Tổng hợp chi tiết 12 bài văn khấn thường dùng trong dịp Tết Nguyên đán

Tết Nguyên đán mang ý nghĩa thiêng liêng, là dịp để mọi người nhớ về cội nguồn.

Phong tục thờ cúng tổ tiên ngày Tết của người Việt là một nghi thức tâm linh, thấm đượm tính nhân văn và đạo lý. Tết là dịp để chúng ta mời ông bà tổ tiên về chung vui với cháu con dịp đầu năm mới.

Người Việt tin rằng ông bà tổ tiên tuy mất đi nhưng vẫn sinh hoạt như ở dương gian: “trần sao âm vậy”. Linh hồn tổ tiên, ông bà như thần hộ mệnh luôn phù hộ, chở che cho con cháu.

Thờ cúng tổ tiên không chỉ là tín ngưỡng phổ biến của người Kinh - tộc người chiếm đa số trên dải đất hình chữ S - mà nhiều dân tộc như Mường, Thái… cũng lưu giữ phong tục này.

Trải qua nhiều thăng trầm, biến cố của lịch sử, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên vẫn chiếm được vị trí thiêng liêng trong đời sống tinh thần của người Việt.

Theo truyền thống, vào ngày 23 tháng chạp hằng năm, Táo Quân trở về trời để báo cáo với Ngọc Hoàng về những sự kiện trong năm. Do đó, vào ngày 23/12 (Âm lịch) hằng năm, con cháu chuẩn bị cơm tiễn ông Táo về trời, cùng với lễ vật và mâm quả, và bài khấn như sau.

Bái thỉnh Cửu thiên Đông Trù, Tư Mệnh Táo quân, Nhất gia chi chủ, ngũ tự chi thần, Từ hậu thiệt ư, bắc đẩu chi trung, sát thiện ác ư, đông trù chi nội, Tứ phúc xá tội, di hung hóa cát, An trấn âm dương, bảo hữu gia đình, Họa tai bất diệt, hà phúc tất tăng, Hữu cầu tất ứng, vô cảm bất thông, Đại bi đại nguyện, Đại thánh đại từ, Cửu thiên đông trù. Tư mệnh lô vương, Nguyên Hoàng định quốc. Hộ trạch thiên tôn, Cấp cấp như luật lệnh.

Theo truyền thống cũ, Ngài là Chủ, Ngũ tự gia Thần, soi xét lòng Trần, Táo Quân chứng giám. Trong năm, nếu có sai phạm hay tội lỗi, chúng con cúi xin Tôn Thần, gia ân châm chước, ban Lộc và phước, phù hộ toàn gia, từ trẻ đến già, gái trai, an ninh khang thái. Giải tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Mong các vị độ cho con lau dọn được khang trang mỹ hảo, cho hương án được an chính vị, cho âm phần được an yên, cho gia cư được lạc thổ.

Đợi hương tàn thì bắt đầu dọn dẹp bàn thờ. Khi lau dọn bàn thờ nên dùng nước ấm, rượu hoặc nước gừng để lau chùi đồ thờ cúng.

Trước tiên, hạ các đồ muốn lau dọn xuống (lưu ý: Tuyệt đối không hạ hoặc di chuyển bát hương. Theo dân gian, nếu bát hương bị di chuyển sang hướng xấu, thậm chí có thể gây ra xui xẻo cho gia chủ).

Cần chuẩn bị bàn to và cao, phủ vải hoặc giấy đỏ, hạ đồ thờ cúng (bài vị, di ảnh, bình hoa, chén nước... xuống rồi để ngay ngắn toàn bộ đồ thờ cúng lên bàn). Nếu bàn thờ có đặt chung bài vị gia tiên với các thần thì phải để ra hai chỗ khác nhau. Không lau đồ trực tiếp trên bàn thờ.

Dùng khăn sạch đã ngâm rượu gừng lau toàn bộ các đồ thờ. Sau đó dùng khăn khô lau lại. Lau lần lượt từng món, không để đồ thờ cúng lăn lóc, mà phải xếp ngay ngắn, trang nghiêm.

