Giá bạc tăng mạnh gần 7%, nhóm nông sản rơi vào thế giằng co

Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), dòng tiền tiếp tục dịch chuyển mạnh giữa các nhóm hàng hóa trong phiên 9/2, tạo nên bức tranh thị trường phân hóa rõ nét.

Bạc trở thành tâm điểm khi giá tăng vọt gần 7%, nối dài đà hưng phấn.

Trái lại, nhóm nông sản rơi vào thế giằng co, đặc biệt là lúa mỳ, trong bối cảnh triển vọng nguồn cung lớn từ Nga và Kazakhstan tiếp tục gây sức ép lên kỳ vọng phục hồi. Kết phiên, lực mua chiếm ưu thế đã kéo chỉ số MXV-Index tăng hơn 1,4% lên 2.530 điểm.

Khép lại phiên giao dịch đầu tuần, thị trường kim loại chứng kiến sắc xanh bao phủ trên toàn bộ cả 10 mặt hàng trong nhóm; trong đó, bạc thu hút sự chú ý của giới đầu tư khi ghi nhận mức tăng tới gần 7% trong phiên, đưa giá bạc trở lại mốc 82,23 USD/ounce.

Tính từ đầu năm đến nay, dù từng trải qua nhịp điều chỉnh sâu, giá bạc COMEX vẫn ghi nhận mức tăng khoảng 16% so với đầu năm, cho thấy sự quan tâm đối với mặt hàng này vẫn đang được duy trì.

Theo nhận định từ Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam, đà suy yếu của đồng bạc xanh cùng với những kỳ vọng của thị trường về dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ tại Mỹ đã trở thành lực đỡ quan trọng hỗ trợ giá bạc trong phiên.

Hôm qua, chỉ số Dollar Index (DXY) ghi nhận phiên giảm thứ hai liên tiếp, lùi về mốc 96,88 điểm. Việc USD hạ nhiệt đã trực tiếp làm tăng tính hấp dẫn của các mặt hàng được định giá bằng đồng tiền này, đặc biệt là bạc, đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Bên cạnh đó, sức ép lên đồng USD còn đến từ động thái mới của Trung Quốc khi quốc gia này khuyến nghị các tổ chức tài chính hạn chế nắm giữ trái phiếu Kho bạc Mỹ. Động thái này được giới phân tích nhìn nhận như là tín hiệu rõ nét cho xu hướng đa dạng hóa tài sản và giảm dần sự phụ thuộc vào đồng bạc xanh trên quy mô toàn cầu.

Cùng với đó, tâm điểm của thị trường trong tuần này đang đổ dồn vào các báo cáo vĩ mô quan trọng của Mỹ, bao gồm dữ liệu việc làm và lạm phát. Đây là những biến số then chốt quyết định lộ trình điều hành chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Trước đó, Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco đã để ngỏ khả năng thực hiện thêm một hoặc hai đợt cắt giảm lãi suất nhằm hỗ trợ thị trường lao động đang có dấu hiệu suy yếu. Trong khi đó, nhiều dự báo cho thấy lạm phát hàng tiêu dùng tại Mỹ sẽ chấm dứt đà tăng vào giữa năm nay và lạm phát tổng thể sớm quay lại xu hướng hạ nhiệt. Sự kết hợp giữa một thị trường lao động ảm đạm và áp lực lạm phát giảm bớt đã mở ra dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ, qua đó gia tăng sức hấp dẫn của các tài sản không mang lợi suất như kim loại quý.

Tuy vậy, tâm lý thận trọng vẫn đang chiếm ưu thế trên thị trường kim loại quý. Sau đợt sụt giảm mạnh hồi cuối tháng 1, cộng với động thái nâng mức ký quỹ từ sàn CME, đa số nhà đầu tư hiện có xu hướng đứng ngoài quan sát để chờ đợi các tín hiệu xác thực hơn.

Dữ liệu từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Kỳ hạn Mỹ (CFTC) cho thấy nhóm Managed Money (các quỹ và tổ chức đầu tư) đã thu hẹp vị thế mua ròng xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2/2024. Tính đến tuần kết thúc ngày 3/2, vị thế mua ròng của nhóm này chỉ còn 4.983 hợp đồng. Cùng với sự rút lui của dòng tiền đầu cơ, dòng vốn đầu tư qua các quỹ ETF cũng không mấy khả quan. Kể từ đầu tuần trước (2/2), khối lượng bạc vật chất do các quỹ ETF toàn cầu nắm giữ đã sụt giảm từ mức trên 29.500 tấn xuống còn hơn 29.000 tấn.

Quay trở lại thị trường trong nước, diễn biến đồng pha với thế giới, giá các dòng bạc tại Việt Nam sáng ngày 10/2 ghi nhận đà tăng hơn 2% so với phiên trước đó. Cụ thể, bạc nguyên liệu 999 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh dao động trong khoảng 2,574-2,609 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Bên cạnh đó, giá bạc miếng phục vụ đầu tư và tích trữ cũng được đẩy lên mức 2,964-3,056 triệu đồng/lượng.

Lúa mỳ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Áp lực nguồn cung đẩy giá lúa mỳ suy yếu

Trái ngược với đà hưng phấn của nhóm kim loại, thị trường nông sản phiên hôm qua chịu áp lực bán ra trên diện rộng khi 6/7 mặt hàng đồng loạt đóng cửa trong sắc đỏ; trong đó, giá lúa mỳ Chicago kỳ hạn tháng 3 ghi nhận mức giảm nhẹ gần 0,2%, xuống còn 194,2 USD/tấn. Tương tự, lúa mỳ Kansas cũng điều chỉnh giảm 0,5%, lùi về mức 194,28 USD/tấn.

Theo MXV, diễn biến giá lúa mỳ hiện đang bị chi phối bởi cán cân cung-cầu lệch hẳn về phía nguồn cung, đặc biệt là áp lực cạnh tranh gay gắt từ khu vực Biển Đen.

Thứ nhất, triển vọng mùa vụ khả quan tại Nga và Kazakhstan đang gây sức ép lên giá toàn cầu. Phó Thủ tướng Nga Dmitry Patrushev mới đây xác nhận, tính đến đầu tháng 2, khoảng 97% diện tích lúa mỳ vụ Đông của nước này đang phát triển tốt, cao hơn đáng kể so với mức 87% cùng kỳ năm ngoái. Với diện tích canh tác ổn định 20 triệu ha, Nga dự kiến duy trì vị thế nhà cung cấp lớn nhất thế giới trong niên vụ 2025-2026. Đồng thời, việc Bộ Nông nghiệp Nga duy trì thuế xuất khẩu 0% trong 5 tuần liên tiếp được giới phân tích đánh giá là động thái quyết liệt nhằm đẩy mạnh bán hàng và cạnh tranh thị phần trực tiếp với Mỹ và EU.

Bên cạnh đó, Kazakhstan cũng báo cáo sản lượng lúa mỳ niên vụ 2025 đạt 19,3 triệu tấn - mức cao thứ hai trong lịch sử, càng làm gia tăng sự dồi dào của dòng chảy lúa mỳ từ khu vực Trung Á.

Thứ hai, FAO nâng dự báo nguồn cung toàn cầu. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) vừa điều chỉnh tăng dự báo sản lượng lúa mỳ thế giới thêm 7,3 triệu tấn, lên mức 834,7 triệu tấn, nhờ năng suất cải thiện tại Argentina, Canada và EU. Điều này cũng góp phần khiến chỉ số giá thực phẩm toàn cầu hạ nhiệt trong tháng vừa qua.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu tiêu thụ dù tích cực nhưng chưa đủ sức tạo đà bật tăng. Số liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho thấy xuất khẩu lúa mỳ của Mỹ đang rất khả quan. Lượng kiểm tra xuất khẩu tuần qua đạt trên 580.000 tấn, tăng mạnh so với tuần trước đó. Tổng cam kết xuất khẩu niên vụ 2025-2026 của Mỹ đã đạt gần 22 triệu tấn, hoàn thành tới 90% kế hoạch năm. Tuy nhiên, tin tốt từ phía cầu này tạm thời vẫn bị lấn át bởi tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước nguồn cung giá rẻ khổng lồ từ Biển Đen.

Trong bối cảnh giá lúa mỳ thế giới duy trì ở vùng thấp so với dữ liệu lịch sử, các doanh nghiệp Việt Nam đã nhanh chóng đẩy mạnh nhập khẩu. Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy nhập khẩu lúa mỳ tháng 1 đạt khoảng 674.880 tấn, với giá trị hơn 175 triệu USD. Mức tăng trưởng đột biến 126,5% về lượng so với tháng trước đó phản ánh rõ nét chiến lược gom hàng giá tốt để phục vụ nhu cầu sản xuất thức ăn chăn nuôi đang trên đà hồi phục./.

