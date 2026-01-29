Dấu ấn Chủ tịch Hồ Chí Minh: Biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam-Algeria

Trong hành trình trở lại tỉnh Biskra, miền Nam Algeria, phóng viên TTXVN tại Algeria có dịp thăm lại khách sạn Trans Atlantic lịch sử (nay mang tên AN Hotel) - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dừng chân trong chuyến đi sang Pháp năm 1946.

Tại đây, Người đã gặp gỡ và trao đổi với các nhân sỹ, trí thức yêu nước Algeria và đưa ra những dự báo có tầm nhìn chiến lược về con đường giải phóng dân tộc của đất nước Bắc Phi.



Trải qua gần 8 thập kỷ, không gian xưa vẫn còn đó, dù tên gọi và chủ sở hữu khách sạn đã thay đổi. Từ một công trình mang dấu ấn thời thuộc địa, Trans Atlantic nay trở thành AN Hotel, thuộc sở hữu tư nhân.

Tuy nhiên, điều đáng trân trọng là những ký ức lịch sử gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn được gìn giữ cẩn trọng. Ảnh của Người được treo tại vị trí trang trọng nhất trong khách sạn.

Tấm bảng đồng của khách sạn ghi danh những người nổi tiếng từng dừng chân tại khách sạn, trong đó có Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1946. (Ảnh: Nguyễn An/TTXVN)

Tên của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng với tên các danh nhân thế giới từng lưu dấu chân tại đây, được khắc nổi bật trên một tấm bia đồng lớn, như sự khẳng định về tầm vóc toàn cầu của Người.



Theo chia sẻ của Ban Quản lý khách sạn, mỗi năm, AN Hotel đều đón nhiều đoàn khách quốc tế và Việt Nam đến lưu trú, tham quan và tưởng niệm. Không ít người Việt Nam, từ các nhà nghiên cứu, nhà báo đến kiều bào, đã tìm về Biskra như một điểm đến lịch sử ghi dấu chân của Bác Hồ. Một số cơ quan đại diện ngoại giao cũng thường xuyên tới thăm, tìm hiểu về dấu ấn của các nhân vật lịch sử từng gắn bó với khách sạn.



Khuôn viên của khách sạn AN tại tỉnh Biskra, Algeria. (Ảnh: Nguyễn An/TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh từ lâu đã trở thành biểu tượng gắn liền với tình hữu nghị Việt Nam-Algeria và cuộc đấu tranh cách mạng của hai dân tộc. Những tư tưởng, tầm nhìn và sự đồng cảm sâu sắc của Người đối với phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi đã góp phần kết nối Việt Nam với bạn bè năm châu, trong đó có Algeria - một quốc gia cùng chung khát vọng độc lập, tự do.



Nhân kỷ niệm 85 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), hành trình trở lại AN Hotel tại Biskra không chỉ là chuyến đi tri ân, mà còn là dịp để nhắc nhớ về con đường Người đã đi, những giá trị Người để lại và nền tảng bền chặt của tình hữu nghị Việt Nam-Algeria, được hun đúc từ lịch sử và tiếp nối đến hôm nay./.

