Hội chợ Mùa Xuân 2026: Những bài học kinh nghiệm từ Ai Cập và triển vọng hợp tác

Hội chợ Mùa Xuân 2026 lần đầu tiên được tổ chức ở thủ đô Hà Nội đã thu hút được nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề, đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc nhiều lĩnh vực như nông sản, thực phẩm chế biến, thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ...

Sự phong phú của các sản phẩm cùng cách thức trưng bày, quảng bá chuyên nghiệp đã và đang góp phần đưa nhiều thương hiệu địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng, cả trong nước và quốc tế.

Nhân dịp này, phóng viên TTXVN tại Cairo phỏng vấn ông Nguyễn Duy Hưng, Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập về kinh nghiệm, thế mạnh sản phẩm và triển vọng cũng như khó khăn trong việc hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước.

Đề cập đến kinh nghiệm của Ai Cập trong việc tổ chức các sự kiện như triển lãm, hội chợ thương mại, ông Nguyễn Duy Hưng cho biết tận dụng lợi thế vị trí địa lý là cửa ngõ kết nối châu Phi với châu Á và châu Âu, Ai Cập có chiến lược trở thành trung tâm hàng đầu trong khu vực cho các triển lãm và hội chợ thương mại quốc tế nhằm thúc đẩy kết nối giữa các thị trường châu Phi, Trung Đông và châu Âu.

Ai Cập có những lợi thế và kinh nghiệm thành công trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại, như Trung tâm Triển lãm Quốc tế Ai Cập (EIEC), Trung tâm Hội nghị Quốc tế Al Manara (ICC) tại Cairo và các trung tâm khác tại thành phố Sharm El-Sheikh được thiết kế phù hợp cho việc tổ chức các sự kiện quốc tế lớn, bao gồm các hội chợ thương mại, hội nghị, triển lãm công nghệ và sản xuất.

Bên cạnh đó là sự hỗ trợ chiến lược của Chính phủ Ai Cập, trong đó các sự kiện có tầm quan trọng chiến lược về kinh tế đều được Tổng thống Ai Cập hoặc các quan chức cấp cao trong chính phủ bảo trợ nhằm nêu bật tầm quan trọng đặc biệt của mỗi sự kiện và mục đích định hình phát triển cho tương lai.

Các triển lãm tập trung theo từng chủ đề, có tên riêng để phân biệt và được tổ chức định kỳ vào một tháng nhất định, chẳng hạn như Hội chợ thương mại thường niên về đồ dùng khách sạn, dịch vụ ăn uống và thiết bị làm bánh HACE-Hotel Expo được tổ chức vào tháng 10 hàng năm, Triển lãm thực phẩm và đồ uống Food Africa Cairo vào tháng 12, Triển lãm về nông nghiệp và giống cây trồng Sahara Expo vào tháng 9 hàng năm.

Tạo dựng một số triển lãm mang tính biểu tượng quốc gia nhằm thể hiện vai trò của Ai Cập trong khu vực và thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách tham gia như Triển lãm Quốc phòng Ai Cập (EDEX), Triển lãm Vận tải, Hậu cần và Công nghiệp (TransMEA), Triển lãm Xây dựng (Big 5 Construct Egypt).

Không gian chương trình “Sắc Xuân Bính Ngọ 2026” tại Hội chợ Mùa Xuân. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Các sự kiện tổ chức hàng năm có phạm vi rộng bao trùm nhiều lĩnh vực triển lãm, bao gồm xây dựng, giao thông vận tải, đồ dùng gia đình, bất động sản, thiết kế nội thất, thời trang, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, khách sạn…

Đánh giá về những mặt hàng thế mạnh của Ai Cập có thể được đưa về Việt Nam tham gia Hội chợ mùa Xuân và các hội chợ tương tự trong tương lai, ông Nguyễn Duy Hưng khẳng định Ai Cập có thế mạnh về sản phẩm nông nghiệp, giống cây trồng và các loại trái cây chế biến.

Tuy nhiên, ngành sản xuất của nước này đang được tái cơ cấu để phát triển và dù đạt được nhiều bước tiến trong những năm gần đây, Ai Cập chưa có nhiều sản phẩm được xuất khẩu ra thế giới.

Những sản phẩm Ai Cập có thế mạnh có thể đưa về giới thiệu tại các hội chợ ở Việt Nam là các loại trái cây như cam, quýt, xoài, nho, lựu và các nông sản khác như khoai tây, hành tây, dâu tây. Tuy nhiên, do Việt Nam mới chỉ mở cửa cho cam, quýt và nho từ Ai Cập, các loại nông sản khác cần thời gian để đến được với người tiêu dùng Việt Nam.

Ngoài ra, phân bón như phân đạm và phân urê là những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Ai Cập cùng với một số loại hàng hóa khác như dây cáp điện, thiết bị gia dụng, hàng dệt, quần áo may sẵn và một số sản phẩm nhựa cũng là những mặt hàng có khả năng tiếp cận người tiêu dùng Việt Nam.

