Sản phẩm nào hút khách trên sàn thương mại điện tử dịp Tết Bính Ngọ?

Tết Âm lịch là thời điểm mua sắm sôi động nhất trong năm của người Việt, từ thực phẩm, quà biếu, trang trí nhà cửa, thời trang,... Tuy nhiên, những năm gần đây chứng kiến xu hướng người tiêu dùng bắt đầu lựa chọn thương mại điện tử như một kênh mua sắm tiện lợi, nhanh chóng.

Người dùng sắm Tết sớm hơn mọi năm

Dữ liệu về Xu hướng Tìm kiếm Tết 2026 tại Việt Nam được Google công bố ngày 10/2 cho thấy người Việt đang chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2026 với tâm thế chủ động và toàn diện hơn, khi thói quen mua sắm cận Tết dần được thay thế bằng quá trình lên kế hoạch kỹ lưỡng từ 3 tháng trước Tết.

Dữ liệu cho hay sự quan tâm đặc biệt của người dùng Việt với các giá trị văn hóa truyền thống và xu hướng ứng dụng công cụ AI để hỗ trợ sắp xếp, xử lý các công việc trong mùa Tết một cách hiệu quả.

Mùa mua sắm cao điểm Tết Bính Ngọ 2026, các sàn thương mại điện tử như Shopee, TikTok Shop... cũng ghi nhận xu hướng người tiêu dùng sắm Tết sớm hơn hẳn so với mọi năm.

Ngay từ tháng 10/2025, các nhà bán đã bắt đầu ghi nhận nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh đặc biệt. Từ tháng 12/2025, nhiều sản phẩm Tết đặc trưng như hoa Tết, nhang, trầm, các loại bánh mứt,... đã bước vào giai đoạn bán chạy. Phần lớn các nhà bán hàng của các loại hàng hoá đặc trưng ngày Tết là các doanh nghiệp, hợp tác xã và tiểu thương địa phương.

Đặc biệt, một sản phẩm truyền thống của người Việt là áo dài ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc. Trong Quý IV/2025, TikTok Shop ghi nhận bán ra hơn 2,8 triệu đơn hàng áo dài, đóng góp tới 50% tổng số đơn hàng áo dài được ghi nhận bởi nền tảng trong suốt năm 2025 và tăng trưởng khoảng 816% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo số liệu từ TikTok Shop, kết thúc tháng 1/2026, số đơn hàng được ghi nhận là 2 triệu đơn, thiết lập kỷ lục mới về số lượng đơn hàng của trang phục truyền thống này ngay trong tháng đầu năm.

Không riêng dịp Tết, vào các dịp lễ lớn trong năm 2025, TikTok Shop cũng ghi nhận mức tăng trưởng số lượng đơn hàng áo dài vượt trội, như lễ 30/4 với gần 195.000 đơn hàng, tăng hơn 1.200% so với cùng kỳ, hay dịp Quốc Khánh 2/9 với gần 380.000 đơn hàng, tăng gần 1.700%.

Dữ liệu này cho thấy một xu hướng đáng chú ý, áo dài không còn là trang phục chỉ mặc dịp Tết mà đang trở thành biểu tượng thời trang văn hoá được tiêu dùng quanh năm, được thúc đẩy bởi thương mại điện tử và hệ sinh thái sáng tạo nội dung.

Vì sao áo dài lập 'kỷ lục' doanh số?

Sự tăng trưởng ngoạn mục của áo dài trên sàn thương mại điện tử không phải là ngẫu nhiên, đó là kết quả của nhiều yếu tố hội tụ. Theo đánh giá của đại diện các sàn thương mại điện tử, nhà thiết kế và thương hiệu đã làm tốt việc hài hoà giữa giá trị truyền thống và hơi thở thời trang hiện đại: Áo dài được làm mới về kiểu dáng, kết hợp chất liệu tiện dụng, mẫu mã đa dạng phù hợp nhiều lứa tuổi, mức giá trải dài...

Giá cả và chương trình khuyến mãi là động lực không thể bỏ qua. Các nền tảng thương mại điện tử đồng loạt tung ra voucher, khuyến mãi, freeship và các chương trình flash sale nhắm thẳng vào mùa Tết. Như TikTok Shop đã triển khai gói ưu đãi với mức giảm lên tới 50%, hàng triệu voucher miễn phí vận chuyển và hơn 100.000 mã giảm giá dành riêng cho hàng Việt trong các chiến dịch Tết, giảm mạnh rào cản về chi phí cho người mua và tạo điều kiện cho các tiểu thương mở rộng doanh số.

