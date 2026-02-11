Kinh tế

Kinh doanh

Nga phát hiện mỏ dầu lớn nhất tại bán đảo Yamal

Hoàng Anh
Công nhân kiểm tra các hoạt động bơm dầu tại giếng dầu Gremikhinskoye ở Izhevsk, vùng Ural, Nga. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)
Công nhân kiểm tra các hoạt động bơm dầu tại giếng dầu Gremikhinskoye ở Izhevsk, vùng Ural, Nga. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)

Ngày 11/2, Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom Neft cho biết đã phát hiện một mỏ dầu mới có trữ lượng địa chất ước tính khoảng 55 triệu tấn tại bán đảo Yamal thuộc Khu tự trị Yamalo-Nenets.

Đây là phát hiện có quy mô lớn nhất tại bán đảo Yamal trong 30 năm qua.

Theo Gazprom Neft, mỏ dầu trên nằm trong vùng Bắc Cực và được đánh giá có quy mô đáng kể, góp phần tăng cường mở rộng hoạt động khai thác ở phía Nam bán đảo.

Mỏ dầu được đặt theo tên nhà địa chất Alexey Kontorovich, một trong những người đặt nền móng cho lĩnh vực địa chất dầu khí và địa hóa hữu cơ của Nga.

Bán đảo Yamal là nơi có trữ lượng khí đốt lớn nhưng là vùng cách biệt do nằm ở phía trên Vòng Cực Bắc, cách thủ đô Moskva khoảng 2.500km và quanh năm được bao bọc trong băng tuyết với nhiệt độ có thể xuống tới - 50 độ C./.

