Trao trả tài sản cho người bị mất: Nhân lên niềm vui ngày cuối năm

Lực lượng Công an xã Phù Mỹ Bắc (tỉnh Gia Lai) tiếp nhận số tài sản trị giá khoảng 40 triệu đồng do 2 người dân nhặt được và trao trả cho hai người đánh rơi là chị Hoàng Thị Hiền và anh Đặng Tấn Phi.

Quang Thái
Bà Trần Thị Giàu (thôn Vạn An) cùng Công an đã trao trả toàn bộ tài sản cho chị Hoàng Thị Hiền (trú Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh: TTXVN phát)
Những ngày cận Tết, Công an xã Phù Mỹ Bắc (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức trao trả tài sản trị giá khoảng 40 triệu đồng cho hai người dân bị đánh rơi, qua đó lan tỏa hình ảnh đẹp về tinh thần trung thực, nghĩa tình trong cộng đồng.

Trước đó, bà Trần Thị Giàu (thôn Vạn An) nhặt được một túi xách chứa 30 triệu đồng tiền mặt cùng giấy tờ tùy thân và đã nhanh chóng mang đến Công an xã trình báo để tìm người trả lại.

Cùng ngày, ông Bùi Văn Út (trú tại địa phương) cũng giao nộp 57 gói hàng trị giá khoảng 10 triệu đồng do nhặt được bên đường.

Sau khi xác minh, lực lượng Công an đã trao trả toàn bộ tài sản cho chị Hoàng Thị Hiền (trú Thành phố Hồ Chí Minh) và anh Đặng Tấn Phi (trú thôn Tân Phú, xã Phù Mỹ Bắc).

Nhận lại tài sản trong những ngày cuối năm, các chủ nhân bày tỏ xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người nhặt được cùng lực lượng chức năng.

Việc làm đẹp, đầy trách nhiệm của người dân địa phương đã góp phần nhân lên niềm vui, ấm áp nghĩa tình trong dịp Tết đến, Xuân về./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Gia Lai #xã Phù Mỹ Bắc #Trao trả tài sản Gia Lai
