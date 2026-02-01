Hàng hoá, nông sản tại các cửa khẩu ở An Giang, Đồng Tháp thông quan bình thường

Ông Nguyễn Thanh Sang-Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực 20 (quản lý địa bàn hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp) cho biết, đến 8 giờ ngày 1/2 tại tất cả Hải quan cửa khẩu thuộc Chi cục Hải quan khu vực 20 không có bất cứ lô hàng nào ùn ứ do thủ tục kiểm dịch theo Nghị định số 46/2026/NĐ-CP về an toàn thực phẩm.

Tại tất cả hải quan cửa khẩu biên giới đường bộ, đường thuỷ trên địa bàn hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp đều thông thoáng.

Các phương tiện (xe, ghe thuyền) vận chuyển hàng hoá, bao gồm cả nông sản tươi sống, thực phẩm đều được thông quan hàng hóa bình thường, theo đúng các quy định của pháp luật.

Chi cục trưởng Nguyễn Thanh Sang khẳng định, thông tin nhiều phương tiện (xe, ghe thuyền) chở nông sản tươi sống, thực phẩm chưa có kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm để được thông quan hàng hóa nên bị ách tắc tại các cửa khẩu biên giới đường bộ, đường thuỷ thuộc Chi cục Hải quan khu vực 20 quản lý là không chính xác.

Qua khảo sát của phóng viên TTXVN, tại cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (xã Vĩnh Xương, tỉnh An Giang) và cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang) đều không có tình trạng hàng hoá là nông sản tươi sống (rau, củ quả) và hàng bánh kẹo bị ùn ứ do vướng thủ tục kiểm tra an toàn thực phẩm; hàng hoá làm thủ tục hải quan tại đây chủ yếu là các mặt hàng gia dụng, cát, phân bón…

Theo ông Lưu Tuấn Bình-Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực 20, thời gian đầu khi triển khai thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm theo quy định tại Nghị định số 46/2026/NĐ-CP cũng xuất hiện một số vướng mắc thuộc kiểm dịch y tế cửa khẩu.

Những vướng mắc này liên quan đến việc thay đổi mẫu biểu, quy trình thực hiện kiểm tra… mà kiểm dịch y tế cửa khẩu chưa cập nhật kịp dẫn tới hàng hoá chậm được thông quan (trong thời gian rất ngắn), nhất là hàng nông sản, hoa quả tươi sống, dễ hư hỏng hoặc bánh kẹo, thực phẩm có hạn sử dụng ngắn ngày gây khó khăn và thiệt hại cho doanh nghiệp…

Trước những vướng mắc này, Chi cục Hải quan khu vực 20 đã báo cáo Ủy ban Nhân dân hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp hoàn thành các thủ tục thông quan hàng hóa, nhanh chóng, thuận lợi.

Theo đó, trong thời gian chưa có hướng dẫn và cập nhật các mẫu biểu mới theo Nghị định số 46/2026/NĐ-CP về an toàn thực phẩm thì kiểm dịch y tế cửa khẩu và hải quan cửa khẩu thuộc Chi cục Hải quan khu vực XX vẫn thực hiện theo các biểu mẫu cũ trước đây nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, giảm thời gian, chi phí lưu công, lưu bãi...

Đồng thời, đẩy nhanh thời gian thực hiện thủ tục thông quan, giải phóng hàng hóa, phương tiện một cách thông thoáng. Từ đó, góp phần, đảm bảo an ninh khu vực biên giới, đặc biệt là trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán sắp đến./.

