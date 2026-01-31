Việt Nam chủ động tăng cường kết nối chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu

Triển lãm Kết nối và Sản xuất Điện tử Tích hợp (IEMI) thường niên lần thứ 4 ở khu vực Nam Á đã được tổ chức tại “thung lũng silicon” Bangalore, bang Karnataka, miền Nam Ấn Độ từ ngày 27-30/1 dưới sự chủ trì của Hiệp hội Điện tử toàn cầu.

Tham gia sự kiện mang chủ đề “Kết nối với toàn bộ chuỗi giá trị ngành điện tử toàn cầu” lần này có hơn 300 nhà triển lãm trong và ngoài nước, trong đó có đoàn doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam (VEIA), cùng hơn 8.000 lượt khách tham quan.

Tại đây, các doanh nghiệp có cơ hội giới thiệu sản phẩm, dịch vụ về sản xuất điện tử, bán dẫn, bảng mạch in (PCB), linh kiện, thiết bị… phục vụ các ngành hàng không vũ trụ, quốc phòng, ôtô, y tế, tự động hóa công nghiệp, đường sắt và viễn thông.

Trong khuôn khổ triển lãm, đoàn doanh nghiệp và tổ chức ngành điện tử Việt Nam đã tham gia các hoạt động tham quan nhà máy, kết nối B2B, thảo luận chuyên đề và làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng của Ấn Độ và quốc tế.

Điểm nhấn đáng chú ý là phiên thảo luận “Nâng cao chất lượng dẫn đến tăng trưởng xuất khẩu” diễn ra ngày 29/1, trong đó bà Đỗ Thị Thúy Hương, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VEIA tham gia với vai trò diễn giả đại diện Việt Nam.

Tại đây, bà nhấn mạnh chất lượng ổn định, năng lực thực thi và độ tin cậy trong sản xuất là nền tảng giúp ngành điện tử Việt Nam mở rộng xuất khẩu và xây dựng niềm tin bền vững với các nhà mua hàng toàn cầu.

Triển lãm IEMI 2026 được đánh giá là diễn đàn quan trọng kết nối doanh nghiệp, chính sách và công nghệ trong lĩnh vực điện tử-bán dẫn, qua đó góp phần tăng cường hợp tác chuỗi giá trị điện tử giữa Việt Nam và Ấn Độ, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng rõ nét của Việt Nam trong hệ sinh thái sản xuất điện tử khu vực và toàn cầu.

Ông N. Srinivasa Murthy, Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Bangalore (mặc áo đen) và các đại biểu tham quan khu gian hàng Việt Nam. (Ảnh do Thương vụ Việt Nam cung cấp/TTXVN phát)

Thông qua sự phối hợp chặt chẽ với VEIA, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, ông Bùi Trung Thướng đã hỗ trợ kết nối giao thương, cung cấp thông tin thị trường, quy định pháp luật của Ấn Độ và giới thiệu đối tác phù hợp cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Sự hiện diện và hỗ trợ tích cực của Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ đã góp phần nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại của đoàn doanh nghiệp Việt Nam tại IEMI 2026, qua đó giúp doanh nghiệp tăng cường kết nối và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực sản xuất, chuỗi cung ứng điện tử với các đối tác quốc tế nói chung và Ấn Độ nói riêng./.

