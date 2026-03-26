Ngày văn hóa Việt Nam tại Budapest giúp lan tỏa các giá trị Việt

Ngày Văn hóa Việt Nam, trong khuôn khổ dự án thúc đẩy hội nhập và hiểu biết lẫn nhau khởi động từ tháng 3/2026, đã diễn ra thành công tại Quận 10, Budapest, Hungary, chiều 25/3/2026.

Chương trình do Cơ quan Xã hội trực thuộc Chính quyền Quận 10 và cộng đồng Việt Nam sinh sống và làm việc tại địa bàn Quận đồng tổ chức.

Đây là hoạt động đầu tiên trong chuỗi sự kiện mang tên "Các dân tộc, phong tục và hương vị ẩm thực" mà chính quyền Quận ấp ủ từ lâu nay, dành cho giới cao niên Hungary trong Quận.

Tới dự hoạt động, về phía bạn, có Phó Quận trưởng Radványi Gábor, các lãnh đạo Xã hội cùng 50 đại diện đến từ các Câu lạc bộ Cao niên Quận. Đại diện cho cộng đồng, có Phó Chủ tịch Hiệp hội Dương Dắc Dàng, thành viên Thường trực Hiệp hội Ngô Quý Dũng, các ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội cùng bà con Việt Nam sống tại địa phương.

Trong phát biểu mở đầu, bà Gáborné Ilcsik, Phụ trách Chuyên môn của Cơ quan Xã hội Quận, người phụ trách dự án nhấn mạnh với dự án này, Quận mong muốn mời những cộng đồng quốc tế đang sinh sống tại Hungary đến tham gia sinh hoạt để giới thiệu về đất nước, phong tục tập quán, văn hóa và nghệ thuật ẩm thực của mình.

(Ảnh: Nguyễn Hoàng Linh/Vietnam+)

Ý tưởng này được phía Quận chia sẻ với bà con Việt trong Quận trong dịp từ thiện của cộng đồng Việt Nam mùa Giáng sinh năm ngoái, và lập tức được sự hưởng ứng nhiệt tình của bà con.

Giới thiệu về cộng đồng Việt tại Quận, bà Gáborné Ilcsik ghi nhận: gần 10 năm nay, bà con Việt đã thường xuyên tham gia các đợt từ thiện.

Trong khuôn khổ chương trình do Hiệp hội đề xướng, bà con Việt đã đều đặn hỗ trợ người cao tuổi, học sinh khuyết tật..., đặc biệt là trong thời kỳ đại dịch COVID-19.

Nhiều hoạt động giúp đỡ các cơ sở xã hội và cư dân trong Quận những năm qua để lại thiện cảm tốt đẹp trong lòng lãnh đạo và người dân Hungary trong khu vực.

Theo lời lãnh đạo Cơ quan Xã hội Quận, nhiều bà con Việt trong Quận đã định cư hoặc có quốc tịch Hungary, coi nước Hungary là quê hương thứ hai, và sẵn lòng tham gia các hoạt động hội nhập và văn hóa, xã hội do Quận tổ chức.

Đây cũng là dịp để người dân sở tại có thêm hiểu biết về các cộng đồng cư dân mà họ cùng chung sống.

Trong phần tiếp theo của chương trình, anh Ngô Quý Dũng, một cựu du học sinh Việt tại Hungary, hiện là thành viên Thường trực Hiệp hội, đã có phần thuyết trình sinh động, hóm hỉnh về Việt Nam - một đất nước xinh đẹp, thân thiện, nhiều tiềm năng và đang trên đà phát triển năng động - được cử tọa tán thưởng và bày tỏ sự khâm phục.

Tiếp nối những thông tin và hình ảnh về Việt Nam, các giọng ca cộng đồng đã trình diễn những làn điệu dân tộc, qua các ca khúc "Gửi em cô gái sông Lam," "Bài ca Đất phương Nam" và kết thúc với "Nối vòng tay lớn" cùng các bạn Hungary, như một lời chúc đoàn kết và hữu nghị, cùng sự kết nối bền chặt giữa hai dân tộc.

Giới thiệu và thưởng thức nghệ thuật ẩm thực Việt Nam là điểm nhấn rất được chờ đợi của sự kiện.

(Ảnh: Nguyễn Hoàng Linh/Vietnam+)

Nem rán, gỏi cuốn, phở cuốn, thịt nướng, bánh bao chiên, vịt nướng... cùng các món chè, món nhẹ tráng miệng do một doanh nghiệp Việt tài trợ, cùng phần decor lồng bàn, mẹt tre và nón lá, làm nên cả một "không gian Việt" đặc thù.

Phó Quận trưởng Radványi Gábor, người rất gắn bó với cộng đồng Việt trong Quận thông qua các hoạt động từ thiện từ hàng chục năm nay, khẳng định mặc dù nhiều người Hungary chưa phân biệt được các loại ẩm thực Á Đông, nhưng ẩm thực Việt - mà ông rất ưa thích - có những nét đặc trưng và giá trị riêng, ngon và khác biệt.

Ẩm thực Việt hiện đang rất được ưa chuộng tại Hungary và thủ đô Budapest nói riêng, với sự xuất hiện của rất nhiều nhà hàng Việt trên toàn quốc.

Trong dịp này, các món ăn Việt - đại diện cho một mảng văn hóa truyền thống Việt dễ đi vào lòng người - một lần nữa lại chinh phục thực khách Hungary, đem lại thiện cảm tốt đẹp.

Buổi gặp mặt kết thúc với nhiều lưu luyến từ giới cao niên Hungary, trong đó có người 40 năm trước từng có mặt và hỗ trợ Việt Nam thời kỳ hậu chiến khó khăn.

Lãnh đạo Quận và Cơ quan Xã hội bày tỏ sự cám ơn bà con Việt và Hiệp hội, đã tham gia công tác tổ chức và đồng hành với địa phương trong dự án văn hóa và hội nhập này.

Những tà áo dài, nón quai thao Việt Nam để lại dấu ấn sâu đậm. Những cái ôm chia tay cùng lời hẹn gặp lại cảm động một lần nữa cho thấy hiệu quả thiết thực của "ngoại giao nhân dân" trong việc kết nối và tăng cường hiểu biết giữa hai dân tộc, đồng thời cũng đánh dấu một bước đi nữa trong nỗ lực hội nhập của bà con xa quê.../.

