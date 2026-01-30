Kinh tế

Giá dầu Brent vượt mốc 70 USD khi căng thẳng Mỹ-Iran leo thang

Giá dầu Brent giao tháng 3/2025 tăng 3,5% lên 69,72 USD/thùng sau khi trong phiên có lúc chạm 70,58 USD/thùng; giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 3,7% lên mức 65,56 USD/thùng.

Hương Thủy
Công nhân làm việc tại một nhà máy lọc dầu. (Nguồn: THX/TTXVN)
Phiên 29/1, giá dầu Brent vượt mốc 70 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 9/2025 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng sức ép địa chính trị bằng những lời đe dọa tấn công quân sự nhằm vào Iran.

Giá dầu Brent giao tháng 3/2025 tăng 3,5% lên 69,72 USD/thùng sau khi trong phiên có lúc chạm 70,58 USD/thùng - mức cao nhất kể từ cuối tháng 9/2025. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 3,7% lên mức 65,56 USD/thùng. Tính chung trong tuần qua, cả hai loại dầu tiêu chuẩn này đã tăng khoảng 9%.

Căng thẳng leo thang khi phía Mỹ cảnh báo Iran phải đàm phán về chương trình hạt nhân, đồng thời ông Trump đe dọa rằng cuộc tấn công tiếp theo sẽ "tồi tệ hơn nhiều" so với các đợt không kích hồi tháng 6/2025. Đáp lại, một phát ngôn viên quân sự Iran cảnh báo nước này sẽ đáp trả "ngay lập tức" đối với bất kỳ hành động quân sự nào của Mỹ.

Các chiến lược gia đầu tư tại công ty quản lý tài sản Wealth Club nhận định "thùng thuốc súng" Trung Đông đang chực chờ bùng nổ trở lại, kéo giá dầu và cổ phiếu các công ty năng lượng lớn đi lên.

Về tác động kinh tế vĩ mô, công ty nghiên cứu thị trường Capital Economics lưu ý rằng các cuộc tấn công vào Iran có nguy cơ khiến giá dầu tăng vọt và đe dọa làm gia tăng lạm phát trên toàn cầu. Điều này có thể buộc các ngân hàng trung ương lớn phải giảm tốc độ hoặc số lượng các đợt cắt giảm lãi suất trong tương lai.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, giá dầu còn được hỗ trợ bởi điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Mỹ. Bão tuyết và nhiệt độ xuống thấp kỷ lục đã khiến ít nhất 2 triệu thùng dầu/ngày bị ngừng sản xuất trong tuần qua.

Dữ liệu chính phủ Mỹ công bố hôm 28/1 cho thấy tồn kho dầu thô của nước này đã giảm 2,295 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 23/1. Con số này vượt xa mức dự báo giảm 0,2 triệu thùng của thị trường và phản ánh tác động rõ rệt của thời tiết lên chuỗi cung ứng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Giá dầu #Thị trường dầu #Giá dầu Brent #Căng thẳng Mỹ-Iran
