'Tân binh' dòng nhạc dân gian ra album có sự góp mặt của hai Nghệ sỹ Nhân dân

Sau một năm giành ngôi vị Quán quân tại cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội,” ca sỹ Nguyễn Mộc An chính thức phát hành album CD đầu tay mang tên “Mộc An Vol.1.”

Album gồm 8 ca khúc: “Mưa Xuân" (thơ Nguyễn Bính, nhạc Huy Thục) có sự góp mặt của Nghệ sỹ Nhân dân Thúy Ngần, Nghệ sỹ Nhân dân Vân Quyền và nhóm bè Cadillac; “Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh” (Nguyễn Văn Tý); “Huế – tình yêu của tôi” (nhạc Trương Tuyết Mai, thơ Đỗ Thị Thanh Bình); “Em chọn lối này” (An Thuyên); “Tình ta biển bạc đồng xanh” – song ca cùng Viết Danh (Hoàng Sông Hương); “Em vẫn chờ anh” (Mai Cường); “Hai đầu nỗi nhớ” (Phan Huỳnh Điểu); “Rặng trâm bầu” (Thái Cơ).

Điểm đặc biệt của album là toàn bộ 8 ca khúc đều là những bài âm hưởng dân gian trữ tình nổi tiếng đã đi cùng năm tháng, không có ca khúc mới. Đây được xem là một thử thách lớn đối với nữ ca sỹ sinh năm 2002, khi dám đặt giọng hát còn rất trẻ của mình lên bàn cân so sánh với những thành công gắn liền với tên tuổi của các nghệ sỹ gạo cội.

Lý giải điều này, Giám đốc sản xuất, Nghệ sỹ Ưu tú Tố Nga mong muốn thông qua các ca khúc quen thuộc, khán giả có thể nhận diện rõ nội lực, màu giọng dân gian rất quý, đặc biệt của Mộc An, đồng thời làm nổi bật bản lĩnh, sự dũng cảm và tinh thần không ngại thử thách của ca sỹ trẻ trên con đường định vị bản thân.

Nhận xét về học trò, Nghệ sỹ Ưu tú Tố Nga nói Mộc An hát những ca khúc cũ nhưng không tạo cảm giác cũ. Trái lại, album mang đến tinh thần tươi mới, sáng trong, đúng với tuổi thanh xuân tràn đầy năng lượng của cô, nhưng vẫn giữ được độ đằm sâu, chín chắn – yếu tố không thể thiếu khi thể hiện những ca khúc đã ăn sâu vào ký ức của nhiều thế hệ khán giả.

Sinh ra và lớn lên tại Hà Tĩnh, nhưng Mộc An không đóng khung mình trong các ca khúc dân gian miền Trung, mà cô có khả năng mở rộng biên độ giọng hát với âm hưởng dân gian nhiều vùng miền khác nhau.

Trong album, Nghệ sỹ Ưu tú Tố Nga không chỉ cho khán giả được thưởng thức màu giọng đặc biệt của Mộc An qua các bài hát được chọn kỹ lưỡng, mà còn khéo léo “khoe” sự đa dạng, đa sắc trong giọng hát của Quán quân Tiếng hát Hà Nội bởi 8 ca khúc trong album mang âm hưởng dân gian tiêu biểu cho cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Mộc An sinh ra trong gia đình thuần nông có 5 anh chị em. Cách đây 7 năm, hoàn cảnh khó khăn khiến cô suýt nữa phải bỏ dở việc học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Song, nhờ nỗ lực của bản thân và sự hỗ trợ của bạn bè, thầy cô, Mộc An kiên định với con đường mình đã chọn và mạnh dạn đến với cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội.”

Nghệ sỹ Nhân dân Quang Vinh, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, Trưởng Ban giám khảo cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội 2024." (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nghệ sỹ Nhân dân Quang Vinh, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, Trưởng Ban giám khảo cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội 2024" cho rằng Mộc An đã có những bước thành công nhất định trong sự nghiệp, nhất là khi sớm ra được album đầu tay.

“Mộc An có giọng ca khá tốt, chắc chắn. Không chỉ hát màu sắc dân ca mà có thể hát khá đa dạng ở các thể loại khác nhau. Từ khi đăng quang (2024), Mộc An đã tham gia nhiều chương trình biểu diễn và được giới chuyên môn đánh giá cao. Tôi nghĩ con đường sự nghiệp của cô ấy sẽ tỏa sáng khi biết kết hợp các yếu tố,” Nghệ sỹ Nhân dân Quang Vinh nhận định./.

Cuộc thi 'Tiếng hát Hà Nội 2025' đã tìm ra Quán quân, con trai Trọng Tấn về Nhì Với phần thể hiện hai ca khúc “Sông Đắkrông mùa Xuân về” và “Người Hà Nội,” thí sinh Đào Lê Phương Chi - học trò của ca sỹ Phương Nga đã trở thành Quán quân cuộc thi.