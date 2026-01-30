Văn hóa

Hội Xuân Bính Ngọ 2026: Sự hội tụ của hội họa, ẩm thực, nghệ thuật trình diễn

Hội Xuân Bính Ngọ 2026 là hoạt động văn hóa thường niên mang ý nghĩa chính trị-xã hội sâu sắc, góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc trong dịp Tết cổ truyền.

Minh Thu
Viết thư pháp, xin chữ đầu Xuân cũng là một trong những nội dung trản nghiệm tại Hội Xuân 2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Viết thư pháp, xin chữ đầu Xuân cũng là một trong những nội dung trản nghiệm tại Hội Xuân 2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón Xuân Bính Ngọ 2026, Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức "Hội Xuân Bính Ngọ 2026."

Hội Xuân là không gian sinh hoạt văn hóa giàu bản sắc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để Nhân dân và du khách tham quan, mua sắm, vui chơi trong những ngày đầu năm mới.

Sự kiện còn là điểm gặp gỡ, giao lưu hữu nghị với sự tham gia của đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN và Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, Ấn Độ tại Việt Nam, góp phần tăng cường đối thoại và hiểu biết văn hóa giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Điểm nhấn của Hội Xuân Bính Ngọ 2026 là các không gian triển lãm, trưng bày phong phú.

tranh-ngua-du-an-net-zero.jpg
Tranh ngựa chủ đề “Net Zero – Bính Ngọ.”

Trong đó, triển lãm chuyên đề “Mùa Xuân với Đảng” giới thiệu 120 hình ảnh, tái hiện hành trình vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội, từ mùa Xuân năm 1930 – thời điểm Đảng ra đời (3/2/1930) – đến dấu mốc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV năm 2026.

Triển lãm khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, những thành tựu to lớn trong sự nghiệp cách mạng, đồng thời mở ra giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn chiến lược dài hạn cho đất nước.

Không gian Tết truyền thống được dàn dựng đậm đà bản sắc dân tộc với cây nêu, câu đối đỏ, linh vật năm Bính Ngọ, tiểu cảnh hoa đào, quất, mai, cúc, vạn thọ cùng những gánh hàng hoa rực rỡ sắc xuân, gợi nhắc ký ức Tết cổ truyền, hướng về cội nguồn và gìn giữ những giá trị văn hóa bền vững của dân tộc.

tranh-ngua-cua-hoa-sy-hoang-truc.jpg
Tranh ngựa của họa sỹ Hoàng Trúc.

Bên cạnh đó, không gian sáng tạo – tương tác đương đại kết nối truyền thống với hơi thở thời đại mang đến nhiều điểm nhấn mới mẻ như: Trưng bày tranh ngựa chủ đề “Net Zero – Bính Ngọ” trên chất liệu carton tái chế, lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường; trưng bày tranh thiếu nhi “Em vẽ mùa Xuân,” các thiết kế thời trang du Xuân; sắp đặt ảnh nghệ thuật “Nàng thơ Xuân” với áo dài truyền thống, tạo điểm nhấn check-in và lan tỏa hình ảnh văn hóa Việt Nam trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, Hội Xuân còn giới thiệu các tác phẩm điêu khắc ánh sáng với hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh – người sáng lập và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam – cùng tác phẩm ánh sáng chủ đề “Câu chuyện về con ngựa trong truyền thuyết dân gian Việt Nam,” tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật truyền thống bằng ngôn ngữ đương đại.

Các không gian văn hóa chuyên đề như: Gốm – giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, văn hóa Trà Việt, Cổ phục Việt Nam (áo giao lĩnh, nhật bình, áo ngũ thân, áo dài…) cũng thu hút sự quan tâm của công chúng.

Trong khuôn khổ Hội Xuân, không gian văn hóa ẩm thực và trải nghiệm được tổ chức đa dạng.

ban-lang-thai-hai-gioi-thieu-nghe-thu-cong-truyen-thong.jpg
Bản làng Thái Hải giới thiệu nghề thủ công truyền thống. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Không gian văn hóa – ẩm thực dân tộc Tày của bản làng Thái Hải tái hiện đời sống sinh hoạt truyền thống với hương rừng, bếp lửa, các món ăn dân gian, sản phẩm thổ cẩm, nông sản địa phương và nhiều hoạt động trải nghiệm.

Chuỗi hoạt động trải nghiệm ngày Tết như gói bánh chưng, bánh gai, làm mứt Tết, giới thiệu thức quà dân gian, workshop thủ công mỹ nghệ, tham gia các trò chơi truyền thống, đêm lửa làng, hát Then-đàn Tính… tạo nên không khí rộn ràng, gắn kết cộng đồng.

Xuyên suốt thời gian diễn ra Hội Xuân là các chương trình nghệ thuật và giao lưu quốc tế đặc sắc như: “Vinh quang mùa Xuân có Đảng,” “Giao lưu văn hóa Việt-Hàn,” “Giao lưu nghệ thuật Việt Nam-Ấn Độ,” “Mã đáo Xuân,” “Sắc Xuân học trò,” “Spring Beat 2026,” “Vũ điệu đón Xuân,” "Dạ hội Chào Xuân 2026,” “Khúc hát mùa Xuân.”

Hội Xuân Bính Ngọ 2026 diễn ra từ ngày 6/2 đến 9/2 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội./.

(Vietnam+)
#Hoạt động văn hóa truyền thống dịp Tết #Hội Xuân Bính Ngọ 2026 #Triển lãm và trưng bày về lịch sử Đảng #Giao lưu văn hóa quốc tế Việt Nam #Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc #Không gian Tết truyền thống và hiện đại #Trải nghiệm và hoạt động cộng đồng #Nghệ thuật và sáng tạo đương đại #Ẩm thực truyền thống và trải nghiệm văn hóa #Giao lưu quốc tế Việt-Hàn-Ấn Độ TP. Hà Nội
