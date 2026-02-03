Giá vàng và bạc phục hồi mạnh mẽ sau đợt bán tháo

Phiên 3/2 tại thị trường châu Á, giá vàng và các kim loại quý phục hồi mạnh mẽ. Diễn biến này đánh dấu sự phục hồi ấn tượng sau đợt bán tháo mạnh liên quan đến thông tin đề cử ông Kevin Warsh làm người đứng đầu Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Tại thị trường Singapore, vào lúc 14 giờ 51 phút giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 5,5% lên 4.915,29 USD/ounce. Giá bạc tăng 9,2% lên 86,56 USD/ounce, trong khi giá bạch kim và giá palladium đều tăng hơn 3%.

Các chuyên gia phân tích dự báo biến động thị trường sẽ tiếp tục ở mức cao khi các nhà giao dịch hấp thụ các cú sốc chính sách gần đây. Đồng USD suy yếu, với chỉ số DXY giảm 0,15% xuống 97,46, đang giúp đẩy giá vàng đi lên. Tuần trước, giá kim loại quý này đã xác lập mức kỷ lục 5.594,82 USD/ounce.

Trong tháng 1/2026, giá vàng đã ghi nhận mức tăng gần 13% – đợt tăng hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 11/2009, trong khi giá bạc cũng bứt phá với mức tăng 19%.

Việc theo dõi sát sao lộ trình nhân sự tại Fed và biến động của chỉ số đồng bạc xanh sẽ tiếp tục là chìa khóa để nhận diện xu hướng của thị trường kim loại quý trong những phiên giao dịch tới.

Theo dữ liệu thống kê mới nhất từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Shares, bất ngờ "án binh bất động" trong phiên đầu tuần 2/2, khối lượng vàng nắm giữ vẫn giữ nguyên ở mức 1.087,1 tấn vàng.

Tại thị trường Việt Nam, chiều 3/2, giá vàng miếng tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết ở mức 173,50 - 176,50 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)./.

