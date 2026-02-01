Giá vàng tạm “dừng chân” ở mức 4.889 USD một ounce

Sau một ngày giao dịch đầy sóng gió, giá vàng giao ngay trên bảng giao dịch điện tử Kitco tạm dừng ở mức 4.889,40 USD/ounce vào lúc 21 giờ 41 phút ngày 31/1 (theo giờ Việt Nam).

Mức giá này được cho là phục hồi nhẹ so với mức 4.718 USD/ounce ghi nhận được vào lúc 13 giờ cùng ngày.

Nhìn chung giá vàng đã giảm mạnh so với mức đỉnh gần 5.600 USD/ounce đạt được trước đó chỉ trong thời gian khá ngắn kể từ khi đón nhận thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử cựu Thống đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh làm Chủ tịch tiếp theo của Fed.

Thông tin này phần nào xoa dịu lo ngại về tính độc lập của Fed, kéo đồng USD bật tăng mạnh và kích hoạt làn sóng chốt lời, thanh lý vị thế trên thị trường kim loại quý.

Đề cử này được đưa ra tại một trong những thời điểm bấp bênh nhất đối với Fed trong nhiều thập kỷ. Kể từ khi ông Jerome Powell được phê chuẩn giữ chức Chủ tịch Fed hồi năm 2018, Tổng thống Trump liên tục gây áp lực đòi ngân hàng trung ương này mạnh tay giảm lãi suất.

Căng thẳng leo thang khi gần đây Bộ Tư pháp Mỹ gửi trát đòi hầu tòa đối với ông Powell liên quan đến chi phí cải tạo trụ sở Fed tại Washington D.C.

Con đường phía trước của tân Chủ tịch Fed được dự báo sẽ nhiều chông gai. Về kinh tế, lạm phát vẫn chưa hoàn toàn bị kiểm soát và vẫn cách xa mục tiêu 2%, trong khi nợ công leo thang và thị trường lao động chưa có dấu hiệu khởi sắc./.

