Động viên lực lượng bảo vệ an toàn biên giới, giữ bình yên cho nhân dân đón Tết

Ngày 30/1, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng dẫn đầu đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh đã đến chúc Tết, tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ biên phòng, hải quan, lực lượng dân quân tự vệ (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh) đang làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới thuộc xã Tân Lập nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng gửi lời thăm hỏi, chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến biên giới tại Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, phấn đấu tích cực của các lực lượng đã chủ động giữ vững ổn định địa bàn biên giới trong năm qua.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, năm 2025 là năm có nhiều sự kiện quan trọng, đặc biệt là việc sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp đạt nhiều kết quả tích cực.

Quang cảnh buổi thăm, tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới tại Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Trên nền tảng không gian phát triển mới, kinh tế tỉnh tiếp tục tăng trưởng 9,52%, thu ngân sách vượt 50.000 tỷ đồng, tạo dư địa cho giai đoạn phát triển 2026-2050 với mục tiêu tăng trưởng bình quân từ 10-10,5%/năm. Trong đó, khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát có vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh biên giới của tỉnh.

Trước lưu lượng người, phương tiện và hàng hóa xuất nhập cảnh khá lớn, cùng những vấn đề phát sinh mới, nhiệm vụ của các lực lượng từ nay đến trong và sau Tết hết sức nặng nề. Do đó, lãnh đạo tỉnh đề nghị các đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp, chủ động tham mưu tháo gỡ khó khăn, nhất là trong kiểm soát hàng hóa, thực hiện chuyển đổi số, nghiên cứu mô hình cửa khẩu thông minh và lộ trình nâng cấp các cửa khẩu theo quy hoạch.

Cùng ngày 30/1, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang và đơn vị đặc thù đang làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới tại địa bàn xã Bến Cầu, gồm: Ban Chỉ huy Quân sự xã Bến Cầu, Chốt Cầu Trắng, Chốt Gò Ngãi, Đồn và Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài; Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam, Đội Quản lý thị trường số 7 cùng một số đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết trên tuyến biên giới.

Ông Lê Văn Hẳn biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vượt khó của các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, nhất là dịp cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Ông cũng nêu rõ, những kết quả đạt được trong công tác quốc phòng, an ninh thời gian qua đã góp phần quan trọng tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống người dân khu vực biên giới. Đặc biệt, lĩnh vực quốc phòng, an ninh tiếp tục được quan tâm đầu tư theo hướng ngày càng hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng liên quan, chủ động nắm chắc địa bàn, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ; đặc biệt chú trọng nhiệm vụ bảo vệ an toàn tuyến biên giới, giữ bình yên cho nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn.

Cùng ngày, Đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 5 (Quân khu 7). Theo Đại tá Trần Hoàng Giang, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 5, năm 2025, đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động.

Công tác huấn luyện được tổ chức chặt chẽ, đúng phương châm, sát thực tế; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và chăm lo tốt đời sống cán bộ, chiến sỹ, cũng như chuẩn bị chu đáo cho bộ đội đón Tết.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn biểu dương những kết quả nổi bật của Sư đoàn 5; đề nghị đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm sức cơ động cao, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; tổ chức cho bộ đội đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Sư đoàn thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho bộ đội trong dịp Tết; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí bảo đảm lành mạnh, an toàn; phối hợp tốt với địa phương trong thực hiện công tác chính sách hậu phương Quân đội, chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo.../.

Bộ đội Biên phòng - Điểm tựa biên cương xanh của người dân ở biên giới, biển đảo Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào tuyên truyền về truyền thống đoàn kết gắn bó, tình nghĩa thủy chung hai nước Việt-Lào.