Ai Cập là quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên nhưng nguồn tài nguyên với trữ lượng đáng kể đó chưa được khai thác hiệu quả, đặc biệt là khí đốt tự nhiên, dầu mỏ, quặng phốt phát, quặng sắt và các khoáng sản khác như vàng, cát đen và than đá. Những mặt hàng này có thể bổ sung cho nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu của Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Duy Hưng, Ai Cập có chính sách phát triển các ngành công nghệ cao nằm trong chiến lược công nghệ thông tin (CNTT) và Tầm nhìn 2030, tập trung vào thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số, công nghệ sản xuất điện tử, trong đó tăng cường áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Nhiều công ty Ai Cập đang tạo ra các sản phẩm công nghệ cao, tiên tiến như hệ thống tự động hóa nhà thông minh, bộ sạc xe điện (EV), các loại cảm biến IoT chuyên dụng dùng trong công nghiệp, nông nghiệp và y tế nên có nhiều tiềm năng hợp tác với Việt Nam.

Ngoài ra lĩnh vực AI, phần mềm nhúng, phân tích dữ liệu và mạng cáp quang cũng là những mảng hợp tác công nghệ khả quan.

Đề cập đến những sản phẩm của Việt Nam được ưa chuộng tại thị trường Ai Cập, ông Nguyễn Duy Hưng cho biết Ai Cập có nhu cầu nhập khẩu lớn nhiều loại hàng hóa do dân số đông (hơn 118 triệu người), trong khi sản xuất trong nước không đáp ứng được nhu cầu về nguyên liệu, nông sản, máy móc và hàng tiêu dùng.

Ngoài ra, tăng trưởng kinh tế và mức sống tăng cũng kéo theo nhu cầu tiêu dùng ngày càng lớn, bao gồm thực phẩm chế biến, đồ gia dụng, quần áo, linh kiện điện tử, cũng như máy móc phục vụ sản xuất, xây dựng và cơ sở hạ tầng.

Thực tế, Việt Nam có nhiều sản phẩm được ưa chuộng tại Ai Cập, chủ yếu bao gồm nhóm hàng nguyên liệu và sản phẩm có thuế nhập khẩu thấp như hạt điều, hồ tiêu, cơm dừa, cà phê (nhân xanh), quế, hồi, phi lê cá đông lạnh …

Trong khi đó, đa phần các nhóm hàng có thuế nhập khẩu cao của Việt Nam, bao gồm sản phẩm dệt may, giày dép, nước giải khát và máy móc thiết bị đều chưa chiếm lĩnh được thị phần đáng kể tại thị trường Ai Cập do khó cạnh tranh về giá với các nước có lợi thế về Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với Ai Cập như Liên minh châu Âu (EU), Thổ Nhĩ Kỳ, Cộng đồng Arab, Bắc Phi, Thị trường chung Đông và Nam Phi (COMESA).

Những mặt hàng sản xuất tại Việt Nam có thương hiệu được người tiêu dùng Ai Cập ưa chuộng chủ yếu là sản phẩm xuất khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) như giày dép (Nike, Adidas), quần áo thời trang (M&S, GAP), điện thoại (Samsung)...

Thuế nhập khẩu cao đối với hàng hóa thành phẩm của Việt Nam vào Ai Cập trong khi hai nước chưa có FTA là một trong những khó khăn chính của nhiều loại hàng hóa Việt Nam tại thị trường này.

Một số vấn đề khác có thể kể đến là rào cản về ngôn ngữ, khác biệt về văn hóa, tôn giáo và khoảng cách địa lý khiến các doanh nghiệp Việt Nam gặp khó khăn trong việc quảng bá và giới thiệu sản phẩm phù hợp tại thị trường Ai Cập.

Người dân háo hức mua sắm tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Đề cập đến kế hoạch của Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập trong năm 2026 nhằm tăng cường giao thương giữa hai nước và những mũi nhọn trong việc thực hiện kế hoạch này, ông Nguyễn Duy Hưng cho biết năm 2026 là năm đầu tiên hai nước triển khai các thỏa thuận nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện sau chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Lương Cường tới Ai Cập, trong đó có việc đẩy mạnh thương mại, đầu tư, tăng mạnh kim ngạch thương mại song phương và tạo thuận lợi cho hàng hóa tiếp cận thị trường của nhau.

Chính vì vậy, Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập đã có kế hoạch triển khai từ sớm các nhiệm vụ xúc tiến thương mại, trong đó tập trung vào các hoạt động như: Phối hợp với Liên đoàn các Phòng thương mại Ai Cập (FEDCOC) và một số phòng thương mại tại các tỉnh có số lượng thành viên lớn, bao gồm tỉnh Cairo, Giza, Alexandria, Biển Đỏ, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại hàng qu‎ý nhằm kết nối, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác thương mại và đầu tư sản xuất.

Tăng cường giới thiệu, quảng bá, mời gọi và đưa các đoàn doanh nghiệp Ai Cập tham gia các hội chợ thương mại và triển lãm quốc tế được tổ chức tại Việt Nam, trong đó tập trung vào các hội chợ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Triển lãm Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế - Viet Nam International Sourcing (VIS) do Bộ Công Thương tổ chức vào tháng 9/2026.

Thúc đẩy và hỗ trợ các đoàn doanh nghiệp trong nước sang tham gia các triển lãm quốc tế tại Ai Cập phù hợp với từng ngành hàng, trong đó tập trung phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) lần thứ hai tổ chức gian hàng của Thành phố tại Triển lãm Food Africa Cairo diễn ra vào tháng 12/2026./.

