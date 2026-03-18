Tòa án Hiến pháp Thái Lan thụ lý đơn kiện yêu cầu hủy bỏ kết quả tổng tuyển cử

Ngày 18/3, Tòa án Hiến pháp Thái Lan ra thông báo chính thức về việc chấp thuận thụ lý đơn kiến nghị của Văn phòng Thanh tra Chính phủ nước này, trong đó đề nghị tuyên bố vô hiệu đối với cuộc bầu cử Hạ viện hồi tháng 2 vừa qua.



Theo thông báo từ Tòa án, đơn kiến nghị nhắm vào Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC), Tổng thư ký và các quan chức liên quan, với cáo buộc vi phạm nguyên tắc bỏ phiếu kín.

Cụ thể, Thanh tra Chính phủ cho rằng việc EC thiết kế và in mã vạch cùng mã QR lên các lá phiếu trong cuộc tổng tuyển cử ngày 8/2 có thể dẫn đến việc truy vết danh tính cử tri và biết lựa chọn bầu cử của họ. Điều này được cho là vi phạm tính bảo mật của lá phiếu.



Với tỷ lệ 6 phiếu thuận và 3 phiếu chống, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Hiến pháp đã chấp thuận xem xét vụ việc. Tòa cũng ra lệnh EC phải nộp văn bản giải trình và các bằng chứng liên quan trong vòng 15 ngày.



Đáng chú ý, động thái này diễn ra ngay trước khi Hạ viện Thái Lan dự kiến triệu tập phiên họp ngày 19/3 để bầu chọn Thủ tướng mới. Theo Hiến pháp Thái Lan, quy trình thành lập chính phủ mới hiện phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của Hạ viện.



Trước đó, kết quả chính thức cuộc tổng tuyển cử đã được xác nhận với chiến thắng thuộc về đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai) do Thủ tướng tạm quyền Anutin Charnvirakul dẫn đầu.

Tuy nhiên, quyết định mới nhất của Tòa án Hiến pháp đang đặt ra những dấu hỏi lớn về tính ổn định của lộ trình chính trị tại quốc gia Đông Nam Á này trong những ngày tới./.

