vực bảo hiểm, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã sẵn sàng trình Chính phủ nghị định xử phạt vi phạm hành chính và đang chủ động hoàn tất hồ sơ Nghị định số 46 hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng yêu cầu toàn ngành phải tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao trách nhiệm trong công tác xây dựng thể chế. Bộ trưởng nhấn mạnh, không để xảy ra tình trạng "trình xong là coi như hoàn thành nhiệm vụ."

Trong những tháng đầu năm 2026, Bộ trưởng chỉ đạo các đơn vị tập trung cao độ vào các nghị định quan trọng liên quan đến quản lý vốn ODA, thị trường trái phiếu doanh nghiệp và các chính sách tác động trực tiếp đến quyền lợi của người dân và doanh nghiệp. Các đơn vị phải phối hợp chặt chẽ với Vụ Pháp chế và Bộ Tư pháp để bám sát hồ sơ, đảm bảo các văn bản khi ban hành phải đạt chất lượng cao nhất, vừa đáp ứng yêu cầu quản lý, vừa tạo đà phát triển cho nền kinh tế.

Trọng tâm công tác xây dựng pháp luật Bộ Tài chính với tổng số dự thảo luật chiếm 36% khối lượng trình Quốc hội năm 2025. Mục tiêu sẽ hoàn thành 17 văn bản chậm tiến độ trong quý 1/2026. Trong đó, các lĩnh vực ưu tiên là trái phiếu doanh nghiệp, vốn ODA, thuế và bảo hiểm./.

Tăng cường hiệu quả quản lý nợ công theo các thông lệ tốt từ quốc tế Bộ Tài chính tham vấn các kinh nghiệm tốt từ quốc tế nhằm hoàn thiện khung pháp lý về quản lý nợ công, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao trong giai đoạn tới.