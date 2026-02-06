Giá vàng tiếp tục giảm sâu, giá bạc mất mốc 70 USD mỗi ounce

Giá vàng thế giới giảm nhanh về quanh mức 4.700 USD/ounce, thậm chí có lúc rơi xuống vùng 4.600 USD/ounce do làn sóng bán ra trong phiên 5/2.

Tính tới 19 giờ 14 phút ngày 5/2 (giờ New York, tức 7 giờ 14 phút sáng 6/2 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giao dịch ở mức 4.657 USD/ounce, giảm 5,42%.

Trong khi đó, chốt phiên 5/2, giá vàng giao kỳ hạn tháng 4/2026 giảm 48 USD xuống còn 4.803 USD/ounce.

Phiên 5/2, thị trường Mỹ chứng kiến tình trạng thanh lý vị thế mua đối với vàng, khi các nhà giao dịch hợp đồng tương lai ngắn hạn, những người từng tìm kiếm cơ hội mua vào giá rẻ hồi đầu tuần, có thể đang phải chịu thua lỗ vào cuối tuần này.

Chỉ số đồng USD mạnh hơn và giá dầu thô giảm mạnh phiên 5/2 là những yếu tố tiêu cực đối với thị trường kim loại quý.

Chỉ số đồng USD đã đạt mức cao nhất trong hai tuần vào ngày 5/2 và phục hồi mạnh mẽ sau khi chạm mức thấp nhất trong bốn năm vào cuối tháng 1/2026. Đồng bạc xanh tăng giá trong bối cảnh hầu hết các dữ liệu kinh tế của Mỹ đều tích cực và sau thông báo của Tổng thống Donald Trump về việc đề cử ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp theo. Trước đây, ông Warsh từng có quan điểm cứng rắn về chính sách tiền tệ của Mỹ.

Cũng trong sáng 6/2 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay giảm xuống dưới mốc 70 USD/ounce, sau khi mất hơn 40% giá trị chỉ trong vòng một tuần, so với mức đỉnh lịch sử thiết lập ngày 29/1.

Kết thúc phiên giao dịch 5/2, bạc đã xóa sạch toàn bộ mức tăng từ đầu năm đến nay, trong bối cảnh thị trường chứng kiến mức biến động mạnh nhất kể từ năm 1980.

Tính đến 7 giờ 20 phút sáng theo giờ Singapore (6 giờ 20 phút giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay giảm 2,9%, xuống còn 68,84 USD/ounce.

Đà tăng kéo dài nhiều năm của nhóm kim loại quý đã tăng tốc trong vài tuần gần đây, được hỗ trợ bởi dòng tiền đầu cơ, rủi ro địa chính trị gia tăng và những lo ngại liên quan đến tính độc lập của Fed.

Tuy nhiên, đợt tăng giá này đã đột ngột chấm dứt vào cuối tuần trước, khi bạc ghi nhận mức giảm trong ngày lớn nhất lịch sử vào ngày 30/1, còn vàng sụt mạnh nhất kể từ năm 2013.

Chiều 5/2, giá vàng miếng tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC, Tập đoàn DOJI và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 174,2-177,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng, bạc đảo chiều khi căng thẳng toàn cầu hạ nhiệt Tính đến 14 giờ 45 chiều 5/2 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đã phục hồi phần nào và thu hẹp mức giảm còn 0,99% xuống 4.928,49 USD/ounce. Còn giá bạc thu hẹp đà giảm xuống 78,08 USD/ounce.