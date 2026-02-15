Cà Mau: Vùng đất địa đầu cực Nam của Tổ quốc vững tin bước vào năm mới

Bước sang năm 2026, với tiềm lực và lợi thế sau hợp nhất, Cà Mau - vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc đang mang theo nhiều kỳ vọng bứt phá, vươn lên trở thành cực tăng trưởng của Đồng bằng sông Cửu Long.

Năm 2025 khép lại với nhiều dấu ấn quan trọng đối với tỉnh Cà Mau. Đây là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025, đồng thời là năm tập trung triển khai nhiều chủ trương lớn, mang tính chiến lược của Trung ương, nhất là việc sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Trong bối cảnh đó, tỉnh Cà Mau đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt khoảng 8%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 72.000 tỷ đồng, tăng hơn 23% so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt gần 12.200 tỷ đồng, vượt khoảng 18% dự toán; công tác an sinh xã hội được thực hiện hiệu quả, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát được triển khai quyết liệt, mang lại mái ấm vững chắc cho hàng ngàn hộ dân khó khăn.

Sang năm mới 2026, người dân Cà Mau gửi gắm nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của quê hương. Từ ngư dân bám biển, công nhân trên công trường đến nông dân vùng quê, ai cũng tin tưởng rằng với sự quan tâm của Nhà nước và tinh thần đoàn kết, Cà Mau sẽ tiếp tục đổi thay, vươn lên mạnh mẽ trong năm mới.

Nhiều công trình giao thông trọng điểm được khởi công góp phần đưa Cà Mau phát triển nhanh, bền vững. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Tại Cà Mau, dự án mở rộng, nâng cấp Cảng Hàng không Cà Mau với tổng mức đầu tư gần 2.400 tỷ đồng là công trình trọng điểm, tạo đà bứt phá cho vùng cực Nam Tổ quốc. Đến nay, với sự nỗ lực của chủ đầu tư, đơn vị thi công, tiến độ thi công công trình đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trên công trường của dự án mở rộng cải tạo sân bay Cà Mau, không khí lao động diễn ra khẩn trương, hối hả. Tiếng máy khoan, cần cẩu, tiếng công nhân tạo nên nhịp âm thanh làm việc hối hả, không ngơi nghỉ giữa những ngày cuối năm.

Ông Phạm Cao Cường, Chỉ huy Phó Kỹ Thuật-Lữ đoàn 470 (Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn) hồ hởi cho biết bản thân rất phấn khởi khi dự án được hoàn thành sẽ góp phần tạo sự thông thương của vùng đất mũi Cà Mau ngày càng vươn xa hơn, kết nối với các địa phương khác trong cả nước.

Còn tại Cảng Gành Hào, những ngày cận Tết, các chuyến biển cuối năm đầy ắp thủy hải sản cập bến như mang Tết đầm ấm, sung túc hơn cho ngư dân.

Gắn bó với nghề biển từ khi còn trẻ, ông Đặng Quốc Thùy, ngư dân ở Cảng Gành Hào, tỉnh Cà Mau cho rằng, ngư dân Cà Mau nói chung và ngư dân tại Gành Hào nói riêng trong những năm qua luôn nỗ lực, tích cực phối hợp cùng các cấp chính quyền để gỡ thẻ thẻ vàng IUU và quyết tâm ra khơi bám biển.

Trước thềm Xuân mới, ông Đặng Quốc Thùy chia sẻ: “Trong năm 2026, nếu được gỡ Thẻ vàng IUU thì bà con rất vui mừng vì những nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân và các ngư dân trên địa bàn. Khi ấy, thủy hải sản của ngư dân khi xuất bán ra nước ngoài sẽ đạt giá thành cao hơn, lợi nhuận mang lại cũng cao hơn, từ đó giúp bà con ngư dân có được nguồn thu nhập ổn định, quyết tâm bám biển và làm giàu từ biển.”

Từ miền biển trở về vùng tôm lúa Phước Long, nông dân đang rất vui mừng và phấn khởi đón chào năm mới. Nhờ vụ mùa thuận lợi được cả năng suất lẫn giá bán, nông dân đang sắm sửa và dọn dẹp nhà cửa để đón Tết sung túc, phấn khởi.

Ông Quảng Trọng Toàn, ấp Long Hải, xã Phước Long, tỉnh Cà Mau cho biết vụ này gia đình sản xuất được hơn 3ha lúa ST nên đón Tết sung túc hơn mọi năm nhờ được mùa, được cả giá bán. Đồng thời mong muốn, thời gian tới sẽ được các cấp chính quyền tiếp tục quan tâm đầu tư các công trình ngăn mặn và hệ thống thủy lợi để người dân tăng gia sản xuất ngày càng thuận tiện.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt. Sau hợp nhất, không chỉ mở ra không gian phát triển mới mà mô hình chính quyền địa phương hai cấp nhanh chóng vận hành ổn định, công tác xây dựng Đảng được tăng cường và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố.

Các mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, gắn với bảo vệ môi trường ngày càng được các hộ dân, doanh nghiệp quan tâm phát triển tại Cà Mau. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Trong định hướng phát triển, các ngành kinh tế mũi nhọn như thủy sản và năng lượng tái tạo của tỉnh duy trì sự ổn định, đồng thời hạ tầng giao thông trọng điểm được đầu tư mạnh mẽ đã thúc đẩy kinh tế biển và logistics.

Nhiều công trình chiến lược như cao tốc Cần Thơ-Cà Mau, cao tốc Cà Mau-Đất Mũi, dự án mở rộng Sân bay Cà Mau và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai… đang từng bước hình thành, định hình không gian phát triển mới cho địa phương.

Đặc biệt là việc hoàn thiện các thủ tục và đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông kết nối, các khu kinh tế ven biển và đặc biệt là năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) đã mở ra không gian phát triển mới, đưa Cà Mau tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng sạch của khu vực.

Cùng với đó, công tác chuyển đổi số và an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, hướng đến xây dựng chính quyền phục vụ và nâng cao đời sống nhân dân.

Bước sang năm 2026 - năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Cà Mau bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn hơn, tầm nhìn xa hơn và yêu cầu cao hơn.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, tỉnh Cà Mau tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao năng lực lãnh đạo, tận dụng tiềm năng kinh tế biển, năng lượng sạch, chuyển đổi số và phát triển hạ tầng… hướng tới mục tiêu xây dựng Cà Mau phát triển nhanh, bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh yêu cầu thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ: phát triển kinh tế-xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần và quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu.

Đặc biệt, tỉnh quyết tâm bám sát chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Cà Mau phải trở thành mũi của con tàu Việt Nam vươn ra biển lớn.”

Trước thời cơ, vận hội mới, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải khẳng định sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Cà Mau phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung đổi mới, sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội nhằm đưa các chủ trương, nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ mới. xây dựng Cà Mau phát triển nhanh, bền vững, giàu đẹp, văn minh./.

