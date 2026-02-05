Thành phố Hồ Chí Minh: Hàng Việt chiếm lĩnh thị trường hàng Tết

Trong bối cảnh sức mua chưa thực sự bùng nổ, hàng Việt Nam vẫn đang cho thấy sức hút rõ nét tại nhiều chợ truyền thống và hệ thống siêu thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Từ thực phẩm tươi sống, hàng tiêu dùng nhanh đến các sản phẩm chế biến, hàng Việt ngày càng được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn nhờ chất lượng ổn định, giá cả hợp lý và nguồn gốc rõ ràng.

Người tiêu dùng tin chọn hàng Việt

Ghi nhận tại chợ Bình Tây (phường Bình Tây, Thành phố Hồ Chí Minh), các sạp kinh doanh thực phẩm khô, bánh mứt, kẹo chủ yếu trưng bày sản phẩm sản xuất trong nước. Nhiều người tiêu dùng cho biết ưu tiên hàng Việt vì dễ kiểm soát chất lượng và phù hợp với thói quen tiêu dùng.

Chị Hà Thị Thanh Trang, Việt kiều Na Uy mỗi dịp Tết về thăm quê không quên ghé chợ Bình Tây để thưởng thức đặc sản quê hương. Theo chị Trang, dù đã thử nhiều món ăn, thức uống, nhưng sản phẩm sản xuất tại Việt Nam vẫn có sức hút đặc biệt bởi hương vị đậm đà, đặc sắc, không lẫn với các loại nông sản, thực phẩm khác.

Đa dạng, đầy đủ hàng hóa Tết được bày bán tại các chợ truyền thống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

“Mình người Việt Nam mà phải ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Với quan trọng nhất, sản phẩm trong nước sản xuất ăn rất vừa miệng, không giống như những đồ sản xuất ở nước ngoài. Hàng trong nước nhãn mác rõ ràng, có địa chỉ sản xuất, mình yên tâm hơn so với hàng trôi nổi,” chị Trang cho biết.

Không chỉ ở chợ truyền thống, tại các siêu thị lớn như Co.opmart, Winmart, MM Mega Market Việt Nam, GO!, Satra, Bách Hóa Xanh… hàng Việt chiếm tỷ trọng lớn trên quầy kệ, từ rau củ quả, thịt cá đến các mặt hàng chế biến, gia dụng.

Anh Lê Minh Tùng (phường Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Tôi thấy hàng Việt bây giờ mẫu mã đẹp, chất lượng tốt mà giá không quá cao. Nhiều sản phẩm phù hợp với khẩu vị và sinh hoạt của gia đình Việt.”

Người dân sử dụng hàng Việt không phải vì phong trào mà vì tin tưởng vào chất lượng sản phẩm. Đây chính là động lực thúc đẩy thị trường hàng Việt ngày càng đa dạng, phong phú, qua đó hình thành các doanh nghiệp thương hiệu Việt đủ sức chiếm lĩnh thị trường nội địa.

Theo các tiểu thương, việc người tiêu dùng ưu tiên hàng Việt giúp sức bán ổn định hơn, nhất là trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động. Trong dịp Tết, hàng Việt tiếp tục khẳng định ưu thế, bằng việc chiếm đa số trên các quầy, sạp.

Theo bà Ứng Thị Liên, thương nhân chợ Bình Tây (Thành phố Hồ Chí Minh), hàng Việt ngày càng đa dạng về chủng loại và mẫu mã, đáp ứng tốt nhu cầu của người tiêu dùng.

Trên 90% hàng hóa tại quầy kệ là hàng Việt, chiếm lĩnh tuyệt đối với các mặt hàng mứt Tết, trái cây sấy dẻo… những đặc sản đã trở thành món ăn không thể thiếu với người dân vào Tết.

“Khách giờ hỏi nguồn gốc nhiều lắm. Hàng Việt có thương hiệu, có tem nhãn rõ ràng, họ rất tin tưởng nên dễ bán hơn. Hàng Việt hiện nay mình nhập cũng dễ dàng, nếu sức mua tăng, mình đặt thêm, họ sẽ giao ngay,” bà Liên cho biết.

Một số tiểu thương cho biết thêm, hàng Việt có lợi thế về nguồn cung, thời gian giao hàng nhanh, ít biến động giá so với hàng nhập khẩu, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Châu, Phó Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Bình Tây (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết: “Nhờ sự đa dạng về mẫu mã, chủng loại, chất lượng ngày một nâng cao, hàng Việt đã chiếm lĩnh chợ đầu mối Bình Tây. Đơn vị quản lý chợ tiếp tục tuyên truyền thương nhân tại chợ đảm bảo nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm, ưu tiên nhập hàng Việt phục vụ thị trường. Đặc biệt trong dịp Tết này, hàng Việt chiếm ưu thế thấy rõ, sức mua ổn định, tăng nhẹ so với năm ngoái.”

