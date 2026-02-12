Người dân xếp hàng đông nghịt để mua vàng ngày cận Tết Bính Ngọ

Kinh tế
Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, thị trường vàng tại Việt Nam chứng kiến cảnh tượng dòng người xếp hàng kéo dài trước các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, bất chấp giá vàng liên tục lập đỉnh mới và mức chênh lệch trong nước – thế giới vẫn ở mức rất cao. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tại nhiều tuyến phố kinh doanh vàng lớn ở Hà Nội, đặc biệt là khu vực Cầu Giấy, không khí giao dịch sôi động từ sáng sớm đến tận cuối giờ chiều. Hàng trăm người xếp hàng trước cửa các thương hiệu như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, PNJ… chờ đến lượt mua vàng, tạo nên khung cảnh đông nghịt hiếm thấy ngay cả với thời điểm cao điểm trước Tết. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sáng 12/2, trên tuyến phố Cầu Giấy - nơi tập trung nhiều thương hiệu kinh doanh vàng lớn tại Hà Nội, cảnh xếp hàng diễn ra liên tục suốt cả ngày. Từ sáng sớm, nhiều người đã có mặt trước cửa tiệm, thậm chí có người đến trước giờ mở cửa để giữ chỗ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tại chi nhánh Phú Quý trên đường Cầu Giấy, dòng người xếp hàng kín khu vực trước cửa. Nhân viên phải liên tục hướng dẫn, phân luồng khách hàng, nhưng lượng người đến mua vẫn không ngừng tăng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sáng 12/2, giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước đồng loạt giữ nguyên so với phiên sáng, dao động quanh ngưỡng 177 - 181 triệu đồng/lượng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Bên cạnh các sản phẩm truyền thống, dòng linh vật ngựa mang ý nghĩa biểu trưng của năm Ngọ tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, trong đó các mẫu vàng miếng dập hình ngựa, các sản phẩm mạ vàng, dát vàng 24K thu hút sự quan tâm của người dùng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đại diện Phú Quý cho biết, chào đón năm Bính Ngọ 2026, đơn vị này đã ra mắt bộ sưu tập các sản phẩm mang hình tượng ngựa (Mã) bao gồm bạc miếng 999, linh vật ngựa dát vàng, và các dòng tranh ngựa mạ vàng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cảnh tượng đông nghịt người dân xếp hàng chờ đến lượt mua vàng tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu trên phố Cầu Giấy. Đơn vị này cũng nhanh chóng treo biển tạm hết hàng dù rất đông khách đến hỏi mua. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cảnh tượng tương tự cũng diễn ra tại cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải trên đường Cầu Giấy. Nhiều khách hàng cho biết việc giới hạn số lượng vàng bán ra khiến thời gian chờ đợi kéo dài nhưng họ vẫn kiên nhẫn đứng đợi vì lo sợ hết hàng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trước nhu cầu tăng đột biến và nguồn cung vàng vật chất hạn chế, nhiều doanh nghiệp buộc phải áp dụng biện pháp kiểm soát lượng bán ra. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Một số cửa hàng giới hạn số lượng vàng mỗi khách được mua trong ngày nhằm đảm bảo phân bổ nguồn hàng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ở Việt Nam, việc mua vàng dịp cuối năm vốn đã trở thành thói quen lâu đời, gắn với quan niệm tích lộc, cầu may và giữ tài sản cho năm mới. Khi giá vàng tăng mạnh, tâm lý 'sợ lỡ cơ hội' càng thúc đẩy nhu cầu mua sớm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ngoài ra, trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu nhiều biến động, vàng tiếp tục được xem là kênh trú ẩn an toàn. Điều này khiến người dân sẵn sàng chấp nhận mức giá cao và chênh lệch lớn so với thị trường quốc tế. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Năm nay, Bảo Tín Mạnh Hải đã giới thiệu các sản phẩm nổi bật như tượng vàng 24K hình ngựa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Bộ sưu tập đồng vàng cho dịp Tết, Thần tài 2026 của đơn vị này lấy cảm hứng từ hình tượng ngựa quen thuộc trong văn hóa Á Đông và được dập nổi khéo léo. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Với nhu cầu tăng mạnh và nguồn cung hạn chế, thị trường vàng đang bước vào giai đoạn cao điểm nhất trong năm. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng vừa phải đáp ứng nhu cầu mua sắm, vừa phải đảm bảo an toàn vận hành, kiểm soát tồn kho và trật tự cửa hàng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ghi nhận tại cửa hàng PNJ trên phố Cầu Giấy thời điểm 11 giờ sáng vẫn nườm nượp khách đến hỏi mua vàng và trang sức. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Bước vào cao điểm mua sắm Tết 2026, nhiều sản phẩm vàng linh vật Ngựa Bính Ngọ được PNJ giới thiệu. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đơn vị này đã tung ra các bộ sưu tập vàng linh vật Ngựa Bính Ngọ với nhiều phiên bản khác nhau, từ vàng kỷ niệm 99,99%, trang sức vàng 99%đáp ứng xu hướng tiêu dùng mới trong bối cảnh thị trường vàng nhiều biến động. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Vàng linh vật Ngựa Bính Ngọ 2026 của PNJ được thiết kế dưới dạng bộ sưu tập, hướng đến nhu cầu vừa tích sản vừa làm quà biếu trong bối cảnh giá vàng duy trì ở mức cao. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Người dân xếp hàng đông nghịt để mua vàng ngày cận Tết Bính Ngọ

Giáp Tết Âm lịch, nhiều tiệm vàng tại Hà Nội chật kín khách đến xếp hàng mua vàng, nữ trang, trang sức. Một số tiệm vàng nhanh chóng treo biển hết hàng mặc cho rất đông khách đến hỏi.

Minh Sơn
