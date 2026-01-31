Hải quan lấy ý kiến dự thảo quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Cục Hải quan vừa thực hiện tổ chức lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp và các đơn vị nghiệp vụ về dự thảo Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế mới, nhằm hoàn thiện khung pháp lý và hiện đại hóa công tác quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Sự kiện là bước chuẩn bị quan trọng để cụ thể hóa các nội dung của Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15, hướng tới mục tiêu cải cách hành chính và chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực hải quan, diễn ra trong ngày 30/1.

Tại hội nghị, đại diện Ban Nghiệp vụ Thuế Hải quan cho biết Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2026) là sự thay đổi tất yếu sau hơn 5 năm thực hiện Luật số 38/2019/QH14. Trong bối cảnh kinh tế số, thương mại điện tử và fintech phát triển mạnh mẽ, việc sửa đổi luật nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và thúc đẩy kinh tế.

Điểm cốt lõi của Luật mới là sự chuyển dịch từ cơ chế quản lý theo chức năng sang quản lý theo đối tượng người nộp thuế, lấy người nộp thuế làm trung tâm. Luật tập trung vào ba trụ cột, là tạo thuận lợi cho người nộp thuế, nâng cao hiệu lực quản lý và số hóa quy trình nghiệp vụ. Đặc biệt, mô hình "một cửa số" duy nhất và thủ tục trực tuyến toàn trình sẽ được triển khai, không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Để triển khai Luật 108/2025/QH15, Cục Hải quan đang chủ trì xây dựng Thông tư hướng dẫn và phối hợp xây dựng Nghị định mới (thay thế Nghị định 126/2020/NĐ-CP và Thông tư 06/2021/TT-BTC).

Đại diện các hiệp hội doanh nghiệp đã đóng góp nhiều ý kiến thẳng thắn về các quy định miễn thuế, giảm thuế, không thu thuế và vai trò của các tổ chức tín dụng trong việc bảo lãnh thuế. (Ảnh: HQ/Vietnam+)

Với sự tham gia của khoảng 150 doanh nghiệp tại hội nghị, các đơn vị nghiệp vụ và Chi cục Hải quan khu vực đã tập trung trao đổi về các nội dung kỹ thuật cho người nộp thuế, như khai bổ sung hồ sơ thuế, thời hạn nộp thuế, phân loại hồ sơ hoàn thuế và thẩm quyền ấn định thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Cụ thể, dự thảo Thông tư hướng dẫn gồm 3 Chương, 40 Điều được giới thiệu chi tiết. Dự thảo tập trung vào ba nhóm vấn đề chính: Tạo thuận lợi thông qua chuyển đổi số và cắt giảm thủ tục; Tăng cường yêu cầu quản lý; Kế thừa các quy định hiện hành để tránh gây vướng mắc trong thực tiễn.

Theo đó, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp đã đóng góp nhiều ý kiến thẳng thắn về các quy định miễn thuế, giảm thuế, không thu thuế và vai trò của các tổ chức tín dụng trong việc bảo lãnh thuế. Các doanh nghiệp cũng đánh giá cao nỗ lực của ngành Hải quan trong việc đơn giản hóa thành phần hồ sơ và tăng cường chia sẻ dữ liệu liên ngành.

Phó Cục trưởng Nguyễn Thành Hưng đã ghi nhận những ý kiến đóng góp trách nhiệm của các đại biểu. Ông cho biết Cục Hải quan cam kết sẽ nghiên cứu đầy đủ để hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ và dự thảo Thông tư trình Bộ Tài chính ban hành.

Sau hội nghị này, các Chi cục Hải quan khu vực được yêu cầu chủ động tập huấn cho cán bộ công chức để đảm bảo triển khai đồng bộ, thống nhất Luật Quản lý thuế mới từ ngày 01/7/2026, góp phần hiện đại hóa ngành Hải quan theo đúng chủ trương của Chính phủ./.

Tăng minh bạch, đơn giản hóa hành chính cho hoạt động xuất nhập khẩu Cục Hải quan tổ chức tập huấn quy mô lớn nhằm phổ biến Thông tư số 121/2025/TT-BTC, đánh dấu bước số hóa toàn diện và cắt giảm thủ tục hành chính.