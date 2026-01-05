Nam diễn viên được yêu mến bậc nhất Hàn Quốc Ahn Sung Ki qua đời

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, nam diễn viên Ahn Sung Ki, một trong những “diễn viên quốc dân” của Hàn Quốc nổi tiếng với hình ảnh gần gũi với công chúng và những đóng góp lâu dài cho nền điện ảnh Hàn Quốc, đã qua đời sáng 5/1 ở tuổi 74.



Thông tin cho biết ông Ahn Sung Ki đã mất tại phòng hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Đại học Soonchunhyang ở thủ đô Seoul sau khi bất tỉnh tại nhà riêng 1 ngày trước đó do bị hóc thức ăn.

Ông được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu và đã không qua khỏi.



Cố diễn viên Ahn Sung Ki đã kiên cường chiến đấu với căn bệnh ung thư máu từ năm 2019. Dù ông từng được chẩn đoán đã khỏi bệnh vào năm 2020, nhưng sau đó bệnh tình đã tái phát trong quá trình kiểm tra định kỳ.



Trong những chia sẻ gần đây nhất vào năm 2023, ông vẫn lạc quan khẳng định sức khỏe đã tiến triển tốt và hứa sẽ sớm trở lại với một bộ phim mới. Cùng năm đó, hình ảnh ông xuất hiện rạng rỡ cùng các đồng nghiệp Park Joong Hoon và Choi Min Sik tại Liên hoan phim Quốc tế Bucheon đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ công chúng.



Là gương mặt đại diện cho điện ảnh “xứ sở Kim chi”, diễn viên Ahn Sung Ki không chỉ chinh phục khán giả bằng kỹ năng diễn xuất bậc thầy mà còn bởi lối sống mẫu mực, nhận được sự kính trọng và yêu mến từ mọi thế hệ.



Ông bén duyên với nghệ thuật từ năm 1957 trong bộ phim "The Twilight Train (tạm dịch: Chuyến tàu hoàng hôn)" của đạo diễn Kim Ki Young, người vốn là bạn thân của cha ông. Ngay từ thuở nhỏ, tài năng của ông đã sớm được công nhận với giải thưởng đặc biệt tại Liên hoan phim San Francisco nhờ bộ phim "Defiance of a teenager” (tạm dịch: Sự bất tuân của một thiếu niên) (1959).



Trong 10 năm làm diễn viên nhí, ông đã góp mặt trong hơn 70 tác phẩm trước khi tạm dừng để tập trung cho việc học hành. Sau khi tốt nghiệp trung học, Ahn Sung Ki theo học khoa Tiếng Việt tại Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc.

Hoàn thành nghĩa vụ quân sự với tư cách sỹ quan dự bị (ROTC), ông từng có ý định ra nước ngoài làm việc nhờ chuyên môn ngôn ngữ, nhưng ảnh hưởng của Chiến tranh chống Mỹ cứu nước ở Việt Nam đã khiến kế hoạch này không thành. Đ

ây chính là bước ngoặt đưa ông quay trở lại với con đường điện ảnh.

Năm 1977, sau một thập kỷ vắng bóng, ông tái xuất màn ảnh với tư cách diễn viên trưởng thành và thực sự thăng hoa bắt đầu từ bộ phim "Good Windy Day” (tạm dịch: Một ngày lộng gió) (1980) của đạo diễn Lee Jang Ho.



Suốt thập niên 80 và 90, diễn viên Ahn Sung Ki liên tục ghi dấu ấn với hàng loạt nhân vật đa dạng, từ những vai diễn nội tâm sâu sắc đến những vai hài hước hay hành động.

Những tác phẩm kinh điển như "Mandala", "Whale Hunting", "Two Cops", "White Badge" hay "Nowhere to Hide" đã đưa tên tuổi ông lên đỉnh cao vinh quang.



Bước sang những năm 2000, ông vẫn giữ vai trò "người anh cả" của làng điện ảnh với những dự án vang dội như "Silmido" – bộ phim đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc cán mốc 10 triệu vé, hay "Radio Star".

Dù sau này chỉ đảm nhận các vai phụ, ông vẫn luôn tận tâm với từng khung hình. Tác phẩm cuối cùng ông để lại cho người hâm mộ là "Noryang: Biển chết" (2023) trong vai tướng quân Eo Yeong Dam.



Trong suốt 69 năm sự nghiệp với hơn 170 bộ phim, nam diễn viên được yêu mến bậc nhất Ahn Sung Ki đã nâng cao hơn 40 chiếc cúp Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và các giải thưởng diễn xuất lớn nhỏ.

Ông là diễn viên duy nhất trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc giành giải Nam chính xuất sắc xuyên suốt bốn thập kỷ từ những năm 1980 đến 2010.

Bên cạnh nghệ thuật, ông còn tích cực hoạt động xã hội, bảo vệ quyền lợi nghệ sỹ, làm đại sứ thiện chí của UNICEF và là gương mặt đại diện lâu đời nhất của thương hiệu càphê Maxim trong suốt 38 năm./.

