Giá vàng ngày 31/1: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá kim loại quý đã giảm mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần sau khi tăng vọt trong những ngày gần đây.

Cụ thể, vào lúc 18h30 ngày 30/1 giờ GMT (1h30 sáng 31/1 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm hơn 12% xuống còn 4.724,80 USD/ounce, trong khi bạc giảm hơn 31% xuống còn 79,30 USD/ounce.

Giá hợp đồng tương lai của các kim loại quý này cũng giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 30/1, với hợp đồng tương lai vàng tháng 4 trên sàn COMEX giảm hơn 10% xuống mức thấp nhất là 4.700,4 USD/ounce và hợp đồng tương lai bạc tháng 3 giảm hơn 30% xuống mức thấp nhất là 74 USD/ounce.

Một ngày trước đó, giá hai kim loại này cũng đạt mức cao kỷ lục với, lần lượt với vàng (gần 5.600 USD/ounce) và bạc (trên 120 USD/ounce).

Kim loại quý, được coi là khoản đầu tư an toàn, đã bắt đầu giảm giá sau khi có thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cử ông Kevin Warsh, cựu Thống đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), vào vị trí người đứng đầu tiếp theo của ngân hàng trung ương Mỹ.

Thị trường tài chính đã trải qua một tuần đầy biến động khi các nhà giao dịch phải đối mặt với kịch bản đồng USD suy yếu, nguy cơ leo thang căng thẳng tình hình ở Iran, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế và khả năng chính phủ Mỹ đóng cửa.

Tại Việt Nam, sáng 31/1, Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 169-172 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 31/1:

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: