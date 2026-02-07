Giá vàng và bạc phục hồi mạnh sau chuỗi ngày biến động kỷ lục

Giá vàng thế giới đã phục hồi trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 6/2, giúp kim loại quý này ghi nhận mức tăng tính theo tuần bất chấp những phiên bán tháo "nghẹt thở" trước đó.

Đà phục hồi này được hỗ trợ bởi hoạt động bắt đáy của nhà đầu tư, đồng USD suy yếu và những lo ngại kéo dài về căng thẳng địa chính trị.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/2 (khoảng 1 giờ 18 phút sáng 7/2 theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 3,9% lên mức 4.954,92 USD/ounce, phục hồi hoàn toàn mức giảm của phiên trước đó. Tính chung cả tuần, giá vàng ghi nhận mức tăng khoảng 2%. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ giao tháng 4/2026 cũng chốt phiên tăng 1,8% lên 4.979,80 USD/ounce.

Đồng USD giảm 0,2% đã giúp vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với những người mua nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cấp cao tại Kitco Metals, nhận định thị trường vàng đang chứng kiến hoạt động mua vào giá rẻ từ các nhà giao dịch có tâm lý lạc quan.

Tâm lý thị trường còn bị chi phối bởi các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran do Oman làm trung gian. Mặc dù phía Iran đánh giá cuộc đối thoại có “khởi đầu tốt,” nhưng những bất ổn tại Trung Đông vẫn giúp vàng duy trì vị thế “tài sản trú ẩn an toàn.”

Tuy nhiên, ông Wyckoff cũng lưu ý rằng đà phục hồi hiện tại vẫn thiếu động lực bứt phá mạnh và khó có thể lập kỷ lục mới nếu không có một cú hích địa chính trị lớn hơn.

Thị trường bạc cũng ghi nhận sự hồi phục ấn tượng trong phiên cuối tuần khi giá bạc giao ngay tăng tới 8,6% lên 77,33 USD/ounce, sau khi có thời điểm rơi xuống dưới ngưỡng 65 USD/ounce ở đầu phiên. Dù vậy, tính chung cả tuần, giá bạc vẫn sụt giảm hơn 8,7% do chịu áp lực nặng nề từ đợt bán tháo lịch sử vào đầu tuần.

Trước đó, thị trường kim loại quý đã trải qua một tuần giao dịch đầy sóng gió. Sau khi chạm đỉnh lịch sử gần 5.600 USD/ounce vào cuối tháng 1/2026, giá vàng và bạc đã bất ngờ lao dốc, có lúc “bốc hơi” 13-34% giá trị chỉ trong vài phiên.

Nguyên nhân chính đến từ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử ông Kevin Warsh, người có quan điểm cứng rắn về chính sách tiền tệ, vào vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và việc Tập đoàn CME, nâng mức ký quỹ giao dịch lần thứ ba trong vòng hai tuần để kiểm soát rủi ro.

Tuy nhiên, giới phân tích vẫn giữ cái nhìn lạc quan về triển vọng dài hạn của kim loại quý.

Chuyên gia Joni Teves từ UBS Group AG cho rằng các đợt điều chỉnh sâu là cơ hội để nhà đầu tư xây dựng vị thế chiến lược. Hiện nhiều ngân hàng lớn vẫn duy trì dự báo tăng giá mạnh mẽ cho năm 2026, trong đó ngân hàng Deutsche Bank dự báo giá vàng có thể chạm mốc 6.000 USD/ounce, UBS dự báo mốc 6.200 USD/ounce và JP Morgan dự báo giá vàng sẽ phá ngưỡng 6.300 USD/ounce vào cuối năm.

Cùng chiều với vàng và bạc, các kim loại quý khác cũng phục hồi trong phiên cuối tuần. Giá bạch kim giao ngay tăng 5,4% lên 2.093,50 USD/ounce, trong khi giá palladium tăng 6,2% lên 1.717,05 USD/ounce./.