Sau khi lau bài vị xong mới đến phần dọn bát hương. Khi lau dọn bát hương chỉ nên để lại 3 chân hương. Với những bát hương của người đã mất nhưng chưa qua 3 năm, nếu là đàn ông thì để lại 7, còn đàn bà để lại 9 chân hương. Bát hương quan thần linh tỉa hết, chỉ giữ lại 5 chân nhang.

Sau khi lau dọn, tỉa chân hương xong, gia chủ đặt lại đồ thờ cúng đúng vị trí, thay nước, thay chum gạo muối (nếu có), khấn xin thỉnh các Ngài, ông bà, tổ tiên về.

Nét đẹp của Văn hóa người Việt Nam xưa nay không thể thiếu lễ tảo mộ ngày cuối năm. Văn hóa này dường như đã đi sâu vào trái tim của mỗi con người Việt Nam.

Thời gian tảo mộ nằm trong khoảng từ 20 đến 25 tháng chạp cho đến hết năm, tùy theo thời gian và điều kiện cần thiết của mỗi gia đình. Ngoài việc sửa sang dọn dẹp phần mộ của các cụ thì con cháu còn chuẩn bị lễ, thắp nhang để mời các cụ về đón tết cùng con cháu.

Văn khấn này có thể dùng trong ngày lễ tạ mộ ngày 30 Tết, rước vong linh gia tiên về đón năm mới. Nếu như không có điều kiện ra mộ được thì ngày 30, giờ Ngọ bày cỗ lên bàn thờ khấn mời tổ tiên về dự hưởng Tết.

Thông thường, Lễ Tất niên được diễn ra vào ngày 30 Tết, từ đó có bài cúng lễ tất niên giúp mọi người cầu nguyện những vận may đối với gia đình. Qua đó, cũng không thể quên ơn của các vị Tôn thần, Tổ tiên đã giúp đỡ gia đình trong một năm vừa qua.

Theo như thường lệ tuế trừ cáo tế, cúi xin chư vị Tôn Thần, liệt vị gia tiên, bản xứ tiền hậu chư hương linh, giáng lâm án tọa, phù thủy chứng giám, thụ hưởng lễ vật, phù hộ toàn gia, lớn bé trẻ già, bình an thịnh vượng. Độ cho chúng con mọi duyên thuận lợi, công việc hanh thông. Người người được chữ bình an, tháng ngày như ý, sở cầu tòng tâm.

Con xin bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Phật trong năm qua đã phù hộ, đội ơn và dìu dắt chúng con gặp được nhiều may mắn. Cúi xin Đức Phật giáng lâm trước án để thụ hưởng lễ vật và tiếp tục phù hộ cho gia đình chúng con.

Lễ giao thừa, hay còn gọi là lễ trừ Tịch, được cử hành vào thời điểm kết thúc năm cũ chuẩn bị chuyển sang năm mới.

Người xưa tin rằng, mỗi năm có một vị Hành Khiển trông coi việc nhân gian, và mỗi khi năm cũ kết thúc, vị Hành Khiển đó sẽ trở về trời, chuyển giao nhiệm vụ cho một vị thần khác.

Dưới đây là bài khấn giao thừa ngoài trời:

Nguyện cho tín chủ, minh niên kháng thái, vạn sự tốt lành, bốn mùa tám tiết được chữ bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng, bách sự hanh thông, ngày ngày được hưởng ơn trời, Phật, chư vị tôn thần.

Văn khấn này được dùng để cúng, khấn trong thời điểm giao thừa. Văn khấn là một hình thức hay nghi lễ trang nghiêm. khi cúng khấn chuẩn bị lễ vật: Ngũ quả, vàng mã, hương hoa, đèn nến, trầu cau, rượu, trà, bánh chưng, bánh kẹo, mâm cỗ mặn hoặc chay đầy đặn. Đây là bài khấn thường dùng trong dịp Tết Nguyên Đán.

