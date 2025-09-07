Khánh Hòa khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy cửa hàng máy móc, thiết bị

Đến gần 22 giờ ngày 6/9, lực lượng chức năng đã khống chế, dập tắt hoàn toàn vụ cháy tại căn nhà chuyên kinh doanh máy móc, thiết bị nhôm kính và đồ mộc tại số 153 đường Thái Nguyên, phường Nha Trang.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, cửa hàng đang trong tình trạng đóng cửa. Bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy như gỗ, nhựa, hóa chất ngành mộc...khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng đã sử dụng xe thang chuyên dụng tiếp cận các tầng cao, kết hợp với việc phun nước từ nhiều hướng, bao gồm cả phía sau qua các nhà dân lân cận, để khống chế không cho ngọn lửa lan rộng.

Vụ cháy không gây thương vong về người, hiện cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại./.