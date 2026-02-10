Thuế quan Mỹ giáng đòn nặng vào ngành rượu vang và rượu mạnh của Pháp

Kinh tế

Kim ngạch xuất khẩu rượu của Pháp sang Mỹ đã giảm 21% trong năm 2025 khi thuế đồ uống châu Âu tăng tới 15%, khiến toàn ngành chịu áp lực lớn và phải nhận hỗ trợ tài chính từ chính phủ.

Rượu vang Pháp được bày bán tại Bommes, Tây Nam Pháp ngày 28/1/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngày 10/2, Hiệp hội các nhà xuất khẩu rượu vang và rượu mạnh Pháp (FEVS) cho biết ngành này đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ chính sách thuế quan của Mỹ, khiến tổng giá trị xuất khẩu của một trong những ngành hàng chủ lực của Pháp sụt giảm 8%, xuống 14,3 tỷ euro (17 tỷ USD) trong năm ngoái.

Theo FEVS, kim ngạch xuất khẩu rượu vang và rượu mạnh của Pháp sang Mỹ trong năm 2025 đã giảm 21%. Mỹ là nhà nhập khẩu rượu vang và rượu mạnh lớn nhất của Pháp, chiếm 21% tổng thị trường xuất khẩu của quốc gia châu Âu trong năm ngoái.

Chủ tịch FEVS Gabriel Picard cho rằng căng thẳng địa chính trị, cạnh tranh thương mại, biến động tỷ giá hối đoái và sự mất niềm tin của người tiêu dùng đã gây áp lực đối với hoạt động xuất khẩu của Pháp.

Rượu vang của Pháp và châu Âu đang chịu ảnh hưởng từ việc tăng thuế quan, đầu tiên là 10%, sau đó là 15%, do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt đối với đồ uống có cồn của châu Âu vào năm 2025.

Việc công bố số liệu xuất khẩu năm 2025 trùng với thời điểm diễn ra hội chợ thương mại rượu vang thường niên Wine Paris. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 9/2 đã đến hội chợ và nhấn mạnh cần phải loại bỏ những vườn nho không sinh lời để vực dậy ngành rượu vang đang suy yếu.

Các nhà sản xuất rượu vang đang phải đối mặt với tình trạng sản xuất dư thừa do nhu cầu giảm sút trong bối cảnh thói quen uống rượu đang thay đổi, cạnh tranh gay gắt và khó khăn trong xuất khẩu.

Cuối tuần trước, Chính phủ Pháp đã công bố các biện pháp hỗ trợ ngành rượu của nước này, trong đó có khoản trợ cấp mới nhất 130 triệu euro, để giảm bớt gánh nặng cho các nhà sản xuất rượu vang phải loại bỏ vườn nho của họ.

Ngành rượu vang và rượu mạnh hỗ trợ 600.000 việc làm tại Pháp và tạo ra doanh thu khoảng 32 tỷ euro mỗi năm./.

