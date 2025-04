Tài tử Val Kilmer của “Top Gun,” “Batman Forever” ra đi ở tuổi 65

Ngày 1/4, làng điện ảnh thế giới đón nhận tin buồn: nam diễn viên Val Kilmer, ngôi sao của những bộ phim đình đám như “Top Gun,” “The Doors,” “Tombstone” và “Batman Forever,” đã qua đời ở tuổi 65.

Theo tờ The New York Times, nguyên nhân tử vong là do viêm phổi và điều này đã được con gái của tài tử - cô Mercedes Kilmer xác nhận.

Sinh ra tại California và được đào tạo tại trường nghệ thuật danh giá Juilliard, Val Kilmer nhanh chóng khẳng định tài năng trên màn ảnh.

Trong suốt thập niên 90 của thế kỷ trước, ông là một trong những nam diễn viên hàng đầu Hollywood, sở hữu vẻ ngoài cuốn hút và diễn xuất đầy nội lực.

Tuy nhiên, tính cách cầu toàn, mạnh mẽ và không ngại đối đầu với đạo diễn hay bạn diễn đã khiến sự nghiệp của ông gặp không ít thăng trầm.

Val Kilmer lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng trong bộ phim hài gián điệp “Top Secret!” (phát hành năm 1984), sau đó tiếp tục gây chú ý với “Real Genius” (phát hành năm 1985).

Tuy nhiên, bước ngoặt lớn nhất của ông đến vào năm 1986 khi tham gia bộ phim hành động “Top Gun” cùng Tom Cruise, trong vai phi công hải quân Tom "Iceman" Kazansky. Nhân vật này giúp ông trở thành một trong những tài tử được săn đón nhất Hollywood.

Ba thập kỷ sau, ông tiếp tục tái xuất trong “Top Gun: Maverick” (phát hành năm 2022), khiến khán giả không khỏi bồi hồi.

Năm 1988, Val Kilmer tham gia bộ phim giả tưởng “Willow” của đạo diễn Ron Howard, nơi ông gặp gỡ và kết hôn với nữ diễn viên người Anh Joanne Whalley. Cả hai có với nhau hai người con trước khi ly hôn.

Một trong những vai diễn để đời của Val Kilmer là Jim Morrison trong “The Doors” (1991). Để thuyết phục đạo diễn Oliver Stone giao vai này, Kilmer đã tự thực hiện một đoạn video 8 phút, hóa thân vào nhân vật với phong thái và giọng hát giống hệt huyền thoại nhạc rock.

Trong phim, ông tự thể hiện các ca khúc của Morrison, góp phần tái hiện chân thực hình tượng thủ lĩnh nhóm The Doors.

Đỉnh cao sự nghiệp của Kilmer tiếp tục với các vai diễn như Doc Holliday trong “Tombstone” (1993), cùng với Al Pacino và Robert De Niro trong siêu phẩm hình sự “Heat” (1995).

Cùng năm đó, ông đảm nhận vai Người Dơi trong “Batman Forever,” thay thế Michael Keaton. Dù phim thành công về doanh thu, nhưng Val Kilmer lại bị lu mờ bởi hai bạn diễn Tommy Lee Jones và Jim Carrey. Sau đó, ông quyết định rút khỏi loạt phim “Batman.”

Đạo diễn Joel Schumacher từng nhận xét: "Kilmer là người có tâm lý phức tạp nhất tôi từng làm việc cùng."

Sau nhiều thập kỷ gắn bó với điện ảnh, sự nghiệp của Kilmer dần đi xuống do các xung đột với đạo diễn và một số bộ phim không thành công. Những năm gần đây, ông phải đối mặt với các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Dù vậy, ông vẫn giữ được tình yêu với nghệ thuật và tiếp tục xuất hiện trong một số dự án nhỏ. Val Kilmer từng bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vòm họng vào năm 2014 và phải phẫu thuật mở khí quản hai lần.

Sự ra đi của Val Kilmer là một mất mát lớn đối với Hollywood và người hâm mộ điện ảnh trên toàn thế giới.

Dù cuộc đời ông có nhiều thăng trầm, nhưng không ai có thể phủ nhận tài năng và di sản điện ảnh mà ông để lại. Những vai diễn của ông sẽ mãi mãi được khắc ghi trong lòng khán giả, như một phần không thể thiếu của lịch sử điện ảnh thế giới./.

