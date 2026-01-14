Lở đất ở miền Đông CHDC Congo khiến hơn 40 người thiệt mạng và mất tích

Thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Chính phủ Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo cho biết một vụ lở đất xảy ra lúc 1 giờ sáng 13/1 ở làng Burutsi thuộc tỉnh Bắc Kivu, miền Đông nước này, đã làm ít nhất 13 người thiệt mạng và hơn 30 người mất tích.

Vụ lở đất xảy ra sau nhiều giờ mưa lớn kéo dài, đồng thời khiến tuyến đường chính nối thành phố Goma với thủ phủ tỉnh Walikale bị chia cắt, gây khó khăn cho công tác cứu hộ và tiếp cận hiện trường.

Phát biểu với báo chí, Trưởng làng Burutsi Descarte Akilimali cho biết toàn bộ một sườn đồi đã sạt lở xuống khu dân cư khi người dân đang ngủ, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Các quan chức địa phương cho biết đã đề nghị chính quyền trung ương hỗ trợ khẩn cấp, song tình trạng giao thông bị gián đoạn đang cản trở nỗ lực ứng phó và tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo trong nhiều thập kỷ qua liên tục chìm trong bạo lực do xung đột giữa lực lượng Chính phủ và hàng loạt nhóm vũ trang, trong đó có nhóm M23.

Tình hình an ninh bất ổn kéo dài đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo trong khu vực.

Theo các số liệu chính thức, hơn 100 nhóm vũ trang đang hoạt động tại miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo, khiến hơn 7 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, biến khu vực này thành một trong những nơi đói nghèo nhất thế giới./.

