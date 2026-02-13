Nhà đầu tư thất vọng vì sự "ngắt kết nối" giữa bitcoin với vàng

Giá bitcoin dao động quanh mốc 65.000 USD đổi 1 bitcoin trong phiên giao dịch ngày 12/2 (giờ Mỹ), khi các chiến lược gia bắt đầu đánh giá lại sự phân kỳ ngày càng rõ rệt giữa đồng tiền kỹ thuật số này và vàng.

Bất chấp đợt sụt giảm mạnh vào cuối tháng Một, giá vàng đã tăng 16% tính từ đầu năm 2026 đến nay và tiếp nối đà tăng lịch sử 65% trong năm 2025.

Ngược lại, bitcoin đã ghi nhận tháng giảm điểm thứ tư liên tiếp và hiện đã mất giá tới 22% so với đầu năm nay.

Thị trường tiền kỹ thuật số nhìn chung cũng không mấy khả quan khi đồng Ether dao động dưới mốc 2.000 USD, nới rộng mức giảm từ đầu năm lên khoảng 30%.

Ông Sean Farrell, người đứng đầu bộ phận tài sản kỹ thuật số tại công ty nghiên cứu Fundstrat nhận định rằng nhiều nhà đầu tư đang cảm thấy thất vọng về sự "ngắt kết nối" giữa bitcoin và vàng.

Tuy nhiên, ông lưu ý rằng dù bitcoin được tin tưởng về khả năng lưu trữ giá trị, nó vẫn đang giao dịch rất giống với một tài sản có độ biến động cao.

Chuyên gia này cũng chỉ ra sự chênh lệch lớn về tuổi đời của hai loại tài sản, khi bitcoin mới tồn tại khoảng 17 năm so với lịch sử hàng nghìn năm của vàng.

Theo ông, hiệu suất vượt trội của vàng hiện nay gắn liền với dòng chảy thương mại toàn cầu, bối cảnh địa chính trị đa cực và lực mua mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương.

Đồng quan điểm, bà Marion Laboure, chuyên gia phân tích tại ngân hàng Deutsche Bank cho rằng diễn biến trái chiều này gợi ý bitcoin không còn đóng vai trò là "vàng kỹ thuật số."

Bà chỉ ra hàng tỷ USD đã bị rút khỏi các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) kể từ đợt suy giảm tháng 10/2025. Theo bà, đà bán ra liên tục này là tín hiệu cho thấy các nhà đầu tư truyền thống đang mất dần hứng thú và tâm lý bi quan về thị trường tiền kỹ thuật số đang gia tăng.

Hiện tại, giá bitcoin đã giảm khoảng 45% so với mức đỉnh mọi thời đại hơn 126.000 USD/BTC được thiết lập hồi tháng 10 năm ngoái.

Áp lực bán càng gia tăng vào đầu tháng này, khi giá bitcoin có lúc tụt xuống dưới 61.000 USD/BTC và ghi nhận mức giảm trong ngày tồi tệ nhất kể từ tháng 11/2022.

Trước bối cảnh ảm đạm đó, chuyên gia phân tích Geoff Kendrick tại ngân hàng Standard Chartered đã hạ mục tiêu giá cuối năm của bitcoin từ 150.000 USD/BTC xuống 100.000 USD/BTC, còn của Ether từ 7.500 USD/ETH xuống 4.000 USD/ETH.

Ông cảnh báo giá bitcoin có thể giảm xuống dưới 50.000 USD/BTC trước khi phục hồi.

Ông Kendrick lưu ý rằng thị trường hiện không còn kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm thêm lãi suất cho đến khi ông Kevin Warsh tiếp quản vị trí Chủ tịch Fed vào tháng 6 tới.

Trong bối cảnh đó, ông cho rằng những người nắm giữ chứng chỉ quỹ ETF nhiều khả năng sẽ tiếp tục bán ra bitcoin thay vì mua vào bắt đáy./.

