Đà Nẵng: Cứu 5 người thoát khỏi đám cháy nhà dân trong đêm

Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an thành phố Đà Nẵng) thông tin về việc đơn vị đã cứu được 5 người thoát khỏi đám cháy tại nhà dân trong đêm 13/8.

Vào lúc 22 giờ 6 phút, ngày 13/8, lực lượng chức năng nhận được tin báo có cháy tại số nhà 32 đường Thăng Long, phường Cẩm Lệ.

Đơn vị đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường để chữa cháy.

Lực lượng chức năng đã tiếp cận ngôi nhà bị cháy theo các hướng cửa chính, cửa hông bên trái, ban công tầng 2 bằng thang.

Với cách tiếp cận này, cơ quan chức năng đã trực tiếp cứu được 5 người bên trong căn nhà.

Đơn vị còn sử dụng búa, rìu phá kính để phun nước vào đám cháy, mở cửa hông trinh sát tầng 1, mở cửa thoát khói để thuận lợi cho việc chữa cháy.

Đến khoảng 22 giờ 31 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

