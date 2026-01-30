Kinh tế

Kinh doanh

Hai thương hiệu vàng trong nước lao dốc mạnh tới 5,1 triệu đồng

Thị trường vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh, giá vàng SJC giảm tới 5,1 triệu đồng/lượng theo đà lao dốc của thế giới, hiện giao dịch quanh mức 184,5 triệu đồng/lượng.

Hạnh Dung
Giá vàng đảo chiều giảm mạnh tới 5,1 triệu đồng. (Ảnh: Vietnam+)
Giá vàng đảo chiều giảm mạnh tới 5,1 triệu đồng. (Ảnh: Vietnam+)

Sáng nay (30/1) thị trường vàng trong nước cùng giảm mạnh, trong khi tỷ giá trung tâm giảm phiên thứ 4 liên tiếp.

Tại thời điểm 9 giờ, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Doji và Công ty Phú Quý niêm yết từ 181,5-184,5 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra); tại Công ty Phú Quý, doanh nghiệp này thông báo giá vàng SJC từ 181,5-184,5 triệu đồng/lượng, cùng giảm 5,1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên ngày 29/1.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch từ 181,8-184,8 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), giảm 5 triệu đồng/lượng so với chiều ngày 28/1; tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn giao dịch từ 181,5-184,5 triệu đồng/lượng, cũng giảm 5,1 triệu đồng so với chốt phiên chiều ngày 29/1.

Trên thế giới, giá vàng giao dịch quanh ngưỡng 5.298 USD/ounce, giảm mạnh tới 217 USD so với chốt phiên trước. Mức giá này tương đương khoảng 164,6 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank. Tuy vậy, mức giá hiện tại của vàng thế giới vẫn thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 16 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.074 đồng/USD, giảm thêm 9 đồng so với ngày 29/1. Tương tự, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng giảm khoảng 20 đồng.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 25.790-26.180 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng VietinBank thông báo tỷ giá USD từ 25.795-26.175 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Ngân hàng BIDV giao dịch 25.820-26.180 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng Eximbank giao dịch 25.790-26.190 đồng/USD (mua vào/bán ra)./.

(Vietnam+)
#vàng trong nước #giá vàng #thị trường vàng #giá vàng thế giới #tỷ giá USD #vàng SJC #giá vàng hôm nay
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Nhiều người dân vẫn đổ xô mua vào bất chấp giá vàng đang neo ở mức cao. (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)

Cận Tết, cẩn trọng khi giá vàng biến động mạnh

Trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, "việc phân bổ vốn hợp lý, kiên nhẫn với mục tiêu dài hạn và tránh tâm lý đám đông vẫn là yếu tố then chốt để giảm thiểu rủi ro và bảo toàn tài sản."

Trang trại điện gió và điện mặt trời của Trung Nam Group tại Thuận Nam, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Kỳ vọng tương lai giàu mạnh và xanh hơn

Khánh Hòa có thể nắm bắt “cơ hội vàng” để đón đầu làn sóng đầu tư năng lượng sạch, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và tăng trưởng hai con số.

Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Yangon, Myanmar. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá vàng áp sát ngưỡng 5.600 USD/ounce

Giá vàng và bạc tiếp tục tăng mạnh do lo ngại địa chính trị và chính sách Mỹ, đưa vàng gần mốc 5.600 USD/ounce, thiết lập đỉnh mới liên tiếp.

Các trụ điện gió được xây dựng trên cánh đồng muối ở xã Thuận Nam, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Tháo gỡ các rào cản, vượt qua thách thức

Quyết tâm tháo gỡ các rào cản, hoàn thiện hành lang pháp lý và khơi thông nguồn lực là “đòn bẩy” để Khánh Hòa khẳng định vai trò trong chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.