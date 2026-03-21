Văn hóa soi đường: Quảng bá hội họa Việt Nam tại Singapore

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, hòa cùng không khí vui tươi trong tháng có Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày 20/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore phối hợp với phòng tranh ArtBlue Studio tổ chức buổi giao lưu “Nghệ sỹ và nàng thơ: Phụ nữ trong hội họa Việt Nam,” thu hút sự quan tâm và tham dự của đông đảo các nữ đại sứ, phu nhân các đại sứ và bạn bè tại Singapore tới tham dự.

Hoạt động đối ngoại này cũng nhằm tăng cường giao lưu, quảng bá văn hóa nghệ thuật của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Trong bầu không khí ấm cúng, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh cho biết sự kiện không chỉ để tôn vinh những người phụ nữ với những đóng góp âm thầm cho thành công của tất cả mọi người, mà còn là cơ hội để chia sẻ, gắn kết thông qua nghệ thuật đương đại.

Đại sứ nhấn mạnh: “Nghệ thuật không phân biệt biên giới và ngôn ngữ. Nghệ thuật kết nối trái tim, kể những câu chuyện và truyền cảm hứng cho đối thoại.”

Bao trùm không gian phòng tranh là những tác phẩm phác họa vẻ đẹp của người phụ nữ thông qua góc nhìn của các họa sỹ Việt Nam. Đó là nét đẹp quý phái từ thời kỳ phong kiến, là sự phá cách tinh tế của những phụ nữ hiện đại, là nét đẹp nhu mì mà mạnh mẽ ẩn sau một khuôn mặt tĩnh lặng, là nét đẹp lao động trên những cánh đồng lúa vàng, là thiên chức người mẹ khi ôm ấp đứa con thương yêu…

Tất cả góp phần làm toát lên giá trị quan trọng và thiêng liêng của người phụ nữ, qua đó tôn vinh những đóng góp ý nghĩa và trường tồn của phái đẹp cho một cuộc sống an bình ở khắp nơi nơi.

Họa sỹ Phương Quốc Trí thực hiện bức chân dung cho “người mẫu” là một khách mời trong sự kiện. (Ảnh: Việt Dũng/TTXVN)

Tại buổi giao lưu, những người tham dự cũng được tận mắt chứng kiến họa sỹ Phương Quốc Trí thực hiện bức chân dung cho “người mẫu” là một khách mời trong sự kiện.

Công đoạn sáng tạo nghệ thuật qua bàn tay tài năng của người họa sỹ Việt Nam đã đưa người xem đi từ tò mò, khám phá cho tới ngạc nhiên, thán phục khi bức tranh được hoàn tất trong khoảng 30 phút.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, bà Zhou Suli-Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á 2 (Bộ Ngoại giao Singapore) và cũng là nhân vật trong bức chân dung vừa được họa sỹ Phương Quốc Trí hoàn tất-xúc động cho biết: “Hôm nay tôi thực sự rất vui khi được tham dự triển lãm tôn vinh phụ nữ trong dịp kỷ niệm tháng của phụ nữ, và cũng vô cùng biết ơn khi được ngồi cùng họa sỹ để anh ấy phác họa chân dung tôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều.”

Không chỉ giúp những người tham dự hiểu thêm về hội họa, về tranh sơn dầu hay các loại hình tranh khác, sự kiện còn góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Bà Gabrielle Rush-Cao ủy New Zealand tại Singapore cho biết: “Thật tuyệt vời khi được ở đây cùng những người phụ nữ khác thưởng thức nghệ thuật kể về những câu chuyện về phụ nữ, đặc biệt là thông qua hội họa Việt Nam. Điều tôi thích ở đây là những câu chuyện về phụ nữ và vẻ đẹp nội tâm của họ, rất nhiều tác phẩm nghệ thuật thực sự tập trung vào khuôn mặt của người phụ nữ. Nghệ thuật thật đặc biệt và tuyệt vời khi có thể giúp người xem đọc được những gì các tác phẩm muốn truyền tải. Và quan trọng hơn, nghệ thuật đã truyền tải văn hóa. Tôi nghĩ rằng việc chia sẻ văn hóa, di sản và lịch sử là một phần thực sự quan trọng của ngoại giao, nó giúp chúng ta hiểu nhau hơn. Văn hóa gắn kết chúng ta khi có không ít thứ khác có thể chia rẽ chúng ta. Ngay lúc này, thế giới cần sự gắn kết đó.”

Tại buổi giao lưu, những người tham dự cũng được thưởng thức những món ăn đậm chất Việt Nam như nem cuốn, nem rán, bánh bột lọc...

Với thông điệp nghệ thuật không biên giới, giao lưu văn hóa để xích lại gần nhau, sự kiện đã để lại trong lòng người tham dự những ấn tượng khó quên./.

