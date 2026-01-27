Vì sao năm 2026 nên bao sái ban thờ trước ngày ông Công ông Táo?

Bao sái ban thờ, rút tỉa chân nhang là việc làm quen thuộc của nhiều gia đình trước khi năm cũ khép lại, thường diễn ra sau lễ cúng ông Công ông Táo và trước 30 Tết. Tuy nhiên, năm 2026 được các chuyên gia phong thủy đánh giá là năm “đặc biệt,” khi tiết Lập Xuân đến sớm ngay trong tháng Chạp. Điều này khiến thời điểm bao sái ban thờ cần được tính toán kỹ hơn để tránh ảnh hưởng đến vận khí đầu năm.

Bao sái ban thờ trước Lập Xuân

Lập Xuân là tiết khí mở đầu trong 24 tiết khí của năm, đánh dấu một chu kỳ mới của đất trời, một sự khởi sắc, tươi mới và bắt đầu cho vạn vật sinh sôi.

Trong quan niệm phong thủy, việc bao sái, di chuyển đồ thờ sau tiết Lập Xuân được cho là dễ gây "động khí," ảnh hưởng đến sự ổn định của không gian thờ tự. Do đó, các chuyên gia phong thủy khuyến nghị các gia đình nên hoàn thành việc bao sái ban thờ và rút tỉa chân nhang trước Lập Xuân.

Lập Xuân năm 2026 vào ngày nào?

Năm 2025 theo Âm lịch là năm Ất Tỵ và là năm nhuận, tức có hai tháng Sáu âm lịch, khiến tổng số ngày trong năm lên tới 384 ngày, dài hơn hẳn so với năm Dương lịch là 365 ngày.

Trong khi đó, tiết Lập Xuân được tính theo lịch Dương, dựa trên vị trí của Trái Đất trong quỹ đạo quanh Mặt Trời, cụ thể là khi Mặt Trời nằm ở kinh độ 315 độ.

Vì năm Âm lịch 2025 kéo dài hơn năm Dương lịch nên trong năm có tới hai tiết Lập Xuân gồm Lập Xuân lần 1 (thuộc năm Ất Tỵ) vào ngày 3/2/2025, tức mùng 6 Tết Ất Tỵ; Lập Xuân lần 2 (thuộc năm Bính Ngọ) vào ngày 4/2/2026, tức 17 tháng Chạp năm Ất Tỵ.

Như vậy, Lập Xuân năm 2026 rơi vào ngày 4/2 dương lịch. Vì vậy, các gia chủ nên hoàn tất việc bao sái ban thờ và rút tỉa chân nhang trước thời điểm này, các chuyên gia phong thủy gợi ý thời gian phù hợp nhất là sau khi cúng Rằm tháng Chạp.

Khung giờ đẹp để bao sái ban thờ đón Tết 2026

Chuyên gia phong thủy đưa ra một số khung giờ đẹp phù hợp với 12 con giáp như sau:

Ngày 11 tháng Chạp (29/1/2026), phù hợp với gia chủ tuổi: Dần, Thân, Tị, Hợi, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.

Buổi sáng cúng Rằm tháng Chạp khởi lễ từ 5h10 - 6h50, sau đó bao sái và rút tỉa chân nhang từ 7h10 - 8h50.

Đối với những gia đình chọn cúng Rằm tháng Chạp từ 13h10 - 14h50 thì bao sái và rút tỉa chân nhang từ 15h10 - 16h50.

Ngày 12 tháng Chạp (30/1/2026), phù hợp các tuổi: Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Dần, Thân, Tị, Hợi.

Buổi sáng: Cúng Rằm từ 7h10-8h50, bao sái từ 9h10-10h50

Buổi chiều: Cúng Rằm từ 15h10-16h50, bao sái từ 17h10-18h50

Ngày 13 tháng Chạp (31/1/2026), phù hợp các tuổi: Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.

Buổi sáng: Cúng Rằm từ 7h10-8h50, bao sái từ 9h10-10h50

Buổi chiều: Cúng Rằm từ 13h10-14h50, bao sái từ 15h10-16h50

Ngày 14 tháng Chạp (1/2/2026), phù hợp các tuổi: Dần, Thân, Tị, Hợi, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.

Buổi sáng: Cúng Rằm từ 5h10-6h50, bao sái từ 7h10-8h50

Buổi chiều: Cúng Rằm từ 15h10-16h50, bao sái từ 17h10-18h50

Ngày 15 tháng Chạp (2/2/2026), phù hợp các tuổi: Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Dần, Thân, Tị, Hợi.

Buổi sáng: Cúng Rằm từ 5h10-6h50, bao sái từ 9h10-10h50

Buổi chiều: Cúng Rằm từ 13h10-14h50, bao sái từ 15h10-16h50

Ngày 16 tháng Chạp (3/2/2026), phù hợp các tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.

Buổi sáng: Bao sái từ 7h10-8h50 hoặc 9h10-10h50

Buổi chiều: Bao sái từ 13h10-14h50.

Lưu ý quan trọng khi bao sái ban thờ, rút tỉa chân nhang

Để việc dọn dẹp ban thờ diễn ra suôn sẻ và đúng lễ nghi, gia chủ cần lưu ý:

Người thực hiện nên tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo gọn gàng, lịch sự trước khi làm lễ.

Trước khi bao sái, nên thắp 3 nén hương, khấn xin phép gia tiên, thần linh cho phép dọn dẹp. Chờ hương tàn mới bắt đầu thực hiện.

Dùng nước sạch, nước ngũ vị hương hoặc rượu gừng để lau dọn. Lau bát hương trước, sau đó mới đến các đồ thờ khác.

Bát hương đã an vị không được tự ý xê dịch. Khi rút chân hương cần dùng tay giữ chắc để tránh làm xô lệch bát.

Chân hương sau khi tỉa nên hóa thành tro, rồi thả xuống ao hồ sạch hoặc rắc dưới gốc cây./.

Văn khấn trước khi bao sái ban thờ Nam mô A Di Đà Phật (3 lần) Con xin tấu lạy 9 phương Trời, 10 phương chư Phật, chư Phật 10 phương Con xin tấu lạy vua cha Ngọc Hoàng thượng đế, Hoàng thiên hậu thổ, ngũ phương ngũ thổ long mạch thổ thần đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân. Tín chủ con là:……………… Ngụ tại:…………………. Con xin tấu lạy vong linh các cụ gia tiên cửu huyền thất tổ, bà tổ cô và các bà cô các đời, ông mãnh, cô bé đỏ, cậu bé đỏ dòng họ X. (họ gia chủ) tại…… Hôm nay là ngày… tháng… năm (âm lịch), con xin phép được bao sái lại bàn thờ gia tiên để cho sạch sẽ để tiễn năm cũ, đón năm mới tới, mong chư vị Phật Thánh, các cụ gia tiên tiền tổ, bà tổ cô, ông mãnh, cô bé đỏ, cậu bé đỏ của họ X. chấp thuận. Nam mô A Di Đà Phật (3 lần) Sau khi hết tuần nhang, gia chủ có thể tiến hành vệ sinh bát hương và ban thờ./.

