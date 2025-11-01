Việt Nam - điểm sáng trong làn sóng tăng trưởng mới của phương Nam

Theo tạp chí chuyên ngành kinh tế, chiến lược và quản trị doanh nghiệp Xerfi Canal (Pháp) ngày 31/10, trong bức tranh kinh tế toàn cầu đang dịch chuyển, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia năng động nhất của thế hệ nền kinh tế mới ở phương Nam.

Nguồn từ tạp chí trên cho biết đất nước hình chữ “S” cùng Ấn Độ, Indonesia, Mexico và Saudi Arabia đang trở thành những đầu tàu mới của tăng trưởng toàn cầu, khi các cường quốc kinh tế truyền thống ở phương Bắc dần chững lại.

Từ một nền kinh tế chủ yếu dựa vào dệt may, Việt Nam đã nhanh chóng vươn lên thành trung tâm sản xuất - cụ thể là trung tâm lắp ráp - của thế giới, phục vụ chủ yếu cho các thị trường phương Tây.

Sự chuyển mình này dựa trên những yếu tố nền tảng vững chắc: dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài liên tục tăng mạnh, lực lượng lao động trẻ gần 55 triệu người ngày càng có tay nghề cao, chi phí sản xuất cạnh tranh và vị trí chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nhờ vậy, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đã tăng nhanh, hiện đạt gần 450 tỷ USD mỗi năm. Thu nhập bình quân đầu người cũng tăng gấp gần 4 lần so với cuối thập niên 1990.

Việt Nam được xem là một trong những quốc gia hưởng lợi lớn nhất từ tiến trình toàn cầu hóa, đồng thời đang từng bước khẳng định vai trò trung tâm trong mạng lưới sản xuất toàn cầu thế kỷ 21.

Cùng với Việt Nam, Ấn Độ đang dẫn đầu nhóm nền kinh tế mới nổi với mức tăng trưởng cao nhất thế giới trong năm 2025. Nước này được thúc đẩy bởi dân số trẻ, lực lượng lao động ngày càng có trình độ và năng suất được nâng cao nhờ đầu tư mạnh vào hạ tầng và chuyển đổi số.

Với hơn 1,4 tỷ dân, Ấn Độ đã vượt Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới, đồng thời xây dựng một “đế chế kỹ thuật số” có sức lan tỏa khắp nền kinh tế.

Tại Đông Nam Á, Indonesia đang nổi lên như một cường quốc khu vực. Với 285 triệu dân, trong đó gần 70% ở độ tuổi lao động, nước này tận dụng hiệu quả “lợi tức dân số.”

Là nhà sản xuất niken lớn nhất thế giới, đồng thời sở hữu trữ lượng dồi dào về than, đồng và bauxite, Indonesia đã định hướng phát triển theo mô hình công nghiệp hóa dựa trên chế biến sâu, qua đó thu hút vốn và công nghệ để nâng cao giá trị gia tăng.

Bên kia Thái Bình Dương, Mexico khẳng định vị thế là trung tâm công nghiệp của châu Mỹ. Lợi thế gần Mỹ, các hiệp định thương mại tự do và nguồn nhân lực dồi dào đã giúp Mexico trở thành “công xưởng” của Bắc Mỹ. Tuy nhiên, với 81% hàng xuất khẩu hướng sang Mỹ, nước này vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ chính sách thương mại của Washington.

Tại Trung Đông, Saudi Arabia đang từng bước thoát khỏi mô hình kinh tế phụ thuộc dầu mỏ thông qua chương trình “Tầm nhìn 2030." Chính sách này hướng tới phát triển các ngành công nghiệp mới, thu hút đầu tư nước ngoài và xây dựng nền kinh tế đa dạng, năng động hơn.

Theo Xerfi Canal, trung tâm tăng trưởng của thế giới đang dần dịch chuyển từ Bắc xuống Nam. Nếu trước đây Washington, Bắc Kinh hay Berlin được xem là các động cơ chính của kinh tế toàn cầu, thì nay New Delhi, Jakarta, Hà Nội, Mexico City và Riyad đang nổi lên như những trung tâm mới của sức bật kinh tế thế giới trong thời kỳ hậu công nghiệp./.

Kinh tế Việt Nam: Khi tốc độ tăng trưởng trở thành năng lực thích ứng Việt Nam không chỉ đứng vững trước tác động của chính sách thương mại toàn cầu, mà còn chủ động tận dụng cơ hội tái định vị vai trò trong chuỗi cung ứng quốc tế.