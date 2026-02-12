Người dân xếp hàng đông nghịt để mua vàng ngày cận Tết Bính Ngọ

Giáp Tết Âm lịch, nhiều tiệm vàng tại Hà Nội chật kín khách đến xếp hàng mua vàng, nữ trang, trang sức. Một số tiệm vàng nhanh chóng treo biển hết hàng mặc cho rất đông khách đến hỏi.