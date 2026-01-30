Giá vàng ngày 30/1: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Kinh tế

Cập nhật bảng giá vàng hôm nay (30/1) tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý.

Sáng 30/1 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 1,8% xuống 5.321,61 USD/ounce. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Sáng 30/1 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 1,8% xuống 5.321,61 USD/ounce. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giá vàng thế giới đã ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 10/2025 trong phiên 29/1, thoái lui khỏi mức kỷ lục trên 5.500 USD/ounce. Động thái bán tháo diễn ra khi tâm lý né tránh rủi ro lan rộng, khiến các nhà đầu tư phải bán kim loại quý để bù đắp khoản lỗ ở các tài sản khác như cổ phiếu.

Vào lúc 0 giờ 34 phút sáng 30/1 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 1,8% xuống 5.321,61 USD/ounce. Trước đó, trong phiên, có thời điểm giá vàng đã giảm tới 5,7%, mức giảm trong ngày lớn nhất kể từ ngày 21/10/2025. Giá vàng Mỹ giao tháng 2/2025 giảm 0,3% xuống còn 5.318,40 USD/ounce.

Sự phục hồi của đồng USD, với chỉ số đo lường sức mạnh đồng bạc xanh tăng 0,3%, cũng góp phần gây áp lực lên giá vàng. Thông thường, trong những ngày thị trường ngại rủi ro, dòng tiền sẽ đổ về vàng để trú ẩn. Tuy nhiên, trong phiên này, vàng lại bị bán ra như một nguồn tạo thanh khoản.

Dù vậy, giới quan sát cho rằng giữa lúc thị trường tăng vọt và dòng tiền đang lấn át các yếu tố cơ bản, việc xảy ra điều chỉnh giá là điều dễ hiểu.

Tại Việt Nam, sáng 30/1, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 181,50-184,50 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 30/1:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

screenshot-2026-01-30-082528.png

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

screenshot-2026-01-30-082857.png
