Cháy lớn thiêu rụi toàn bộ kho hàng của một công ty ở Bắc Nha Trang

Do vụ việc hỏa hoạn xảy ra vào ngày nghỉ Chủ Nhật nên không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, toàn bộ hàng hóa bên trong kho bị thiêu rụi.

Trưa 1/2, một vụ cháy lớn xảy ra tại trụ sở Công ty Cổ phần Đại Thuận, số 42 đường Củ Chi, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, khiến toàn bộ tài sản của kho hàng, văn phòng cháy rụi, không có thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, người dân sinh sống xung quanh phát hiện mùi khét, sau đó thấy khói lửa bốc lên từ bên trong trụ sở công ty.

Người dân nhanh chóng báo cho lực lượng Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đồng thời sử dụng các bình chữa cháy mini để khống chế đám cháy ban đầu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường phối hợp với lực lượng dân phòng có mặt tại hiện trường. Lực lượng chức năng tổ chức phân luồng giao thông, không cho phương tiện đi vào khu vực xảy ra cháy để phục vụ công tác chữa cháy.

Lực lượng Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã điều động 3 xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường. Các biện pháp nghiệp vụ được triển khai khẩn trương. Sau một thời gian, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Theo ghi nhận, khu vực xảy ra cháy là kho hàng của Công ty Cổ phần Đại Thuận. Do vụ việc xảy ra vào ngày nghỉ Chủ Nhật nên không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, toàn bộ hàng hóa bên trong kho bị thiêu rụi.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do chập điện.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và thống kê thiệt hại./.