Xu hướng livestream đang đóng vai trò giúp người tiêu dùng không chỉ mua một sản phẩm, mà còn cảm nhận tinh thần Tết ngay trên màn hình. (Ảnh: TikTok)

Trong khi đó, Shopee triển khai hai chiến dịch “Siêu Sale Năm Mới 15.1” và “Tết Sale 2.2” để người dùng có thể tận hưởng ưu đãi Voucher Xtra, khuyến mãi dành riêng cho các sản phẩm Tết, ưu đãi khi mua sắm tại gian hàng chính hãng Shopee Mall cùng hỗ trợ phí vận chuyển. Các hoạt động này của Shopee cũng nằm trong khuôn khổ hưởng ứng Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia 2025 và Chương trình Khuyến mại tập trung Tết Nguyên đán 2026, góp phần mang đến cho người dùng thêm nhiều lựa chọn mua sắm với chi phí tối ưu.

Cùng với đó, Shopee tiếp tục triển khai các chiến dịch mua sắm chuyên biệt theo từng nhóm ngành hàng như Tuần lễ thời trang hay Siêu hội điện tử. Trải nghiệm mua sắm kết hợp giải trí trên Shopee cũng được duy trì và đẩy mạnh xuyên suốt tháng 1 và tháng 2, thông qua chương trình ca nhạc Sao Live Đỉnh Chóp, chuỗi nội dung giải trí Sao Thì Sao, và các livestream của KOL, KOC. Các hoạt động này mang đến không gian giải trí trực tuyến sôi động trước thềm năm mới.

Một yếu tố nữa là xu hướng livestream đang đóng vai trò giúp người tiêu dùng không chỉ mua một sản phẩm, mà còn trải nghiệm cách mặc và cảm nhận tinh thần Tết ngay trên màn hình.

Theo báo cáo e-Economy SEA 2025 do Google, Temasek và Bain & Company công bố, khoảng 60 đến 70% người dùng tại Đông Nam Á có xu hướng xem livestream hoặc video ngắn trước khi đưa ra quyết định mua sắm.

Xu hướng này cũng được ghi nhận rõ nét tại Việt Nam trong mùa Tết 2026, khi dữ liệu từ báo cáo “Bức tranh tiêu dùng dịp Tết 2026” của Shopee chỉ ra các nội dung trên Shopee Live và Shopee Video thu hút gần 16 tỷ lượt xem, kéo theo số đơn hàng phát sinh qua hai hình thức này tăng 61% so với Tết 2025.

Bà Trần Thị Tân - Giám đốc Trách nhiệm xã hội TikTok Shop cho biết: "Nếu như trước đây, việc mua áo dài qua mạng thường gặp nhiều rào cản do người tiêu dùng khó kiểm chứng chất liệu, phom dáng, thì hiện nay, hình thức livestream đã góp phần tháo gỡ điểm nghẽn này."

Đánh giá về hiệu quả của phương thức livestream, bà Tân cho biết, trên TikTok Shop, livestream không chỉ là kênh bán hàng, mà còn được ví như "sàn diễn thời trang trực tuyến."

Tại đây, người bán trực tiếp trình diễn sản phẩm, tư vấn cách phối đồ, hướng dẫn chọn size, đồng thời kể câu chuyện văn hóa phía sau từng thiết kế. Nhờ khả năng tương tác thời gian thực, người mua có thể quan sát chi tiết, đặt câu hỏi và nhận phản hồi ngay lập tức. Chính sự trực quan và gần gũi này đã giúp xóa bỏ tâm lý e dè khi mua trang phục truyền thống qua thương mại điện tử, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy việc tiêu thụ hàng triệu chiếc áo dài trong mùa Tết 2026.

Nhiều gian hàng bán áo dài trên Shopee ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc với số lượng người mua "khủng." (Ảnh chụp màn hình)

Mùa Tết 2026 cho thấy áo dài đang có vị thế mới, từ lễ phục sang món hàng thời trang được tiêu thụ quanh năm và mang tính thương mại hoá cao. Điều này là cơ hội lớn cho ngành công nghiệp sáng tạo Việt Nam từ nhà thiết kế trẻ đến làng nghề truyền thống để mở rộng thị trường nội địa và quốc tế.

Tuy nhiên, để đạt được sự phát triển bền vững, cần sự tham gia cân bằng giữa ba bên: Nền tảng số (hỗ trợ hiển thị, vận hành, ưu đãi), nhà sản xuất (đảm bảo chất lượng, bảo tồn kỹ thuật), và cơ quan quản lý/hiệp hội (bảo vệ nhãn hiệu, hỗ trợ đào tạo).

Với xu hướng tiêu dùng số và hệ sinh thái sáng tạo nội dung tiếp tục bùng nổ, áo dài có thể trở thành một "món xuất khẩu văn hoá" hấp dẫn nếu các thương hiệu biết kết hợp giá trị truyền thống với chiến lược số hoá thông minh: kể chuyện có chiều sâu, cam kết về nguồn gốc và chất lượng, cùng mô hình vận hành bền vững./.

