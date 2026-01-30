Toàn cảnh “bức tranh” vàng thế giới năm 2025 và dự báo cho 2026

Kinh tế

Mặc dù giá vàng tăng phi mã 67% nhưng nhu cầu tiêu thụ vàng trang sức chỉ giảm 18%, chứng tỏ sức mua vàng trang sức vẫn rất lớn bất chấp rào cản về giá.

Vàng miếng tại Incheon, phía tây thủ đô Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo báo cáo mới nhất từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) công bố ngày 30/1, nhu cầu vàng toàn cầu đã chạm mức cao kỷ lục trong năm 2025 và đạt 5.002 tấn. Địa chính trị và bất ổn kinh tế leo thang là nguyên nhân chính thúc đẩy làn sóng tích trữ kim loại quý này.

Báo cáo cho thấy tổng giá trị giao dịch vàng của toàn thế giới trong năm 2025 đạt mức kỷ lục 555 tỷ USD, tăng 45% so với năm 2024. Đầu tư đóng vai trò là động lực tăng trưởng chính, với 2.175 tấn vàng được sang tay khi các nhà đầu tư tìm mọi cách mua vàng làm tài sản trú ẩn.

Ngoài ra, các ngân hàng trung ương gom mua thêm 863 tấn vàng trong năm ngoái cũng góp phần làm tăng giá vàng trong bối cảnh nhiều nước tăng cường củng cố dự trữ quốc gia.

Cũng theo báo cáo, mặc dù giá vàng tăng phi mã 67% nhưng nhu cầu tiêu thụ vàng trang sức chỉ giảm 18%, chứng tỏ sức mua vàng trang sức vẫn rất lớn bất chấp rào cản về giá.

Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại WGC nhận định, trong bối cảnh rủi ro địa chính trị trở thành "trạng thái bình thường mới", cả người tiêu dùng lẫn các nhà đầu tư đều ưu tiên nắm giữ vàng.

Theo bà, năm 2025 chứng kiến sự bùng nổ về cả nhu cầu và giá vàng khi các nhà đầu tư chạy đua để sở hữu vàng thông qua mọi kênh có thể.

Dự báo cho năm 2026, WGC cho rằng với nguy cơ bất ổn kinh tế toàn cầu tiếp tục duy trì, vàng vẫn sẽ giữ được vị thế là "kênh tránh bão" an toàn và duy trì được sức cầu lớn trong thời gian tới./.

