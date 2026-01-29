WGC: Nhu cầu vàng thế giới cao kỷ lục trong năm 2025

Nhu cầu vàng toàn cầu đã tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2025 khi các nhà đầu tư và các ngân hàng trung ương đổ xô vào tài sản trú ẩn an toàn này nhằm phòng ngừa bất ổn chính sách từ Mỹ cùng những tác động kinh tế tiềm tàng.

Dữ liệu từ báo cáo thường niên của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) chỉ ra rằng hoạt động mua vàng đã đạt mức cao kỷ lục cả về khối lượng lẫn giá trị trong năm qua, với nhu cầu vượt ngưỡng 5.000 tấn và tổng giá trị đạt 555 tỷ USD, tăng 45% so với năm 2024.

Chuyên gia phân tích Krishan Gopaul tại WGC, nhận định sự bất định chính là động lực then chốt thúc đẩy kết quả ấn tượng của thị trường vàng.

Trong năm ngoái, chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump nhắm vào các đối tác thương mại lớn bao gồm Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ, đã làm đảo lộn các nguyên tắc thương mại tự do toàn cầu vốn tồn tại lâu đời.

Bên cạnh đó, việc ông Trump liên tục chỉ trích chính sách tiền tệ của Mỹ đã làm gia tăng mối lo ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đồng thời góp phần khiến đồng USD suy yếu.

Những nỗi lo này đã thúc đẩy các ngân hàng trung ương khác gia tăng đáng kể dự trữ vàng của họ. Mặc dù khối lượng mua vàng của các ngân hàng trung ương có sự sụt giảm nhẹ so với năm 2024, nhưng tổng giá trị các khoản mua này đã tăng 13% trong năm 2025.

Theo WGC, vàng hiện chiếm hơn 20% trong cơ cấu dự trữ của các ngân hàng trung ương, mức tỷ trọng chưa từng xuất hiện kể từ đầu những năm 1990.

Nhu cầu thị trường cũng nhận được cú hích lớn từ sự quan tâm của giới đầu tư đối với các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) gắn với giá vàng.

Ông Gopaul đánh giá các quỹ ETF vàng đã giúp nhiều nhà đầu tư tiếp cận kim loại quý dễ dàng hơn bằng cách khiến việc mua vàng trở nên đơn giản như giao dịch cổ phiếu của một công ty niêm yết.

Ông Liam Fitzpatrick, trưởng bộ phận nghiên cứu khai khoáng và kim loại tại ngân hàng đầu tư Deutsche Bank, nhận định đợt tăng giá mới của vàng trong tuần này được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn, căng thẳng địa chính trị và sự chuyển dịch của các nhà đầu tư từ các loại tiền tệ và trái phiếu truyền thống sang các tài sản cứng./.

