Hội chợ Mùa Xuân 2026 mở rộng cầu nối thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ

Nhân dịp Hội chợ mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), phóng viên TTXVN tại Mỹ đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Văn phòng Xúc tiến Thương mại Việt Nam tại New York (Mỹ), về kinh nghiệm xúc tiến thương mại song phương Việt-Mỹ và các kế hoạch trọng tâm hợp tác trong năm 2026.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá việc Việt Nam tổ chức Hội chợ Mùa Xuân là cơ hội tốt để đẩy mạnh xúc tiến tiêu dùng và hợp tác thương mại, với nhiều nét tương đồng với Mỹ.

Ở Mỹ thường tổ chức kỳ hội chợ cuối năm nhân dịp các ngày lễ lớn như Lễ Giáng sinh hay Lễ Tạ ơn, nơi người dân có thể dễ dàng mua sắm đủ chủng loại hàng hóa để chuẩn bị cho các ngày lễ quan trọng.

Bên cạnh đó, Mỹ cũng tổ chức kỳ hội chợ mùa Xuân vào dịp đầu năm, đánh dấu sự khởi đầu cho một năm thương mại và cũng là nơi kết nối giao thương giữa người bán, người mua, giữa nhà sản xuất, người tiêu dùng và nhà phân phối.

Với kinh nghiệm nhiều năm tại địa bàn, ông Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá Mỹ có nhiều mặt hàng có thế mạnh nếu tham gia hội chợ tại Việt Nam, trong đó phải kể tới những mặt hàng nông sản đang được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu như táo, nho, cherry, ngô và đậu tương…

Tuy nhiên, đại diện Việt Nam cho rằng hàng hóa xuất khẩu của Mỹ dù được hưởng ưu đãi thuế quan, song vẫn sẽ phải cạnh tranh với hàng nông sản nhập khẩu từ các nước khác và hàng hóa nhiệt đới của nước chủ nhà Việt Nam.

Do đó, để chinh phục thị trường Việt Nam, hàng hóa Mỹ cũng cần tiếp tục nâng cao chất lượng, điều chỉnh giá làm sao cho phù hợp để có thể cạnh tranh được với hàng hóa các nước khác.

Theo Giám đốc Văn phòng Xúc tiến Thương mại Việt Nam tại New York Nguyễn Mạnh Hùng, Hội chợ Xuân năm 2026 là lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, nhận được sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng như sự chủ trì và trực tiếp điều phối của Bộ Công thương và các bộ ngành như Nông nghiệp, Tài nguyên Môi trường, Ngoại giao, Bộ Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch...

Đây là mô hình điển hình để phát triển và nhân rộng trong tương lai, qua đó thúc đẩy hợp tác thương mại quốc tế, thu hút thêm nhiều doanh nghiệp nước ngoài tham dự hội chợ, giúp đa dạng hóa chủng loại sản phẩm cho thị trường nội địa, tạo điều kiện để doanh nghiệp sản xuất trong nước tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, trao đổi khoa học kỹ thuật, công nghệ.

Chia sẻ về các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết hoạt động xúc tiến thương mại tại thị trường Mỹ luôn rất quan trọng, được Bộ Công thương đặc biệt quan tâm.

Để đẩy mạnh các hoạt động giao thương, kết nối cộng đồng doanh nghiệp của Mỹ, Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại New York sẽ tập trung hỗ trợ để đón thêm nhiều đoàn doanh nghiệp Việt Nam sang Mỹ đẩy mạnh hoạt động hợp tác, quảng bá thương hiệu, cũng như hỗ trợ cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp Mỹ khi muốn đến làm ăn kinh doanh ở Việt Nam.

Hợp tác thương mại hai chiều là vô cùng quan trọng vì Mỹ luôn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, và ngược lại, các doanh nghiệp Mỹ cũng hết sức được coi trọng và chào đón tới Việt Nam đầu tư, sản xuất kinh doanh và tái xuất khẩu sang các thị trường khác./.

