Giá vàng tăng vọt, dân Trung Quốc xếp hàng đổi trang sức qua máy tái chế tự động

Một khách hàng bán chiếc nhẫn thừa kế tại một máy tái chế tự động và thu về 10.000 nhân dân tệ - một mức tăng lớn so với giá 1.000 nhân dân tệ mà người thân của bà đã trả cách đây nhiều năm.

Trà My
Khách hàng chờ bán đồ trang sức bằng vàng tại một máy bán vàng tự động đặt trong một trung tâm mua sắm ở Thượng Hải. (Ảnh: AFP)
Khách hàng chờ bán đồ trang sức bằng vàng tại một máy bán vàng tự động đặt trong một trung tâm mua sắm ở Thượng Hải. (Ảnh: AFP)

Giá vàng thế giới liên tục xác lập các kỷ lục mới đã thúc đẩy làn sóng người dân Trung Quốc thực hiện việc chuyển đổi các đồ trang sức và kỷ vật gia đình thành tiền mặt thông qua các hệ thống máy tái chế tự động (cây ATM vàng).

Tại một trung tâm thương mại ở Thượng Hải, hàng chục người đã tụ tập quanh một chiếc máy tái chế vàng tự động với hy vọng nấu chảy các kỷ vật gia đình để bán lấy tiền mặt giữa bối cảnh giá kim loại quý này lập kỷ lục mới.

Trung Quốc hiện là quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, nơi các gia đình thường mua vàng để đánh dấu những dịp đặc biệt như sinh nhật hay đám cưới. Tuy nhiên, khi giá vàng tăng vọt lên mức cao mới, có lúc lên gần 5.600 USD/ounce, nhiều khách hàng đã đang tìm cách bán ra vàng.

Một khách hàng cho biết bà đã bán một chiếc nhẫn thừa kế tại một chiếc máy tái chế tự động và thu về khoảng 10.000 nhân dân tệ (1.400 USD) - một mức tăng lớn so với giá 1.000 nhân dân tệ mà người thân của bà đã trả cách đây nhiều thập kỷ.

Theo vị khách hàng này, đây là cơ hội để tăng thêm khoản lương hưu khiêm tốn. Một số người cho biết họ đã phải đợi hơn một tiếng đồng hồ mới đến lượt.

Bà Zhao, một khách hàng khác đeo dây chuyền ngọc bích và vòng tay vàng, mang theo chiếc nhẫn của người ông quá cố đến máy tái chế. Chiếc nhẫn có khắc chữ "May mắn" và hình thỏi vàng truyền thống, được ông mua trong khoảng những năm 1950-1980.

Vài phút sau khi đặt nhẫn vào máy, màn hình thông báo công ty kim hoàn lớn Kinghood sẽ mua khối vàng này với giá hơn 12.000 nhân dân tệ. Hài lòng với mức giá, bà Zhao nhấn "đồng ý" và nhập thông tin cá nhân. Video trực tiếp cho thấy chiếc nhẫn bị nấu chảy thành vàng lỏng.

Nhân viên phục vụ cam kết bà sẽ nhận được tiền chuyển khoản vào cuối ngày. Bà Zhao chia sẻ rằng bà tin tưởng máy tự động hơn các cửa hàng truyền thống vì quy trình kiểm tra diễn ra công khai và minh bạch.

Chiếc máy cũng thu hút sự tò mò của người qua đường khi chứng kiến những khoản tiền lớn được giao dịch tại một góc nhỏ của trung tâm thương mại. Một người thốt lên kinh ngạc khi thấy một khách hàng bán đồ trang sức cũ với giá hơn 75.000 nhân dân tệ.

Đám đông cũng vây quanh một cặp vợ chồng già khi máy tính toán rằng thỏi vàng nhỏ của họ có thể thu về hơn 122.000 nhân dân tệ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Giá vàng #Trang sức #Tái chế vàng #Cây ATM #Nhân dân tệ
