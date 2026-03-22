Sức hấp dẫn của tiếng Việt qua cuộc thi dịch thuật toàn Nga lần thứ 5

Ngày 21/3, tại Học viện Quan hệ Quốc tế Quốc gia Moskva (MGIMO) thuộc Bộ Ngoại giao Nga đã diễn ra Vòng Chung kết Cuộc thi dịch tiếng Việt toàn Nga lần thứ 5 trong lĩnh vực chính trị - xã hội theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.



Sự kiện do Khoa tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Thái và tiếng Lào của MGIMO phối hợp cùng Trung tâm ASEAN, Hội Hữu nghị Nga - Việt và Quỹ thúc đẩy phát triển hợp tác Nga - Việt “Truyền thống và Hữu nghị” tổ chức.

Đây là hoạt động thường niên, bắt đầu từ năm 2022, nhằm tôn vinh tiếng Việt và thúc đẩy phong trào nghiên cứu ngành Việt Nam học tại “Xứ sở Bạch dương.”



Cuộc thi năm nay thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên hệ cử nhân và thạc sỹ từ các trung tâm đào tạo tiếng Việt hàng đầu của nước Nga như Moskva, Saint Petersburg, Viễn Đông.

Để đến được Vòng Chung kết ngày 21/3, các thí sinh đã vượt qua vòng sơ loại, chỉ một nửa trong số hơn 50 thí sinh được thử sức với những bài dịch chuyên sâu, kiểm tra các kỹ năng dịch nói, dịch viết, dịch cụm từ, đoạn văn bản từ tiếng Việt sang tiếng Nga và ngược lại.



Phát biểu tại lễ khai mạc, Tiến sỹ Ngữ văn, Phó Giáo sư Marina Chigasheva - Trưởng bộ môn Đào tạo Ngôn ngữ tại MGIMO, đại diện Ban Tổ chức - nhấn mạnh cuộc thi không chỉ là nơi kiểm tra trình độ ngôn ngữ, mà còn là dịp để sinh viên Nga tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, xã hội và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga - Việt.

Việc duy trì cuộc thi đến năm thứ 5 khẳng định sức hút của tiếng Việt và nhu cầu thực tế về nguồn nhân lực phiên dịch chất lượng cao tại Nga.



Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Moskva, ông Andrey Tatarinov - cựu Đại sứ Nga tại Việt Nam, Chủ tịch Ban Giám khảo - nhận xét mặc dù vẫn còn nhiều sinh viên thiếu kiến thức chính trị tổng quát và quan hệ quốc tế, nhưng nhìn chung đã có sự tiến bộ qua từng cuộc thi.

Theo ông, việc số lượng thí sinh tăng lên mỗi năm là một dấu hiệu đáng khích lệ. Xu hướng này phản ánh mối quan tâm đến ngành Việt Nam học trong thanh niên Nga, mong muốn học tiếng Việt, khám phá văn hóa và nghệ thuật Việt Nam.



Trong khi đó, thành viên Ban Tổ chức, giảng viên tiếng Việt MGIMO Svetlana Glazunova cho biết tiêu chí và các chủ đề dành cho cuộc thi năm nay đã được điều chỉnh và cập nhật, phản ánh ngay những sự kiện chính trị - xã hội nóng hổi của Việt Nam và liên quan đến Việt Nam như Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, các điểm nóng trên thế giới.

Chủ đề các bài dịch tập trung vào đường lối đối ngoại của Việt Nam, tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, quan hệ đối ngoại của Việt Nam với các nước. Vì vậy, có thể nói, chủ đề khá khó đối với nhiều thí sinh, nhiều em đã tỏ ra lo lắng và mất bình tĩnh, kể cả các em thạc sỹ, đã đi làm.



Tuy nhiên, theo bà Glazunova, đây cũng là dịp để các nhà ngoại giao, các nhà đàm phán thương mại… tương lai rèn luyện tinh thần và bản lĩnh - yếu tố cần thiết cho nghề nghiệp sau này.



Kết thúc cuộc thi, Ban Giám khảo “khó tính” gồm các cựu quan chức ngoại giao, các nhà Việt Nam học kỳ cựu đã không tìm thấy giải Nhất cho cấp đại học, song trao các giải phụ cho những thí sinh có kỹ năng chuyển ngữ nhanh nhất, chính xác nhất, linh hoạt nhất.



Em Alla - sinh viên năm thứ ba trường Đại học Ngôn ngữ Quốc gia Moskva (MGLU), thí sính được trao giải thưởng về tốc độ dịch - đã không che giấu được những cảm xúc hồi hộp khi vừa bước ra từ cuộc thi.

Alla chia sẻ em không lựa chọn tiếng Việt mà nó đến với em một cách rất tình cờ, nhưng giờ đây, em cảm thấy không hối tiếc vì thực tế rằng tiếng Việt và văn hóa Việt Nam rất gần gũi đối với em.

Xác định sẽ gắn bó với tiếng Việt trong tương lai, mỗi cuộc thi là một nấc thang để Alla đánh giá về nhũng tiến bộ trong nghiên cứu văn hóa, lịch sử đất nước và con người Việt Nam.



Còn với Liuba, cô sinh viên năm 4 của MGLU giành giải Dịch chính xác nhất thì tiếng Việt lại hấp dẫn ở chính kỹ năng được cho là khó nhất đối với người châu Âu học tiếng Việt, đó là phát âm, là nói tiếng Việt.

Qua những thanh âm, vần điệu, tiếng Việt đã hoàn toàn thuyết phục được Liuba, đem lại cho Liuba niềm tự hào vì đã biết vượt qua “phong ba bão táp” của ngữ pháp tiếng Việt.



Thành công của Cuộc thi dịch tiếng Việt toàn Nga lần thứ 5 trong lĩnh vực giao tiếp chuyên nghiệp đã tiếp tục khẳng định sức hút của tiếng Việt đối với các bạn trẻ Nga trong bối cảnh quan hệ hai nước đang bước vào giai đoạn mới của sự phát triển, góp phần ươm mầm cho những thế hệ “bắc cầu hữu nghị và hợp tác” trong tương lai./.

