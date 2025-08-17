Cháy nhà ở Khánh Hòa làm một phụ nữ tử vong

Sáng 17/8, tại xã Ninh Sơn (tỉnh khánh Hòa) xảy ra vụ cháy nhà làm một phụ nữ tử vong tại chỗ.

Bà Hoàng Lê Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ninh Sơn cho biết, vụ cháy xảy ra tại nhà ông Bùi Chí Cang (ở thôn 5), là Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lê Duẩn, thuộc xã Nhơn Sơn cũ. Vụ cháy đã làm vợ của ông Cang tử vong trong nhà.

Khi xảy ra cháy, lực lượng Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã khẩn trương đến hiện trường dập tắt đám cháy, không để cháy lan sang nhà khác.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy được xác định xảy ra tại phòng của người phụ nữ bị bệnh trầm cảm 2 năm nay, không đi lại được, nằm một chỗ.

Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra làm rõ./.

Đà Nẵng: Cứu 5 người thoát khỏi đám cháy nhà dân trong đêm Lực lượng chức năng đã tiếp cận ngôi nhà bị cháy theo các hướng cửa chính, cửa hông bên trái, ban công tầng 2 bằng thang, từ đó trực tiếp cứu được 5 người bên trong căn nhà.