Hai thương hiệu vàng trong nước lao dốc mạnh tới 5,1 triệu đồng

Sáng nay (30/1) thị trường vàng trong nước cùng giảm mạnh, trong khi tỷ giá trung tâm giảm phiên thứ 4 liên tiếp.

Tại thời điểm 9 giờ, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Doji và Công ty Phú Quý niêm yết từ 181,5-184,5 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra); tại Công ty Phú Quý, doanh nghiệp này thông báo giá vàng SJC từ 181,5-184,5 triệu đồng/lượng, cùng giảm 5,1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên ngày 29/1.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch từ 181,8-184,8 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), giảm 5 triệu đồng/lượng so với chiều ngày 28/1; tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn giao dịch từ 181,5-184,5 triệu đồng/lượng, cũng giảm 5,1 triệu đồng so với chốt phiên chiều ngày 29/1.

Trên thế giới, giá vàng giao dịch quanh ngưỡng 5.298 USD/ounce, giảm mạnh tới 217 USD so với chốt phiên trước. Mức giá này tương đương khoảng 164,6 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank. Tuy vậy, mức giá hiện tại của vàng thế giới vẫn thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 16 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.074 đồng/USD, giảm thêm 9 đồng so với ngày 29/1. Tương tự, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng giảm khoảng 20 đồng.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 25.790-26.180 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng VietinBank thông báo tỷ giá USD từ 25.795-26.175 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Ngân hàng BIDV giao dịch 25.820-26.180 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng Eximbank giao dịch 25.790-26.190 đồng/USD (mua vào/bán ra)./.

