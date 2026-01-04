Đời sống

Lật thuyền ở Đông Bắc Nigeria khiến 26 người thiệt mạng

Chiếc thuyền thô sơ chở những người nông dân và ngư dân, đang trên hành trình từ bang Jigawa đến bang Yobe, bất ngờ lật úp và chìm xuống nước khiến ít nhất 26 người chết và 14 người mất tích.

Nguyễn Hằng
Hiện trường vụ việc. (Ảnh: AFP)
Ngày 4/1, giới chức Nigeria cho biết ít nhất 26 người đã thiệt mạng và 14 người mất tích trong một vụ lật thuyền tại Đông Bắc nước này.

Theo Giám đốc điều hành Cơ quan Quản lý Khẩn cấp bang Yobe, ông Mohammed Goje, vụ việc xảy ra vào tối 3/1.

Chiếc thuyền thô sơ chở những người nông dân và ngư dân, đang trên hành trình từ bang Jigawa đến bang Yobe, bất ngờ lật úp và chìm xuống nước. Đến nay, các tình nguyện viên và đội cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy 26 thi thể.

Cơ quan này cũng xác nhận 14 hành khách mất tích trong khi 13 người đã được cứu sống kịp thời. Chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang được tiến hành khẩn trương.

Tai nạn đường thủy thường xảy ra trên những con sông nhộn nhịp của Nigeria. Nguyên nhân chủ yếu là do tình trạng chở quá tải, phương tiện cũ kỹ, ít bảo dưỡng hoặc phớt lờ các quy định an toàn giao thông đường thủy.

Mỗi năm, có hàng chục người đã thiệt mạng do tai nạn đường thủy tại quốc gia Tây Phi này.

Tháng 9 năm ngoái, ít nhất 60 người đã thiệt mạng khi một thuyền chở quá tải đâm vào gốc cây ngầm dưới mặt nước tại bang Niger, miền Trung Nigeria./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Lật thuyền #Nigeria #Mất tích Nigeria