Siêu thị đẩy mạnh kết nối, ưu tiên hàng nội địa

Việc ưu tiên hàng Việt không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước mà còn là chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp. Theo bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông Central Retail Việt Nam, hiện nay hàng Việt chiếm trên 90% tại các hệ thống siêu thị của đơn vị như GO!, Tops Market.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị Go!. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Đơn vị tăng cường kết nối với nhà sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa để đưa hàng Việt vào hệ thống, đồng thời tổ chức các chương trình nhận diện, khuyến mãi nhằm kích cầu tiêu dùng.

“Chúng tôi hỗ trợ rất nhiều hàng Việt thông qua chương trình kết nối hàng Việt, bằng cách hướng dẫn cho họ quy cách bao bì, tem nhãn khi vào hệ thống bán lẻ hiện đại. Đến nay chúng tôi nhận xét càng ngày mẫu mã hàng Việt càng đa dạng, phong phú, đáp ứng tốt thị hiếu tiêu dùng hiện nay cũng như có nhiều tiềm năng xuất khẩu,” bà Nguyễn Thị Bích Vân chia sẻ.

Trong khi đó, đại diện hệ thống Co.opmart cũng coi hàng Việt Nam chất lượng cao là chìa khóa cạnh tranh bền vững của đơn vị. Không chỉ ưu tiên các khu vực trưng bày trung tâm, dễ mua sắm, dễ nhận biết cho hàng Việt, đơn vị còn tập trung phát triển dòng sản phẩm nhãn riêng từ các nhà sản xuất trong nước.

Với chiến lược giá cạnh tranh, sản phẩm chất lượng và đáp ứng nhiều phân khúc khách hàng, các sản phẩm nhãn riêng đang trở thành dòng sản phẩm chiến lược để hút khách đến với hệ thống.

Một trong những điểm nhấn của thị trường năm nay đó là dòng sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương. Tại hệ thống MM Mega Market Việt Nam, số lượng sản phẩm OCOP đã lên đến 200 sản phẩm, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, với đầy đủ chủng loại, từ các loại mứt, kẹo, đến các món ăn liền, đáp ứng đầy đủ tiêu chí an toàn thực phẩm và khẩu vị phù hợp với người tiêu dùng.

“Ngoài các loại thực phẩm chế biến, chúng tôi còn ưu tiên các loại trái cây đặc sản vùng miền, được ưu tiên trưng bày ở vị trí nổi bật, giúp người tiêu dùng dễ dàng mua sắm, lựa chọn. Nhiều mặt hàng được chúng tôi khuyến mãi đến 30%, thu hút đông đảo người dân thành phố. Chúng tôi cũng thiết kế các giỏ quà trái cây vùng miền với mức giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu của người dân trong mùa Tết,” ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng Giám đốc điều hành MM Mega Market Việt Nam cho biết.

Nhờ sự chăm chút tỉ mỉ của các hệ thống siêu thị, hàng Việt Nam, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP ngày càng tiến dần hơn với người tiêu dùng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chị Nguyễn Phương Hoa (phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, gia đình rất ưa chuộng dòng sản phẩm OCOP, gắn với các giá trị bản địa của từng địa phương nên rất gần gũi, dân dã nhưng tinh tế, tiện lợi cho tiêu dùng hàng ngày hiện nay.

Đặc biệt thông tin sản phẩm rất rõ ràng, tiêu chí chất lượng minh bạch, giúp người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn phù hợp với nhu cầu gia đình.

Theo ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, việc hàng Việt ngày càng được ưa chuộng tại chợ truyền thống lẫn siêu thị cho thấy niềm tin của người tiêu dùng đang được củng cố, đồng thời tạo động lực cho doanh nghiệp đầu tư bài bản hơn vào chất lượng và thương hiệu.

“Không chỉ trong dịp Tết mà hàng Việt đang ngày càng thể hiện sức hút với người tiêu dùng, nhờ chất lượng, mẫu mã được doanh nghiệp chăm chút và quan tâm nhiều hơn. Các chương trình kết nối tiêu thụ hàng Việt sẽ tiếp tục được Sở thực hiện, đưa hàng hóa chất lượng, giá cả phù hợp vào các hệ thống bán lẻ hiện đại, phục vụ người tiêu dùng thành phố,” ông Nguyễn Nguyên Phương thông tin.

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức, xu hướng “Người Việt dùng hàng Việt” không chỉ góp phần ổn định sức mua, mà còn giúp xây dựng hệ sinh thái sản xuất - phân phối bền vững, nâng cao vị thế hàng Việt ngay trên sân nhà.

