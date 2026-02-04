Giá dầu châu Á tiếp tục tăng do căng thẳng Trung Đông leo thang

Giá dầu tiếp tục tăng trong phiên chiều 4/2 tại châu Á, do lo ngại mới về khả năng gián đoạn nguồn cung liên quan đến căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran.

Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 65 xu Mỹ, tương đương 1%, lên 67,98 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 69 xu Mỹ, tương đương 1,1%, lên 63,9 USD/thùng.

Cả hai loại dầu đều tăng gần 2% trong phiên trước, khi các nhà đầu tư theo dõi sát sao diễn biến căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ ngày 3/2 cho biết, máy bay chiến đấu của nước này đã bắn hạ một máy bay không người lái của Iran tiếp cận tàu sân bay Abraham Lincoln ở Biển Arab với "mục đích không rõ ràng."

Trong khi đó, nguồn tin từ nhóm quản lý rủi ro hàng hải Vanguard cho hay một số xuồng có trang bị súng máy của Iran đã tiếp cận một tàu chở dầu treo cờ Mỹ tại eo biển Hormuz, phía Bắc Oman.

Trong khi đó, Iran yêu cầu các cuộc đàm phán với Mỹ trong tuần này phải được tiến hành tại Oman chứ không phải Thổ Nhĩ Kỳ, và phạm vi đàm phán phải thu hẹp lại chỉ còn các cuộc đàm phán song phương về vấn đề hạt nhân. Điều này gây hoài nghi liệu cuộc gặp có diễn ra theo kế hoạch hay không.

Các thành viên Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) là Saudi Arabia, Iran, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Kuwait và Iraq xuất khẩu phần lớn dầu thô của họ qua eo biển Hormuz, chủ yếu sang châu Á. Theo số liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, Iran là nước sản xuất dầu thô lớn thứ ba của OPEC vào năm 2025.

Trong phiên này, giá dầu cũng được hỗ trợ nhờ số liệu của Viện Dầu mỏ Mỹ, quốc gia sản xuất và tiêu thụ hàng đầu, cho thấy dự trữ dầu thô của nước này sụt giảm mạnh, với mức giảm hơn 11 triệu thùng trong tuần trước.

Động lực của thị trường cũng đến từ thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Ấn Độ, với kỳ vọng thỏa thuận này có thể thúc đẩy nhu cầu năng lượng toàn cầu mạnh hơn.

Trong khi đó, diễn biến mới về xung đột giữa Nga vào Ukraine làm gia tăng lo ngại rằng dầu mỏ của Nga sẽ tiếp tục là mục tiêu trừng phạt trong thời gian dài hơn./.

