Nguyên tắc bày bàn thờ ngày Tết và những điều cần lưu ý

Trang trí bàn thờ là một trong những việc làm quan trọng nhất dịp Tết Nguyên đán. Đây không chỉ là nét đẹp tín ngưỡng của dân tộc Việt Nam mà còn thể hiện lòng thành kính của con cháu đối với ông bà tổ tiên.

Việc trang trí bàn thờ còn đại diện cho ước muốn Năm mới mọi điều bình an, thuận lợi, sức khỏe dồi dào, sự nghiệp thăng tiến.

1. Chuẩn bị vật dụng trang trí bàn thờ ngày Tết

Để tạo nên không gian bàn thờ ngày Tết đẹp và ấm cúng, bạn nên chuẩn bị các lễ vật sao cho đầy đủ và đẹp mắt.

Mâm ngũ quả nên đặt ở vị trí trung tâm để tạo điểm nhấn ấn tượng. Một bình hoa với các loại hoa có mùi thơm nhẹ, cành mai hay đào. Bộ quần áo và giấy tiền vàng mã, nến cốc; trầu cau.

Bạn cũng nên thêm một số lễ vật khác như bánh, kẹo, mứt Tết, bình trà, bình rượu ngon, và một vài món ăn truyền thống như bánh chưng, bánh tét; mâm cỗ chay hoặc mặn.

Bàn thờ gia tiên.

2. Kiểm tra lại vị trí vật trang trí bàn thờ

Tùy vào vùng miền, tôn giáo và điều kiện của gia chủ mà không gian thờ phụng được bày biện khác nhau nhưng những điểm cơ bản trong việc bố trí vẫn mang tính thống nhất. Khi trang trí bàn thờ, bạn nên lưu ý vài điều sau:

- Hoành phi nên treo trên tường ở vị trí chính giữa so với bàn thờ, câu đối treo hai bên hoành phi.

- Bát hương lớn nên đặt ở giữa, hai bát hương nhỏ khác nên đặt hai bên nhằm tạo ra thế tam tài mang đến cho gia chủ nhiều tài lộc, may mắn.

- Ở góc ngoài cùng, bạn có thể để thêm nến hoặc đèn dầu.

- Mâm bồng và bình hoa nên đặt hai bên lư hương hoặc ở trước di ảnh.

- Đỉnh hương nên đặt ở chính giữa bàn thờ. Đặt kỷ chén ở phía trước bát hương và nên đặt hạc thờ hai bên đỉnh hương.

Ngoài ra, khi trang trí bàn thờ gia tiên, bạn cần chú ý đặt các lễ vật hai bên ngang nhau. Tuy nhiên, khi trang trí bàn thờ ông địa hay các gia thần khác, bạn nên bày trí sao cho bên trái cao hơn bên phải.

3. Nguyên tắc bày bàn thờ ngày Tết

Trang trí bàn thờ ngày Tết thể hiện nét đẹp tín ngưỡng của dân tộc và lòng thành kính của con cháu đối với ông bà tổ tiên. Việc trang trí bàn thờ còn đại diện cho mong muốn Năm mới có bình an, thuận lợi, sức khỏe và sự thăng tiến. Vì vậy, bạn cần chú ý bày bàn thờ theo nguyên tắc sau.

“Nhất vị, nhị hướng”

Khi bố trí bàn thờ trong nhà, bạn cần chọn vị trí vững chãi và điểm tựa an toàn. Tốt nhất nên có một phòng thờ riêng, nếu không có thể bố trí trong phòng sinh hoạt, phòng khách. Tốt nhất bạn nên tránh đặt bàn thờ ở các khu vực nhạy cảm và riêng tư như phòng ngủ, phòng ăn, phòng bếp.

Theo phong thủy, vị trí đặt bàn thờ hợp lý là tại các cát cung của thuật định vị Cửu Cung Thần Sát. Những vị trí này bao gồm Âm quý nhân, Dương quý nhân, Thiên Lộc và Thiên Mã.

Âm quý nhân là một trong những vị trí đặt bàn thờ được coi trọng nhất trong phong thủy. Vị trí này có thể mang lại may mắn và điều tuyệt vời cho gia đình. Dương quý nhân là một vị trí khác được xem là cát cung, mang lại sự may mắn và thành công cho gia đình. Thiên Lộc và Thiên Mã cũng là những vị trí đặt bàn thờ hợp lý, mang lại sự may mắn và khánh hạnh cho gia đình.

Bàn thờ gia tiên - nơi ngự vị của các bậc tiền nhân trong gia đình. (Nguồn: BNews/TTXVN)

Sạch sẽ nhằm kích hoạt cát khí

Bàn thờ là trung tâm tâm linh của mỗi gia đình, nơi đặt những đồ vật thờ cúng, tượng trưng cho sự tôn kính đối với tổ tiên và những người đã qua đời. Vì thế, nó thường được đặt ở vị trí trung tâm và cao nhất trong nhà để thể hiện sự tôn trọng và sự uy nghiêm.

Việc lau dọn sạch sẽ bàn thờ là một phần quan trọng của việc duy trì tâm linh, nó không chỉ thể hiện sự tôn kính mà còn giúp tạo ra không gian thờ tự thanh tao và trang nghiêm. Vì thế, việc lau dọn sạch sẽ bàn thờ phải được thực hiện một cách cẩn thận, tỉ mỉ để giữ gìn sự tôn nghiêm và thanh tao của không gian thờ tự.

Những vật dụng như chổi quét hoặc khăn lau bàn thờ phải được sử dụng riêng để tránh lây nhiễm bụi bẩn và vi khuẩn. Điều này không chỉ giúp giữ gìn sự sạch sẽ mà còn bảo vệ sức khỏe của những người thường xuyên đến thăm phòng thờ.

Bạn cũng cần phải chú ý đến việc loại bỏ những vật dụng không cần thiết duy trì sự đơn giản, trang nghiêm của không gian thờ tự.

4. Những điều cần lưu ý khi trang trí bàn thờ ngày Tết

Để mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ, khi trang trí bàn thờ trong những ngày Tết bạn cần lưu ý một số điều dưới đây:

- Khi trang trí bàn thờ, bạn nên chọn những bông hoa nở vừa phải và không chọn chưng hoa giả để tránh sự thiếu tôn trọng. Hãy chọn những bông hoa đẹp mắt và cắm hoa sao cho vừa cân xứng để tạo nên vẻ trang nhã cho không gian.

- Để chọn được bát hương phù hợp, bạn nên ưu tiên chọn bát hương làm từ sứ hoặc đồng vì chúng mang lại nhiều may mắn và tài lộc. Tránh chọn bát hương được làm từ đá hoa cương hoặc các vật liệu khác không phù hợp.

- Khi bày trí bàn thờ, bạn có thể linh hoạt di chuyển bát hương nếu cần thiết. Điều này sẽ giúp tạo nên một không gian trang nghiêm và phù hợp.

- Để tạo nên một không gian ấm cúng, bạn nên chọn đèn trang trí có cường độ ánh sáng vừa phải và màu vàng. Màu vàng sẽ giúp tạo nên sự ấm áp và trang nhã cho không gian.

- Bạn cần giữ gìn vệ sinh bàn thờ và tránh để người lấm lem bụi đất. Điều này sẽ giúp tạo nên một không gian trang nghiêm và tôn trọng với các vị thần linh và những người thân đã khuất./.