Độ cho chúng con mọi duyên thuận lợi, công việc hanh thông. Người người được chữ bình an, tháng ngày được hưởng phần lợi lộc. Âm phủ - Dương trợ, sở nguyện như ý sở cầu tòng tâm. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết có điềm lành tiếp ứng.

Ngoài việc cúng Thần Linh, thì cúng Tổ tiên trong ngày Mồng Một Tết là vô cùng quan trọng. Trong 3 ngày Tết, mỗi ngày đều cúng Tổ Tiên 1 lần, và ngày mồng 1 là ngày đầu tiên.

Dưới đây là bài khấn Tổ tiên trong ngày mồng một Tết

Nguyện cho chúng con: minh niên khang thái, trú dạ cát tường. Độ cho chúng con mọi duyên thuận lợi, công việc hanh thông. Người người được chữ bình an, tháng ngày được hưởng lợi lộc. Âm phù - Dương trợ, sở nguyện như ý sở cầu lòng tâm. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết có điềm lành tiếp ứng.

Do đó, chúng con cùng toàn thể con cháu trong nhà sửa biện hương hoa vật phẩm, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án. Cúi xin giáng về Linh Sàng hâm hưởng lễ vật.

Việc cúng Thần Linh trong ngày mồng Một Tết là việc không thể thiếu của mỗi gia đình. Dưới đây là bài cúng thần linh trong ngày Mồng một Tết để thỉnh các vị chư Thần về hưởng Tết cùng gia đình.

Xin mời tới đây chiêm ngưỡng Tôn Thần, thụ hưởng lễ vật, nguyện cho chúng con thân cung khang thái, bản mệnh bình an. Mong ơn Đương Cảnh Thành Hoàng, đội đức Tôn Thần bản xứ, hộ trì tín chủ, gia lộc gia ân, xá quá trừ tai, đầu năm chí giữa, nửa năm chí cuối, sự nghiệp hanh thông, sở cầu như ý.

Nhân Tiết Nguyên Đán, Tín chủ của chúng con cảm nghĩ thầm ân Trời-Đất, chư vị Tôn Thần, nhờ đức cù lao Tiên Tổ mỗi niệm không quên. Do đó, chúng con sắm sanh lễ vật, sửa sang hương đăng, trần thiết trà quả dâng lên trước án.

Sau khi đã mời Tổ tiên, ông bà về dự lễ trong 3 ngày Tết, thì đến chiều ngày thứ ba (tức ngày mồng 3 Tết), con cháu thường cáo lễ để đưa tổ tiên về nơi âm cảnh, tục gọi là 'đưa ông bà' và hóa vàng cho Tổ tiên.

Dưới đây là bài khấn tạ năm mới:

Kính xin: Lưu phúc lưu ân, phù hộ độ trì, dương cơ âm mộ, mọi chỗ tốt lành. Cháu con được chữ bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng. Lòng thành kính cẩn, lễ bạc tiến dâng, lượng cả xét soi, cúi xin chứng giám.

Vào ngày Rằm tháng Giêng, nhằm giảm nhẹ vận hạn xấu và mang lại một năm mới an lành, bình an và hạnh phúc, chúng con thành tâm kính mời:

Nhật cung Thái Dương Thiên Tử tinh quân, Nam Tào Bắc Đẩu tinh quân, Thái Bạch, Thi Tuế tinh quân, Bắc cực Tử vi Đại Đức tinh quân, Văn Xương Văn Khúc tinh quân, Nhị thập Bát Tú, ngũ hành tinh quân, La Hầu, Kế Đô tinh quân.

Tín chủ tên là:..............

Cư ngụ tại địa chỉ:...............

Chúng con dâng lễ quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương trước án, kính mời các vị thần linh về dự, mong gia đình được phù hộ, mạnh khỏe, bình an, và may mắn trong năm mới. Đèn trời sáng lạng, chiếu thắp cõi trần, xin các tinh quân lưu ân lưu phúc, lễ tuy mọn bạc, lòng thành có dư, mệnh vị an cư.

Cẩn cáo!